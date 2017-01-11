СМИ Сербии: надежда только на русских

Сербский журналист Бранислав Ристивоевич обратил внимание на пристальное внимание мировой элиты на военное сотрудничество России и Сербии. Особенно на факт передачи российских МиГ-29 и другой военной техники Белграду. Ощественность взбудоражила новость о том, что россияне дарят нам (мы оплачиваем ремонт) бывшие в употреблении самолеты МиГ-29, танки и бронемашины. Аналитики наперегонки описывают, с позитивным и негативным уклоном, летные возможности, скорость, мощность радаров и маневренные характеристики новых самолетов. От одного «целомудренного» аналитика мы узнали, что не получили «ничего особенного», а от «братьев-хорватов» — что все это металлолом. Если говорить о танках, то от этих мнимых специалистов мы узнали, что у этих танков есть «реактивная броня» и кое-какие другие технические характеристики, а также то, что теперь их у нас больше, чем у Франции! Вывод, вероятно, такой: то, что у нас есть, нужно подарить американцам, чтобы те переплавили все это в Смедерево. В этом смешении вредоносных оценок и тактическо-технических перформансов (за несколькими, мне непонятно почему, стыдливыми исключениями) все забывают подчеркнуть основную суть, тот первейший смысл, который есть у этого подарка. Разговоры о боевых характеристиках всей этой военной техники — дело бесполезное. В серьезной войне шесть боевых самолетов прослужили бы, наверное, с неделю, а 30 танков, вероятно, чуть дольше. Суть и смысл этой сделки — в фундаментальном изменении геополитической ориентации страны. Приняв это российское предложение, мы сделали шаг на пути к переходу из сферы западной политической, экономической и стратегической орбиты в восточную. По сравнению с этой «тектонической» политической переменой потолок полета и боевой радиус МиГов не имеют значения. Но также не стоит впадать и в эйфорию. Речь идет не о состоянии, а о процессе, который еще далек от своего завершения.



Какую бы Сербия ни проводила политику, в каком политическом окружении ни находилась бы, сколько бы Вучич ни убеждал Меркель, что не сойдет с европейского пути, сколько бы премьер ни заискивал перед Западом, отдав Косово и Метохию, раздав пригодную для возделывания землю и другие стратегические ресурсы иностранцам и даже посетив предвыборный штаб Хиллари за несколько дней до выборов, на которых президентом был избран Трамп (какой эпохальный промах!), в конце концов ничто не может изменить одного простого факта. Когда «или пан, или пропал», когда мы оставались «в одних подштанниках», когда «дело пахло жареным», когда нас уже бывало «приперло к стенке» и само физическое существование Сербии и сербов как народа было под вопросом, единственными, на кого мы могли положиться, были мы сами — и русские. Недаром Екмечич говорил: «Религия — это водораздел нации». Так было когда-то и так остается по сей день.

Могли ли американцы подарить Сербии изношенные вертолеты? Могли, но подарили их Хорватии. Была ли у немцев возможность подарить/продать Сербии бывшие в употреблении самоходные артиллерийские установки? Была, но и они подарили/продали их Хорватии. Была ли у Байдена возможность склониться перед нашим государственным флагом или нет? Была, но он решил этого не делать и унизить нас, потому что он в конечном итоге не воспринимает нас как партнеров.

С другой стороны, была ли у россиян возможность предложить такие самолеты Хорватии или Венгрии (пусть даже они, будучи членами пакта НАТО, отказались бы)? Да, но россияне передали их нам. Была ли у Путина возможность не склониться перед нашим государственным флагом? Да, но ему и в голову не пришло унижать своего союзника.





Раскачивается ли Вучич между двумя основными геополитическими полями? Да, и чтобы это продолжалось дольше он затрудняет и затягивает передачу Косово и Метохии, которые он, вообще-то, пообещал Западу. Однако все это он делает не для того, чтобы отдать Косово и Метохию, а чтобы продлить свою политическую жизнь. Но всему есть предел. То, что Запад всегда хотел, теперь Вучичу предъявили как счет: Косово и Метохии уже больше не достаточно. Теперь Запад хочет и Республику Сербскую, и Воеводину, и кто знает что еще. Но, похоже, премьер не готов на это пойти. Такого он им не обещал. Правда, он все еще не решил, что делать, и тут русские сделали то, что всегда делали для Сербии — они ему помогли.

Есть ли шанс, что премьер «склонится» туда, куда нужно? Есть. Хочет ли он этого? Мы не знаем. Все зависит о того, обязан ли Вучич Западу текущей помощью, или же в свое время он был настолько легкомысленным, что позволил внести себя в какую-нибудь «папку». Иными словами, все зависит от того, был ли он скомпрометирован. В любом случае, шансы у него есть. Напомню, что Додик пришел к власти, когда собственный народ его презирал, а теперь многие бьются за приглашение на празднование дня Республики Сербской девятого января 2017 года в его организации.

Меня интересует не личная судьба Вучича («кто сеет ветер, тот пожнет бурю», как гласит народная поговорка), а судьба нашей страны. Поэтому пусть все, кто может что-то сделать, чтобы в интересах Сербии премьер наконец-то «склонился» в правильную сторону, сделают это. Будь я тем, кому народ оказал доверие и обличил политической властью, я бы добился в парламенте, чтобы процесс, начавшийся с принятия российского предложения, был завершен, но не ремонтом и передачей военной авиации неновых самолетов (это наименее важно), а окончательным выбором правильной и полезной для Сербии геополитической стороны с будущим. В этой связи сейчас самое главное прекратить постепенно отдавать Косово и Метохию.

Пока этого не произошло, я могу помочь Вучичу еще одной мыслью величайшего национального авторитета, Милорада Екмечича, которая поможет все понять:

«Будущее общество будут образовывать народы, на которых, как груз, лежит исторический опыт милитаризации, коллективизации, форсирования военной промышленности и полицейского доносительства, а не Америка, которая все это сегодня претворяет в жизнь. Она живет войнами…»

В самом конце я бы добавил, что на стороне тех, кто испытал свободу, но выбрал диктатуру, будущего нет — оно на стороне тех, кто испытал диктатуру, но выбрал свободу.

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