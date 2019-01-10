Новое время

В статье приводятся сведения, о которых в западной прессе предпочитают умалчивать и которые проливают свет на то, как президент Трамп совместно с саудовскими и катарскими союзниками и российскими партнёрами принял решение о выводе американских войск из Сирии.

Для всех стран мира Сирия стала полем боя. Но главными противоборствующими сторонами на её территории стали Соединённые Штаты и Россия. 20 декабря 2018 г. Вашингтон объявил о выводе своих войск без выплаты компенсации.

Эта дата не менее знаменательная, чем 26 декабря 1991 г. (распад СССР) . В течение 27 лет мир оставался однополярным. Соединённые Штаты были первой экономической и военной державой. Они были властелином, который определял ход событий во всём мире.

Однако три года назад их обогнал Китай, и они потеряли статус первой экономической державы. Затем по обычным вооружениям они уступили первое место России. А теперь они потеряли статус первой ядерной державы, так как и по гиперзвуковому оружию они уступили первое место России.

Президент Трамп и генерал Мэттис сдержали свои обещания, они прекратили оказывать поддержку джихадистам, а теперь выводят свои войска из Сирии и Афганистана. Однако, по мнению Мэттиса, роспуск международной Коалиции по борьбе против ИГИЛ, в которой принимали участие 73 страны, чреват распадом НАТО. Как и полагается военному, он не может рисковать потерей своих союзников. Президент Трамп, напротив, утверждает, что потеря США передовых позиций не позволяет им вести какие бы то ни было войны. По его мнению, пора прекратить командовать союзниками, нужно срочно восстанавливать собственную экономику.

К такому решению Трамп пришёл после долгих раздумий.

Ему предшествовал визит в Дамаск первого российского вице-премьера Юрия Борисова. Он отвечает за военно-промышленный комплекс. Для этого предусмотрен специальный бюджет, который не подлежит западному контролю и в официальном бюджете страны не фигурирует. Во время визита были согласованы условия восстановления страны и будущих экономических отношений исключительно в рублях и при помощи специального банка, не связанного с долларами.

Этому решению предшествовал также визит в Дамаск президента Судана Омара аль-Башира. Он представлял одновременно своих американских, саудовских и катарских коллег. Объявление о выводе американских войск последовало сразу после того, как Омар аль-Башир доложил Трампу о результатах своих переговоров с Башаром аль-Ассадом.

План объединения курдских боевиков с Сирийской арабской армией был озвучен Ираном. Он, вероятно, начнётся наступлением главных шиитских отрядов Ирана.

Главная сделка века ещё не объявлена, но уже приводится в действие. Хамас не воюет против Израиля, но последний его финансирует через Катар. Хашимитская монархия должна взять на себя управление палестинцами, с риском, что последние её свергнут. Режим апартеида в Тель-Авиве должна постигнуть та же участь, что и режим Претории.

Мир эволюционирует не так, как мы думали: от однополярной системы к многополярной. Конечно, евразийский союз во главе с Россией и Китаем никуда не делся, но Запада, считай, больше нет. Все страны НАТО, в конце концов, обретут независимость. И не исключено, что некоторые страны сделают это по собственной инициативе, если поймут, что они должны это сделать. При этом нельзя исключать между ними новых войн.

Всё, что происходило в мире до этого, закончилось. Начинается новое время.

Тьерри Мейсан

Перевод - Эдуард Феоктистов

Источник - Al-Watan (Сирия)

статью прочитали: 20 человек