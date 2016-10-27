ГУЛАГ не прижился: молодёжь в США предпочитает социализм

Американские журналисты бьют тревогу – молодёжь в США прониклась идеями социализма и коммунизма. Половина американцев моложе 35 лет хотели бы видеть в качестве президента страны социалиста. Политики, придерживающиеся капиталистических взглядов, получили только 42% голосов молодого поколения. Исследование провёл американский «фонд памяти жертв коммунизма».

Это отчасти объясняет потрясающий взлёт популярности кандидата в президенты США от демократической партии Берни Сандерса. Наверняка, если бы Хиллари Клинтон не воспользовалась своим административным ресурсом в партии, единым кандидатом от демократов стал бы Сандерс.

Любопытно, что американская молодёжь очаровалась социалистическими идеями вопреки развёрнутой в стране антикоммунистической пропаганде. Уже упомянутый выше фонд уделяет серьёзное внимание «просвещению» молодёжи, рассказывая о «100 миллионах человек убитых коммунистическими режимами во всём мире». Всё без толку, треть молодых американцев уверены, что при Джордже Буше-младшем было убито больше людей, чем при Иосифе Сталине.

Журналисты и исследователи фонда связывают полученные результаты с провалом системы образования, а также с высоким уровнем безработицы среди молодёжи в Америке.

Ранее социологические исследования показали, что только половина американцев гордятся своим гражданством. Треть молодых граждан США уверены, что американская мечта умерла.

Получается, что провал антикоммунистической пропаганды в США нельзя объяснить только стремительно падающим уровнем образования. Хотя низкий уровень образования в Америке уже сказался на качестве подготовки управленческих кадров. Например, руководители «фонда памяти жертв коммунистам» не отличают социалистов от коммунистов, вымазывая и тех и других кроваво-красной пропагандистской краской. Невдомёк им, что ГУЛАГ нельзя вбить в головы американцев, если окружающая действительность не намного лучше баек про СССР.

Начиная с 1980-х годов, каждое следующее поколение американцев живёт хуже предыдущего. Власти страны при этом предпочитают продвигать американскую исключительность на внешних фронтах, не уделяя внимание внутренним проблемам. В это время внутри США стремительно нищает средний класс, обостряются социальные противоречия, в том числе на национальной почве.

Также нельзя исключать, что американские элиты способствуют продвижению социалистического мировоззрения, скрытно пропагандируя его через Голливуд и СМИ. Молодых американцев готовят к разборке, стареющего «мирового жандарма». Естественной смерти США может воспрепятствовать приход Клинтон к власти, правда лишь с той разницей, что вместо естественной смерти наступит смерть неестественная. Учитывая излюбленные приёмы руководства Клинтон, не исключено, что проблему социалистов будут решать новой «охотой на ведьм».

Автор: Илья Новицкий