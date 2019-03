архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.03.19 01:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Strategic Culture Foundation”,

"Russia and China Are Containing the US to Reshape the World Order" Глобальная сеть - 19 февраля 2019 г. Россия и Китай сдерживают США, чтобы перестроить мировой порядок Федерико Пьераччини

К счастью, мир сегодня очень отличается от мира в 2003 году, и приказы Вашингтона менее действенны при определении мирового порядка. Но несмотря на это новое, более сбалансированное распределение власти среди нескольких держав, Вашингтон кажется еще более агрессивным по отношению как к союзникам, так и к врагам, независимо от того, какой президент США занимает эту должность. Китай и Россия возглавляют этот исторический переходный процесс, будучи при этом осторожными и избегая прямой войны с Соединенными Штатами. Чтобы преуспеть в этом начинании, они используют гибридную стратегию с применением дипломатии, военную поддержку союзников и экономические гарантии странам, подвергающимся атаке со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты считают всю планету своей сферой деятельности. Их военная и политическая доктрина основана на понятии либеральной гегемонии, как она объясняется политологом Джоном Миршаймером. Эта империалистическая позиция постепенно создала слаженный и полуофициальный фронт стран, сопротивляющихся этой либеральной гегемонии. Недавние события в Венесуэле показывают, почему сотрудничество между этими странами, выступающими против гегемонии, является важным для ускорения перехода от однополярной к многополярной реальности, в которой вред, который империализм США способен спровоцировать, уменьшается. Москва и Пекин руководят миром, препятствуя Вашингтону Москве и Пекину, после сложных отношений в период Холодной войны, удалось достичь слияния интересов в их важных целях в следующие годы. Понимание, к которому они пришли, связано в основном с тем, чтобы нейтрализовать хаос, высвобожденный Вашингтоном против мира. Основополагающим принципом военно-разведывательного аппарата США является то, что, если какую-то страну невозможно контролировать (как, например, Ирак после вторжения в 2003 году), то тогда ее нужно разрушить, чтобы не дать ей попасть в китайско-российский лагерь. Это то, что США попытались сделать с Сирией, и то, что они намереваются сделать с Венесуэлой. Ближний Восток является регионом, который привлекает внимание мира уже некоторое время, при этом Вашингтон явно заинтересован в поддержке израильского и саудовского союзников в этом регионе. Израиль преследует внешнюю политику, нацеленную на уничтожение иранского и сирийского государств. Саудовская Аравия также следует сходной стратегии против Ирана и Сирии в дополнение к поощрению разногласий в арабском мире, обусловленному ее противоречиями с Катаром.

Внешнеполитические решения Израиля и Саудовской Аравии поддерживались Вашингтоном в течение десятилетий по двум конкретным причинам: влияние израильского лобби в США и необходимость позаботиться о том, чтобы Саудовская Аравия и страны ОПЕК продавали нефть за доллары США, сохраняя тем самым роль доллара США как мировой резервной валюты. Доллар США, остающийся мировой резервной валютой, крайне важен для поддержания Вашингтоном его роли супердержавы и важен для их гибридной стратегии против их геополитических соперников. Санкции - хороший пример того, как Вашингтон использует мировую финансовую и экономическую систему, основанную на долларе США, как оружие против своих врагов. В случае с Ближним Востоком Иран является главной мишенью, с санкциями, нацеленными на то, чтобы помешать Исламской Республике торговать через иностранные банковские системы. Вашингтон заблокировал Сирии возможность заключать контракты на восстановление страны, угрожая европейским компаниям, что они рискуют больше никогда не работать в США, если они согласятся работать в Сирии. У Пекина и Москвы есть четкая дипломатическая стратегия, они совместно отвергают бесчисленные предложения, продвигаемые США, Британией и Францией в Совете безопасности ООН, с осуждением Ирана и Сирии. На военном фронте Россия продолжает сохранять свое присутствие в Сирии. Экономические усилия Китая, хотя и не видимые пока полностью в Сирии и Иране, станут важной частью восстановления этих стран, разрушенных годами войны, проводимой Вашингтоном и его союзниками. Китайско-российская стратегия сдерживания на Ближнем Востоке направлена на дипломатическую защиту Сирии и Ирана с помощью международного права - которое США и их региональные союзники непрерывно попирают. Военные действия России имели решающее значение для обуздания и нанесения поражения бесчеловечной агрессии, начатой против Сирии, и также провели красную линию, которую Израиль не может нарушить в попытке атаковать Иран. Поражение Соединенных Штатов в Сирии создало воодушевляющий прецедент для остального мира. Вашингтон был вынужден отказаться от первоначальных планов избавиться от Асада.

Сирию будут помнить в будущем как начало многополярной революции, при помощи которой Содиненные Штаты были изолированы обычным военным способом в результате скоординированных действий Китая и России.

Экономическое содействие Китая обеспечивает такие срочные нужды как поставки продовольствия, государственных займов и медикаментов странам, находящимся в экономической осаде со стороны Вашингтона. До тех пор, пока мировая финансовая система остается привязанной к доллару США, Вашингтон по-прежнему способен причинять много проблем странам, отказывающимся подчиняться его диктату.

Эффективность экономических санкций отличается от страны к стране. Российская Федерация использовала санкции, введенные Западом, как стимул для получения полностью или почти независимого рефинансирования ее основного внешнего долга, а также для производства дома того, что ранее импортировалось из-за границы. Долгосрочная стратегия России заключается в открытии Китая и других азиатских стран как основного рынка для импорта и экспорта, уменьшая контакты с европейцами, если такие страны как Франция и Германия продолжат их враждебные отношения с Российской Федерацией.

Благодаря китайским инвестициям, вместе с такими запланированными проектами как иницатива "Один пояс - один путь" (BRI), гегемония доллара США находится под угрозой в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Китайские инициативы в области инфраструктуры, энергетики, железных дорог, дорожных и технологических связей между дюжиной стран в добавление к продолжающейся потребности в нефти будут стимулировать все увеличивающееся потребление нефти в Азии, за которую в настоящее время платят долларами США. Москва находится в привилегированном положении, имея хорошие отношения со всеми главными производителями нефти и СПГ, от Катара до Саудовской Аравии, включая Иран, Венесуэлу и Нигерию. Хорошие отношения Москвы с Риядом направлены в конечном счете на создание соглашения ОПЕК+, которое включает Россию. Особое внимание следует уделять ситуации в Венесуэле, одной из наиболее важных стран ОПЕК. Рияд отправил в Каракас танкер с двумя миллионами баррелей нефти в последние недели, и Мохамед бин Салман (МБС) занял нейтральную позицию касательно Венесуэлы, ожидаемо сохраняя равновесие между Вашингтоном и Каракасом.

Эти совместные инициативы под руководством Москвы и Пекина нацелены на уменьшение использования доллара США странами, участвующими в инициативе "Один пояс - один путь" и придерживающимися формата ОПЕК+. Эта диверсификация посредством ухода от доллара США, чтобы обеспечить покрытие финансовых операций между странами в отношении инвестиций, нефти и СПГ, приведет к постепенному отказу от доллара США в результате соглашений, которые все больше избавляются от доллара.

В настоящий момент Рияд, по-видимому, не собирается терять военную защиту США. Но недавние события, связанные с Хашоджи, а также провал с выходом саудовской Aramco на Нью-Йоркскую или Лондонскую фондовые биржи значительно подорвали доверие саудовской королевской семьи к ее американским союзникам. Встреча Путина и МБС на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе стала, по-видимому, недвусмысленным посланием Вашингтону, а также будущему доллара США. Военные, экономические и дипломатические усилия Москвы и Пекина достигают кульминации в Астанинском процессе. Турция является одной из основных стран, стоящих за агрессией против Сирии; но Москва и Тегеран включили ее в процесс сдерживания регионального хаоса, порожденного Соединенными Штатами. Благодаря своевременным соглашениям в Сирии, известным как "зоны деконфликтации", Дамаск продвигается, город за городом, чтобы очистить страну от террористов, финансируемых Вашингтоном, Риядом и Анкарой. Катар, экономический гарантодатель Турции, которая в свою очередь предоставляет Дохе военную защиту, также отходит от израильско-саудовского лагеря в результате китайско-российских усилий в энергетической, дипломатической и военной сфере. Этот шаг Дохи также связан с братоубийственной дипломатическо-экономической войной, начатой Риядом против Дохи, что является еще одним примером заразительного влияния хаоса, созданного Вашингтоном, особенно на американских союзников - Израиль и Саудовскую Аравию. Вашингтон теряет военное влияние в регионе благодаря присутствию Москвы, а это ведет к тому, что такие традиционные союзники США как Турция и Катар притягиваются к пространству, состоящему в общем и целом из стран, выступающих против Вашингтона. Военное и дипломатическое поражение Вашингтона в регионе сделает в обозримом будущем возможным изменение экономической структуры Ближнего Востока. Многополярная реальность одержит верх, когда такие региональные державы как Египет, Турция, Саудовская Аравия и Иран будут вынуждены экономически взаимодействовать со всем Евразийским континентом в контексте инициативы "Один пояс - один путь". Базовым принципом для Москвы и Пекина является использование военных, экономических и дипломатических средств, чтобы сдерживать Соединенные Штаты в их неослабном стремлении убивать, расхищать и разрушать. С Ближнего Востока в Азию

Пекин сконцентрировался в Азии на дипломатической работе, способствуя переговорам между Северной и Южной Кореей, ускорив внутренний диалог на полуострове, исключив тем самым такие внешние политические силы как Соединенные Штаты (у которых есть намерение лишь сорвать переговоры). Военный компонент Пекина также играл важную роль, хотя никогда напрямую не использовался, как это делала Российская Федерация в Сирии. Варианты действий Вашингтона в отношении Корейского полуострова были сильно ограничены тем фактом, что с КНДР граничат огромные ядерные и обычные вооруженные силы, то есть средства сдерживания со стороны России и Китая. Объединенная военная сила КНДР, России и Китая сделала любое гипотетическое вторжение и бомбежки Пхеньяна нецелесообразным вариантом для Соединенных Штатов.

Как и в прошлом, экономический спасательный круг, предложенный Пхеньяну Москвой и Пекином, сыграл решающее значение для ограничения воздействия эмбарго и полноценной финансовой войны, которую Вашингтон объявил Северной Корее. Искусная дипломатическая работа Пекина и Москвы с Сеулом дала эффект, сходный с Турцией на Ближнем Востоке, при котором Южная Корея, судя по всему, медленно движется в сторону многополярного мира, предлагаемого Россией и Китаем, с важными экономическими последствиями и перспективами для объединения полуострова. России и Китаю удалось - сочетанием умной дипломатической игры, военного сдерживания и предложения Корейскому полуострову перспективы экономического инвестирования посредством стратегии "Один пояс - один путь" - свести на нет усилия Вашингтона по созданию хаоса на их границах посредством Корейского полуострова.

Соединенные Штаты, по-видимому, теряют свою империалистическую привлекательность, что наиболее важно, в Азии и на Ближнем Востоке, не только в военном плане, но и в дипломатическом и экономическом.

Ситуация отличается в Европе и Венесуэле, в двух географических регионах, где Вашингтон все еще пользуется большим геополитическим влиянием, чем в Азии и на Ближнем Востоке. В этих обоих случаях эффективность двойного китайско-российского сопротивления - в военном, экономическом и дипломатическом плане - является более ограниченным по различным причинам. Эта ситуация, наряду с принципом "Америка прежде всего" и возвращением к доктрине Монро, станет темой для следующей статьи.

