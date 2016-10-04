Руки по локоть в грязи: как фельдшер из Ленинграда стал редактором радио «Свобода»





Работа в СМИ предполагает определенный уровень образования: даже на таких начальных должностях, как корректор или помощник редактора, сотруднику необходимо хорошо знать специфику своей работы – понимать принципы редакционно-издательского процесса, владеть навыками корректурной правки, иными словами – «быть в теме». Чего уж говорить о должности шеф-редактора, предполагающей профильное высшее образование! Однако 58-летний Виктор Резунков, шеф-редактор питерского отделения радио «Свобода», имеет образование вовсе не профильное – журналистское...

а медицинское, да еще и среднее.





Как такое могло произойти? Биография Резункова об этом умалчивает, однако кое-какие предположения сделать можно. Судя по всему, работой фельдшера или медбрата окончивший то ли колледж, то ли техникум Резунков был недоволен. Однако вместо того, чтобы найти себе работу по вкусу, наш «герой» решил стать диссидентом-антисоветчиком. В 70-е и 80-е годы он вступает в различные правозащитные организации, а в 1989 году начинает сотрудничать с радио «Свобода». Похоже, что американцы, набиравшие сотрудников для своего проекта, искали людей в первую очередь идейных, легко поддающихся вербовке, а на отсутствие образования закрывали глаза.

Тут следует сделать небольшую ремарку и напомнить, что «Свобода» финансируется Америкой напрямую, через один из советов при Конгрессе США.





Резунков вжился в роль шеф-редактора ангажированного пропагандистского издания; в своих немногочисленных статьях он умышленно искажает события, подаёт информацию в «нужном» начальству ключе. Новостная лента «Свободы» при Резункове – это максимальный негатив в отношении России, её граждан и правительства и неприкрытое подобострастие по отношению к заокеанскому работодателю. Резунков с радостью подхватывает любые, даже самые «желтые» инфоповоды, так или иначе способные опорочить репутацию нашей страны. Впрочем, даже эту грязную работу он выполняет некачественно – например, в одной из статей Резунков написал, что Кузьма Минин в 1612 году занимался… работорговлей. Понятно, конечно, что даже шеф-редактор не может знать всё на свете – но писать такую ересь, быть настолько необразованным не должен даже рядовой журналист.





Картина получается довольно неприглядная. Молодой бездарь не захотел работать фельдшером и менять бельё под лежачими больными, а получить «вышку» не смог; тогда он, как и многие другие неудачники, стал оппозиционером и, в конце концов, нашел себе теплое местечко в уютном офисе «Свободы». Хотя ухода за лежачими больными Резункову удалось избежать, руки его, тем не менее, по локоть в грязи. В былые времена людей вроде Резункова называли предателями Родины: таким человеком он по сути своей и является. Впрочем, можно ли назвать его, кормящегося с рук потенциального противника и поливающего дерьмом родную страну, человеком – вопрос открытый.

Вадим Игнатьев

Примечание от Редакции:К слову будет сказано у же не раз подмечалось, что препарируемый персонаж, а именно Виктор Резунков, тот ещё балабол. Проверкой фактов озвученных в своих материалах он уж точно не занимается.









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