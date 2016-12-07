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опубликовано редакцией на Переводике 07.12.16 16:28 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Махмуд – похититель Рождества: толерантность – новая религия Швеции Христианской Швеции не придётся в этом году любоваться красивыми рождественскими гирляндами и прочими украшениями, пропагандирующими празднование появления на свет Христа. Да это и неудивительно, ведь 5% (официально) населения страны – арабы-мусульмане. Причина такого запрета, озвученная государственным департаментом транспорта, проста: столбы хрупкие, а украшения тяжёлые. Люди покалечатся. «Ну и дела!», – возмутились главы шведских общин, сразу же указав на то, что за сотню лет, как вывешиваются украшения на столбах, ни одного случая падения под их тяжестью не было. В Швеции теперь вместо лютеранства официальной религией признается толерантность. Только этим объясняется запрет властей на гирлянды. Ведь правоверных, живущих в этой скандинавской стране, может оскорбить такая пропаганда чуждых им ценностей. Успешно работающий «Закон о культовых зданиях» подразумевает покрытие 70% расходов на строительство тех самых зданий за счёт государства. От религиозной общины требуется всего ничего: наличие одной тысячи верующих. А требуемые 30% выделяет Саудовская Аравия. В то же время лютеранские приходы, тоже подпадающие под действие закона, закрываются, сдаются в аренду или продаются, а всё больше шведов идут молиться в Сергиевский приход РПЦ в Стокгольме, который, кстати, платит несколько тысяч евро в лютеранскую казну за сам факт своего существования. Что тоже не вызывает удивления: стокгольмский епископ Ева Брунне не только женщина, но и лесбиянка! Им православие поперёк горла стоит! Нет, может в лютеранстве так принято, автор не является специалистом по христианским сектам, но библейский содомский грех никто не вырезал из главного сборника христианских сказаний, или автор пропустил внеочередной Никейский Собор? Если с исламизацией континентальной Европы дело продвигается со скрипом (хотя и настойчиво, даже нынешний мэр Лондона из мигрантов), то в Скандинавии вообще швах. Знакомая автора, бывшая лейтенант ВМС Норвегии, переехавшая в Россию, часто рассказывала о засилье арабов в её родной стране. Что восточные имена становятся самыми востребованными у новорожденных, несмотря на официальную статистику «Википедии». Что во всех точках общепита работают на 95% арабы-мигранты, многие из которых во втором поколении, однако их, уже пообтершихся в стране, вытесняет волна вновь прибывших. А что самое интересное – реакция скандинавов на известного Андерса Брейвика. Если поначалу его осудили практически все, то с началом очередного притока беженцев стали раздаваться голоса, мол, не тех убивал. Хотя, по его мнению, как раз тех. Знакомую автора нельзя было заподозрить в симпатиях к этому националисту: во время теракта в Осло погиб её дядя. Но и она переменила своё отношение к поступку Брейвика, видя, что происходит в Скандинавии. Имеем в сухом остатке следующее: мигранты в Швецию прибывают, местная власть их всячески защищает (после убийства мигрантом двух посетителей магазина IKEA в Вестеросе шеф полиции усилил охрану лагеря для беженцев, а не патрули на улицах), епископ Брунне призывала снять кресты с церквей, мол, это отпугивает мигрантов. Да, и с 2009-го года там разрешены однополые браки, а чуть позже таким парам и усыновлять детей позволили. У Евы Брунне и её (его) мужа (жены) Гуннилы Линден, тоже священника, кстати, есть приёмный сын. То есть через пару лет настоящий швед будет выглядеть так: существо неопределённого пола, ярко выраженной семитской наружности, правоверный, безработный (в лучшем случае шаурмист).

Ну, и пару слов о Скандинавии в целом – так, размышления. Многие поклонники тяжёлой музыки, а именно black-metal, хорошо помнят, как в 80-90-е по всей стране викингов горели христианские церкви. То было делом рук ведущих норвежских сатанистов и язычников: Юронимуса, Гришнака и прочих. Вот не нравилось им христианство, что поделаешь… А сейчас предпосылок для нового пришествия таких поджигателей ещё больше. Только палить будут мечети и лагеря. Те же поклонники наверняка вспомнят и Йона Нёдтвейта, лидера шведской группы Dissection, для которого встреча с геем-алжирцем закончилась тюрьмой, а для самого Юсуфа Бен Меддура участком земли 2*1,5. Впаяли Йону семь лет за убийство на почве расизма и гомофобии. Норвежец Борд Эйхтун, он же Фауст из культовой группы Emperor,сидел 9 лет и 4 месяца за такое же преступление. Но это те, о которых мы знаем, ибо знаковые люди в тяжёлой музыке. А сколько было таких же, но обычных скандинавов, не известных миру? Автор полагает, что сейчас, на фоне настоящей оккупации Скандинавии мигрантами, подобные случаи могут стать регулярными, если не массовыми. Вышеописанные события имели место быть 20 и более лет назад, но уже тогда истинных викингов, коими себя считали эти музыканты в принципе, раздражало то, что происходит на их землях.

Так что неслучайно было появление Брейвика и неизвестно, не появятся ли целые группы таких националистов. Совершенно нетолерантных гомофобов, которые пойдут освобождать родные территории ferro et igni. Или автор ошибается, и потомки гордых викингов вымерли, растворились в мигрантской массе? Политика толерантности и мультикультурализма однозначно приводит к двум вещам: ущемление прав коренного населения в пользу вновь прибывших, что ведёт к росту протестных и националистических настроений, и к вымиранию нации как таковой, если только нация слаба сама по себе и не в силах сопротивляться засилью чужеродных элементов. А как обстоят дела в самой нетолерантной стране мира – Российской Федерации? По сравнению со Скандинавией и Европой, просто замечательно. Правоверные не требуют запрета Рождества, Пасхи и прочих православных праздников, православные, в свою очередь, не имеют ничего против Курбан-Байрамов и Пейсахов. У нас страна многоконфессиональная, так сложилось исторически, поэтому мы, в принципе, друг другу не мешаем. Автор с трудом может представить в России что-либо подобное тому, что произошло в Швеции. Наша «нетолерантность» заключается главным образом в том, что при попытке со стороны тех же мигрантов воспрепятствовать проведению национальных праздников их просто вышвырнут из страны. Как ты считаешь, читатель, пора ставить свечку за упокой гордых викингов? Или ещё не всё потеряно? Автор: Валерий Усачёв статью прочитали: 49 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

