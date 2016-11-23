Свобода слова в ЕС

Во многих европейских странах уже открыты разные министерства, которые борются с инакомыслием, распространяют пропаганду и вводят цензуру. Что самое удивительное, некоторые оправдываю появление таких министерств борьбой с Россией.

Помнится, что не так давно, на Украине начали бороться с русскими СМИ, фильмами, сериалами, книгами, но разве это похоже на процессы, происходящие в свободном обществе? Почему Европа пошла по этому же пути мне не совсем понятно.

Чего именно боятся европейские власти? Russia today? Или агентство Sputnik? Страх того, что RT покажет другую реальность, разрушит шаблоны и покажет европейцам хоть немного истины, настолько пугает их, что вопрос о борьбе с российскими СМИ обсуждается в Европарламенте!

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции о противодействии российским СМИ.

В резолюции под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", которую инициировала депутат от Польши Анна Фотыга, утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

Я стесняюсь спросить, это как можно было до такого додуматься? У них там паранойя? Не могут разобраться с проблемами в собственных странах, с мигрантами, с экономикой, но во всем виноваты российские СМИ?

Они думают, Москва ведет в отношении Евросоюза "враждебную пропаганду", и считают, что с ней нужно бороться так же, как с ИГ! Тут даже без комментариев...

И да, пусть принятый документ носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению странами-членами Евросоюза, но все равно, сам факт этого события нагоняет негативные мысли.

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