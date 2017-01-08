Страна контрастов: депутаты с деньгами, латыши с сухарями, а виновата Россия?

Балтика… Море, сосны, Юрмала и близость к Европе. Вроде бы, что еще для счастья нужно? Независимость получили, в НАТО вступили, в Брюсселе европейцам на уши присели. Живи да радуйся! Но тут выясняется, что активная «нелюбовь» к России дает о себе знать. Экономика Латвии пострадала в санкционной войне с Россией и около половины жителей страны не питают иллюзий на лучшее будущее. В декабре прошлого года в Латвии центром исследований SKDS был проведен опрос, показавший, что с надеждой в будущее смотрит 51% латвийцев, страх испытывают 38%, а 11% не смогли дать конкретный ответ. Страх за будущее испытывают пожилые и нуждающиеся люди, безработные и жители Латгалии (восточный регион). Латгалия всегда была самым бедным регионом в стране и ситуация в экономике, как видим, за время независимости нисколько не улучшилась. Показательно и то, что социально незащищенные граждане не питают надежд на помощь государства. Если далее смотреть в процентном соотношении по историческим районам Латвии, то вырисовывается следующая картина (страх за будущее): Латгалия — 51% жителей, Земгале и Видземе (центральная часть Латвии) — 41% жителей, и Курземе (западное побережье) — 35%, Рига — 30%. Стоит оценить разброс мнений и в связи с принадлежностью респондентов к определенной социальной группе. Страх за будущее испытывают: 60% безработных, каждый второй пенсионер, 41% работников, 36% индивидуальных коммерсантов, 34% домохозяек, 27% руководителей, 26% специалистов, 18% учащихся. Люди с низкими (49%) и средненизкими (44%) доходами. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет — 25% респондентов.



Чего еще боятся латыши?

Бедность и социальное неравенство – 53,3%, финансово-экономический кризис – 44,1%, миграционный кризис – 43,8%. Война, политическая нестабильность в Европе и мире, депопуляция и старение населения – 33%. И, наконец, терроризм – 23,1%.

Основные страхи – плохое состояние экономики, бедность, безработица, как видим. Опасения латышей обоснованы. Женевский институт исследований международных отношений и развития определил странам Балтии место «наиболее пострадавших» в войне санкций России и Запада.

Экспорт упал, рост прибалтийских экономик рассматривается в сторону понижения. Закрываются предприятия, безработица, все больше невыплаченных кредитов, новые эмигранты. Аграрии «катятся на дно»: доходы упали на 20% в 2016 году, а по сравнению с 2014 годом и на все 40%. Оптимизм депутатов в Сейме внушает сомнения. К тому же, кроме России сельхозпродукция никому в мире особо не нужна.





Тем временем депутаты продолжают делить бюджет на так называемые «депутатские квоты». В бюджете 2017 года они достигли 27,9 млн. евро:

Спортивная отрасль – 10,5 млн евро, 7,8 млн евро – инфраструктурные и коммунальные проекты в самоуправлениях, свыше 2 млн евро – на ремонт церквей. 2,6 млн евро на образовательные проекты, 3,4 млн евро – культурным учреждениям и мероприятиям, 860 тыс. евро на социальные цели и 630 тысяч евро общественным организациям.

Неплохо, да? В Латвии бюджетники «сидят на бобах», зато народные избранники по своему усмотрению будут тратить народные деньги. Подобную практику выделения депутатских квот председатель правления Латвийского объединения регионов Мартиньш Бондарс уже назвал «легальной коррупцией на самом высоком государственном уровне».

И во всем этом опять виновата Россия?

Автор: Shaya

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