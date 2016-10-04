Почти дипломатия: американские бывшие официальные лица и северокорейцы встречаются без лишнего шума

АРХИВ - На этой архивной фотографии от 15 сентября 2016 г. северокорейские перебежчики готовятся выпустить надувные шары с листовками и плакат, осуждающие северокорейского лидера Ким Чен Ына за недавнее ядерное испытание Северной Кореей в Пажу, рядом с северокорейско-южнокорейской границей. Негласно и иногда втайне небольшая группа бывших американских дипломатов и сотрудников разведки, часто совместно с научными работниками, регулярно встречается с высокопоставленными северокорейцами. Они обсуждают все, начиная с деталей ядерной программы Северной Кореи, и заканчивая озабоченностями в связи с влиянием международных торговых санкций на Пхеньян.(Ahn Young-joon, архив/"Ассошиэйтед Пресс")

Тим Салливан / АП, 23 сентября

Официально Соединенные Штаты и Северная Корея едва разговаривают друг с другом, их общение часто ограничивается публичными обменами оскорблениями.

Посол США в Сеуле - "негодяй, сумасшедший", говорит северокорейский дипломат. Северная Корея - это "пустыня" по сравнению с Южной Кореей, говорит президент Обама в ООН.

Но негласно, и иногда втайне, небольшая группа бывших американских дипломатов и сотрудников разведки, часто совместно с научными работниками, регулярно встречается с высокопоставленными северокорейцами. Они встречались в Сингапуре, Берлине, Пекине и в других местах, чтобы обсуждать все, начиная с деталей ядерной программы Северной Кореи, и заканчивая озабоченностями в связи с влиянием международных торговых санкций на Пхеньян. Они обсуждают растущие опасения по поводу безопасности в Вашингтоне, Сеуле и Токио, и о выборе времени для испытаний ракет Северной Кореей.

Если это не совсем дипломатия, то иногда это очень к ней близко.

"Северокорейцы понимают, что мы никоим образом не представляем правительство Соединенных Штатов. Так что иногда мы можем затрагивать вещи, которые не может правительство США", - сказал Леон В. Сигал, бывший сотрудник Госдепартамента по вопросам политики и давний ключевой игрок в том, что называют переговорами Track 2 (на уровне неформальных и неофициальных организаций). "Я могу сказать им - "Правительство США делает так поэтому". И затем прозондировать и сказать им: "Знаете, то, что вы делаете, не сработает. Как насчет вот этого?"

Две страны тихо провели ряд дискуссий, судя по всему, в прошлом году, но они ни к чему не привели. С тех пор Северная Корея провела два ядерных испытания и множество испытаний ракет, создавая все более современный арсенал, но прямых известных контактов между Вашингтоном и Пхеньяном не было.

В то время как неформальные переговоры являются обычным делом между странами-соперниками - индийские университетские ученые, например, регулярно встречаются с их пакистанскими коллегами - северокорейские дискуссии часто рассматриваются как ключевая часть отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Для критиков встречи с Северной Кореей в рамках неформальных переговоров являются напрасной тратой времени. Или хуже - они позволяют Пхеньяну утверждать, что они морально выше - утверждая, что они стремятся найти дорогу к миру - несмотря на многие годы обмана по прошлым соглашениям.

Но Джон Дельюри, профессор университета Йонсей в Сеуле, сказал, что так как общения между Северной Кореей и США почти нет, то переговоры на неформальном уровне стали заменителем для дискуссий между правительствами. Неформальные переговоры являются "способом для северокорейцев послать непрямые сообщения", сказал он, и испробовать идеи, которые они, возможно, не решаются предложить по официальным каналам.

В то время как американские официальные лица редко выслушивают отчеты участников неформальных встреч, суть их переговоров часто широко известна среди небольшой группы экспертов - в правительстве, университетских кругах и аналитических центрах - которые специлизируются на Северной Корее. Эта информация затем может быть использована, когда возобновятся официальные переговоры. "Есть многое, что вы узнаете, просто находясь в одной комнате", от вопросов, которые открыты для обсуждения, и до поведения в группе, сказал Дельюри.

Но какие результаты появились недавно от неформальных дискуссий? Ответ зависит от того, кого вы спрашиваете.

Для Сигала переговоры раскрыли, что Северная Корея готова обсуждать ограничения ее программы ядерного оружия, несмотря на публичные утверждения Пхеньяна, что страна является теперь ядерной державой.

"Даже теперь, в этой плохой ситуации, ясно", что Северная Корея готова вести переговоры, сказал он. Он отказался рассказать о деталях его дискуссий, но сказал, что ряд медленных, взаимных шагов с обеих сторон - "они приостановят определенную деятельность, США предпримут определенные шаги" - может привести к официальным переговорам.

В конечном счете, сказал он, эти переговоры могут оказаться безуспешными, но: "Вы этого не знаете, пока США и северокорейцы не сядут за стол переговоров и не попытаются все утрясти".

Некоторые из участников неформальных встреч, однако, говорят, что они не видели никаких признаков готовности Северной Кореи обсуждать ликвидацию ЯО. "Во время нескольких встреч в недавние месяцы я затрагивал идею диалога по ликвидации ЯО с северокорейцами", - написал в электронном письме Эванс Ривир, бывший специалист по Азии в Госдепартаменте. "Их ответ был весьма определенным. "Никакого сокращения ЯО не будет; мы теперь являемся государством с ядерным оружием; время диалога о ликвидации ЯО закончилось; вы должны научиться жить и принять эту новую реальность".

Кто прав? Трудно сказать. Политические заявления Северной Кореи редко можно толковать с легкостью, когда серьезные предложения иногда скрыты за высокопарной пропагандой, и эксперты регулярно расходятся во мнениях в отношении того, какое сообщение посылается.

Некоторые наблюдатели за Северной Кореей, например, считают, что Пхеньян протянул в июле оливковкую ветвь, когда в сообщении государственного новостного агентства было сказано, что Север хочет "безъядерной зоны на всем Корейском полуострове". Так как в заявлении был также длинный список требований Северной Кореи, то некоторые посчитали это первым предложением и признаком того, что Пхеньян готов начать переговоры. Однако правительство США не увидело в этом оливковой ветви.

Анна Ричи-Аллен, представительница бюро Госдепартамента по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, сказала, что Вашингтон открыт для переговоров с Пхеньяном. "Но ответственность - на Северной Корее предпринять серьезные действия по направлению к ликвидации ЯО и воздерживаться от провокаций", - сказала она в заявлении по электронной почте.

Годы нарушенных соглашений привели к тому, что большая часть мира - и большая часть правительства США - не готова доверять Северной Корее на переговорах. Американские официальные лица сильно колеблются в отношении того, чтобы согласиться на переговоры с Пхеньяном, опасаясь негативных политических последствий, если Север снова нарушит договоренности.

Но так как арсенал Пхеньяна продолжает расти, и эксперты предупреждают, что через несколько лет у него могут быть ядерные ракеты, способные ударить по Соединенным Штатам, то Сигал говорит, что США следует сконцентрироваться на тех годах, когда Северная Корея все же придерживалась некоторых из своих соглашений.

"Большинство в Вашингтоне исходят из того, что северокорейцы - плохие парни, что достаточно верно, но также из того, что с ними нельзя иметь дело. Я говорю, что это допущение в корне неправильное", - сказал Сигал. "Я думаю, что нужно разговаривать с ними. И в этом и есть смысл неформальных встреч".

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