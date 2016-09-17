«День тишины» нарушен





Как это обычно принято, за день до голосований любая агитация должна быть прекращена вплоть до завершения самого избирательного процесса. Это делается для того, чтобы из всего бассейна информации о многочисленных кандидатах люди смогли выбрать достойного. Также такие дни существуют для того, чтобы избиратели не прогибались под чье-либо влияние, а спокойно решили, за кого конкретно они будут голосовать.





Тем не менее, оппозиционная сила в России, как это обычно принято, выступает против власти и законов. Так, например, демократическая партия «Яблоко» продолжает писать агитационные посты в социальных сетях. Как отметили пользователи Twitter, страницу «Яблока» переполняют записи, которые слишком явно намекают людям на то, за кого им следует голосовать. «Плохую власть выбирают люди, которые не ходят на выборы» – реплика подобного рода нарушает все предписанные правила и демонстрирует, что оппозиционеры предпочитают игнорировать любые нормы.





Также официальный День Тишины был нарушен еще одним представителем «Яблока». Подопечные бывшего справедливороса Дмитрия Гудкова стояли рядом с московским метро и раздавали людям листовки весьма интересного содержания. С одной стороны, на бумажках ничего не было написано: никаких опознавательных знаков, никакой агитационной информации, но, тем не менее, их содержание невероятно тонко намекало, что москвичам необходимо отдать свой голос именно за теперешнего представителя «Яблока».





Получается, что, несмотря на все запреты и правила, представители оппозиции, тем не менее, всегда стремятся обойти закон. Действия Гудкова демонстрируют полнейшее нежелание следовать предписанным правилам, что полностью дискредитирует и его, и партию, которую он представляет, а также дает усомниться в честности всей предвыборной кампании. И как в таком случае можно верить главному лозунгу всей партии – «честность в политике», когда именно ее представители безнаказанно нарушают все правила?

https://inforeactor.ru/41738-v-den-tishiny-storonniki-gudkova-rasskazali-izbiratelyam-kak-pravilno-narushat-zakon

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