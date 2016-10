архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 11.10.16 14:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The New York Times”,

"N.S.A. Contractor Arrested in Possible New Theft of Secrets" США - 05 октября 2016 г. Подрядчик АНБ арестован за возможную новую кражу секретов Джо Бекер, Адам Голдман, Майкл С. Шмидт и Мэтт Апуццо Административный комплекс Агентства национальной безопасности в Форт-Мид, штат Мэриленд. Фото - Патрик Симански / Ассошиэйтед Пресс

ВАШИНГТОН - ФБР в августе тайно арестовало бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, работавшего по контракту, согласно чиновникам из правоохранительных органов, и проводит расследование в отношении того, украл ли он и раскрыл ли совершенно секретный программный код, разработанный агентством для проникновения в сети иностранных правительств. Этот арест неловким образом повышает шансы на то, что второй раз за три года подрядчику консалтинговой компании Booz Allen Hamilton удалось украсть влекущую за собой крайний ущерб секретную информацию, работая на АНБ. В 2013 году Эдвард Д. Сноуден, который также являлся подрядчиком Booz Allen, передал обширную коллекцию документов агентства журналистам, разоблачив программы слежки в Соединенных Штатах и за границей. Арестованным оказался Харольд Т. Мартин-третий из Глен Берни, штат Мэриленд, согласно заявлению о возбуждении уголовного дела, сделанному в конце августа и рассекреченному в среду. Г-ну Мартину, который на момент своего ареста работал по контракту на Министерство обороны после ухода из АНБ, были предъявлены обвинения в краже государственной собственности и неправомочном перемещении или хранении секретных документов. 51-летний г-н Мартин был арестован во время рейда ФБР на его дом 27 августа. Сосед Мюррей Беннет сказал по телефону в среду, что два десятка агентов ФБР, одетые в форму в военном стиле и вооруженные длинноствольным огнестрельным оружием, ворвались в дом и позднее вывели из него г-на Мартина в наручниках. Согласно судебным документам, ФБР обнаружило тысячи страниц документов и десятки компьютеров или других электронных устройств в его доме и в его машине, большое количество из них были секретными. Цифровые носители содержали "множество терабайтов информации", согласно документам. Они также обнаружили секретные документы, которые были размещены онлайн, включая программный код, сказали чиновники. Некоторые документы были созданы в 2014 году. Однако более чем месяц спустя власти не могут сказать с уверенностью, давал ли г-н Мартин утечку информации, передавал ли документы сторонним лицам или же он просто их скачал. Когда агенты ФБР допрашивали г-на Мартина после ареста, он первоначально отрицал, что взял документы и цифровые файлы, согласно заявлению о возбуждении уголовного дела. Но позднее он сказал властям, что он знал, что ему не разрешено иметь эти материалы. Он сказал агентам, согласно заявлению, что "он знал, что то, что он сделал, было неправильным, и что он не должен был это делать, так как он знал, что это запрещено". Министерство юстиции рассекретило заявление о возбуждении уголовного дела - которое было подано в окружной суд США в Балтиморе - после того, как "Нью-Йорк Таймс" известило правительство, что собирается опубликовать статью о г-не Мартине. В коротком заявлении, появившемся в среду, адвокаты г-на Мартина сказали: "Мы не видели никаких свидетельств. Но мы знаем, что Хэл Мартин любит свою семью и свою страну. Нет никаких доказательств, что он собирался предать свою страну". Если эти обвинения против г-на Мартина верны, то они являются проблемой для администрации Обамы, которая испытала ряд раскрытий секретной информации. Наряду с разоблачениями г-на Сноудена выступающая против секретности группа "Викиликс" обнародовала в 2010 году сотни тысяч документов Государственного департамента и Министерства обороны. Как следствие разоблачений Сноудена, администрация предприняла шаги, чтобы ввести в действие меры против несанкционированного раскрытия секретной информации. Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома, выступил в защиту действий администрации Обамы по защите информации в области национальной безопасности, сказав в среду, что после раскрытия информации г-ном Сноуденом агентства ужесточили свои меры безопасности. Он привел в пример создание рабочей группы, которая устанавливает и наблюдает за требованиями безопасности для агентств, работающих с секретной информацией, а также реорганизацию процесса специальной проверки сведений правительством, включая добавление более частых обновлений данных. Администрация также сократила число сотрудников, имеющих доступ к засекреченной информации, сказал г-н Эрнест, уменьшив их на 17 процентов в последние пару лет. "У президента большая уверенность, что подавляющее большинство людей, служащих этой стране в области национальной безопасности, в частности, наши профессионалы в разведывательном сообществе, являются настоящими американскими патриотами", - сказал г-н Эрнест. Другой чиновник администрации сказал, что следователи подозревают, что г-н Мартин начал перемещать материалы до того, как действия г-на Сноудена стали достоянием общественности, добавив, что реформы, проведенные после кражи г-на Сноудена, не остановили бы г-на Мартина. "Это берет свое начало определенно до того, как на сцене появился Сноуден, так что многие формальности, введенные после 2013 года, не были бы актуальными в отношении прекращения того, что случилось", - сказал чиновник. Адмирал Майкл Роджерс, директор АНБ, в марте. Он был назначен, чтобы восстановить авторитет агентства и открыть его для более тщательной проверки. Фото - Джим Уилсон / "Нью-Йорк Таймс" Информация, которую, как считают, г-н Мартин украл, судя по всему, отличается по характеру от кражи г-на Сноудена, в которой были документы, описывающие степень и охват слежки со стороны АНБ. Г-на Мартина подозревают в краже совершенно секретного программного кода, разработанного агентством, чтобы проникать в компьютерные сети таких противников как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, часть его является неактуальной. Несколько чиновников сказали, что в настоящий момент это не выглядит как традиционный случай шпионажа, но ФБР ничего не исключает. Г-н Мартин не соответствует обычным описаниям "внутренней угрозы", и один чиновник администрации сказал, что следователи думают, что у него нет политической мотивации - "это не как Сноуден или кто-то, кто считает, что то, что мы делаем, является незаконным, и хотел бы довести это до всеобщего сведения". Г-н Мартин, служивший в ВМС, получил образование по экономике и информационным системам и работал в течение десятилетия над диссертацией по компьютерным наукам. Соседи описали его как приветливого и готового помочь, но знали мало о его работе. Чиновники правоохранительных органов сказали, что ФБР расследует возможность того, что он собирал файлы без намерения передачи их кому-то. Это само по себе является серьезной уязвимостью с точки зрения безопасности, но это ставит г-на Мартина в одну компанию с бесчисленными другими вашингтонскими чиновниками высокого уровня, которых ловили на том, что они брали засекреченную информацию домой. Один из чиновников назвал г-на Мартина страдающим синдромом накопительства. Сэмюэл Р. Берджер, бывший советник по национальной безопасности, выкрал секретные документы из государственного архива и спрятал их под строительным фургоном. Альберто Р. Гонсалес брал к себе домой документы о программе прослушки в стране без санкции суда, когда он являлся генеральным прокурором. А директор ЦРУ Джон М. Дойч хранил секретную информацию на своем домашнем компьютере. Чиновники правоохранительных органов также изучают, не мог ли г-н Мартин передавать информацию кому-то еще, но также придерживаются теории, что он брал эту информацию с этим намерением, но затем не довел это до конца. Но есть много вопросов без ответа в отношении дела г-на Мартина, включая то, когда и как власти узнали о нем, и когда, по их мнению, он начал брать информацию. Также не известно, есть ли у этого дела связь с утечкой секретного кода АНБ в августе, приписываемой группе, называющей себя Shadow Brokers, или играл ли он какую-то роль в ряде утечек перехватов АНБ информации касательно Японии, Германии и других стран, которую публиковала "Викиликс", начиная с прошлого года. "Нам трудно понять его", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за того, что обвинительное заключение не обнародовано.

Для АНБ, которое потратило два года и сотни миллионов, если не миллиардов долларов, чтобы устранить ущерб, нанесенный г-ном Сноуденом, вторая внутренняя утечка информации агентства может оказаться катастрофической. Директор агентства адмирал Майкл Роджерс, ранее командовавший киберкомандованием флота ВМС, был назначен, чтобы восстановить авторитет агентства, открыть его для более тщательной проверки и исправить проблемы, позволившие г-ну Сноудену забрать сотни тысяч документов. Это также проблематично для компании Booz Allen, которая построила большую часть своего бизнеса на предоставлении крайне технических услуг для АНБ и других разведывательных агентств. Когда компания "узнала об аресте одного из ее сотрудников ФБР", сказано в заявлении Booz Allen в среду, "мы незамедлительно связались с властями, чтобы предложить наше полное сотрудничество по их расследованию, и мы уволили этого сотрудника. Мы продолжаем полностью сотрудничать с правительством в его расследовании этого серьезного дела". В написании статьи помогали Дэвид И. Сэнджер из Кэмбриджа, штат Массачусетс, Скотт Шейн, Марк Маццетти и Джули Хиршфелд Дэвис из Вашингтона. статью прочитали: 19 человек Комментарии