навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
27.10.16   Редакция

ГУЛАГ не прижился: молодёжь в США предпочитает социализм

(0)
 
26.10.16   Редакция

Лидеры ИГИЛ "смирились с поражением в Мосуле и Ракке и поощряют новобранцев совершать теракты в Европе"

(0)
 
25.10.16   Редакция

Наглые мигранты в Харманли: Нам здесь не нравится, у нас нет горничных в комнатах!!! (Видео)

(0)
 
24.10.16   Редакция

Соединенные Штаты, феодальный судья мирового бизнеса

(0)

последние за вчера, 26.10.16  
 
23:00   Редакция

Лидеры ИГИЛ "смирились с поражением в Мосуле и Ракке и поощряют новобранцев совершать теракты в Европе"

(0)
 
15:00   Редакция

Венесуэла: оппозиция хочет сместить Мадуро

(0)
11:29   Редакция

Глава нац. разведки США признал Россию великой державой

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
27.10.16 14:49    
Олька Просто стихи (657)
24.10.16 14:51    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (145)
23.10.16 17:38    
thanks34 Весёлые картинки (250)
20.10.16 22:19    
Sigemer наш Северный Кавказ (6)
20.10.16 22:17    
Sigemer физическая красота - что это такое? (34)
20.10.16 22:17    
Sigemer Что есть Россия? (33)
20.10.16 22:07    
Sigemer Спасение доллара – война! (5)
20.10.16 14:08    
Alexaa Жаркие годы: Потепление наступает (5)
 
опубликовано редакцией на Переводике 27.10.16 16:15
скаут: Miroslav;
 
 

ГУЛАГ не прижился: молодёжь в США предпочитает социализм

Американские журналисты бьют тревогу – молодёжь в США прониклась идеями социализма и коммунизма. Половина американцев моложе 35 лет хотели бы видеть в качестве президента страны социалиста. Политики, придерживающиеся капиталистических взглядов, получили только 42% голосов молодого поколения. Исследование провёл американский «фонд памяти жертв коммунизма».

Это отчасти объясняет потрясающий взлёт популярности кандидата в президенты США от демократической партии Берни Сандерса. Наверняка, если бы Хиллари Клинтон не воспользовалась своим административным ресурсом в партии, единым кандидатом от демократов стал бы Сандерс.

Любопытно, что американская молодёжь очаровалась социалистическими идеями вопреки развёрнутой в стране антикоммунистической пропаганде. Уже упомянутый выше фонд уделяет серьёзное внимание «просвещению» молодёжи, рассказывая о «100 миллионах человек убитых коммунистическими режимами во всём мире». Всё без толку, треть молодых американцев уверены, что при Джордже Буше-младшем было убито больше людей, чем при Иосифе Сталине.

Журналисты и исследователи фонда связывают полученные результаты с провалом системы образования, а также с высоким уровнем безработицы среди молодёжи в Америке.

Ранее социологические исследования показали, что только половина американцев гордятся своим гражданством. Треть молодых граждан США уверены, что американская мечта умерла.

Получается, что провал антикоммунистической пропаганды в США нельзя объяснить только стремительно падающим уровнем образования. Хотя низкий уровень образования в Америке уже сказался на качестве подготовки управленческих кадров. Например, руководители «фонда памяти жертв коммунистам» не отличают социалистов от коммунистов, вымазывая и тех и других кроваво-красной пропагандистской краской. Невдомёк им, что ГУЛАГ нельзя вбить в головы американцев, если окружающая действительность не намного лучше баек про СССР.

Начиная с 1980-х годов, каждое следующее поколение американцев живёт хуже предыдущего. Власти страны при этом предпочитают продвигать американскую исключительность на внешних фронтах, не уделяя внимание внутренним проблемам. В это время внутри США стремительно нищает средний класс, обостряются социальные противоречия, в том числе на национальной почве.

Также нельзя исключать, что американские элиты способствуют продвижению социалистического мировоззрения, скрытно пропагандируя его через Голливуд и СМИ. Молодых американцев готовят к разборке, стареющего «мирового жандарма». Естественной смерти США может воспрепятствовать приход Клинтон к власти, правда лишь с той разницей, что вместо естественной смерти наступит смерть неестественная. Учитывая излюбленные приёмы руководства Клинтон, не исключено, что проблему социалистов будут решать новой «охотой на ведьм».

Автор: Илья Новицкий


статью прочитали: 34 человек

   
теги: США, Социализм  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 