опубликовано редакцией на Переводике 21.11.18 21:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Bloomberg.com”,

"Putin’s Notorious ‘Chef’ Is Now Meddling Across Africa" США - 20 ноября 2018 г. "Шеф-повар" Путина Евгений Пригожин теперь вмешивается по всей Африке Человек, которому предъявлены обвинения в США за вмешательство в выборы 2016 года, распространяет влияние России на африканском континенте. Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "шеф-повар" Путина из-за своей кейтеринговой компании исвязей с Кремлем, и Владимир Путин. Фотоиллюстрация: Том Холл/"Блумберг" Фото: AP Photo Генри Мейер, Илья Архипов и Эйна Рахагалала Скрытного бизнесмена, известного как "шеф-повар" Владимира Путина из-за его банкетного обслуживания Кремля, обвиняют в захвате частей Украины, переломе ситуации в сирийской войне и вмешательстве в выборы в США. Теперь он забрался глубоко в Африку вместе с армией наемников и пиар-специалистов, чтобы извлечь материальную выгоду из его новообретенных специальных знаний и навыков.

Евгений Пригожин, ресторатор из родного для Путина Санкт-Петербурга, стал необычным специалистом запоздалого броска России, чтобы поддержать ее геополитическое влияние посредством возрождения ее связей времен Холодной войны в весьма слаборазвитом регионе, полном неиспользованных природных богатств. Лишенная финансового потенциала ее основных соперников - США и Китая - Россия занимает нишу посредством оказания помощи авторитарным правителям в нестабильных, но потенциально богатых государствах, имеющих склонность к российской боевой технике. Пригожин и его сборная солянка из солдат-контрактников и политтехнологов предлагают услуги по безопасности, боевой подготовке и проведению предвыборных кампаний в обмен на права на разработку месторождений полезных ископаемых и другие перспективные возможности, рассказали два человека, осведомленные об этом. Он уже работает или входит в 10 стран, с которыми у российских военных уже есть отношения: Демократическую Республику Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканскую Республику.

Евгений Пригожин

Фотограф: Михаил Метцель/ТАСС

Этот всплеск активности происходит в момент, когда Путин готовится принять более 50 лидеров на первом саммите Россия-Африка в 2019 году. Это событие закрепит "активное присутствие России в регионе", сказал министр иностранных дел Сергей Лавров перед развертыванием на континенте ранее в этом году. Малозаметный характер предприятий Пригожина дает возможность отрицать участие Кремля. Путин, наградивший Пригожина за заслуги перед государством в 2014 году, в этом году сравнил международную работу его старого союзника с работой Джорджа Сороса, американского финансиста-миллиардера, которого Кремль давно обвиняет в свержении правительств по указанию Вашингтона. "Русские хотят влияния на правительства, они хотят экономического доступа, и они намного более склонны к компромиссам - в этом их преимущество", - сказал Питер Фам, глава базирующегося в Вашингтоне Африканского центра при "Атлантическом совете". "Это не стоит больших денег - послать пару сотен парней для поддержки президента". 57-летний Пригожин не ответил на запросы по электронной почте и телефону дать комментарии через его кейтеринговую компанию"Конкорд", и чиновники в странах, на которые он нацелился, не стали комментировать его деятельность. Пригожин и "Конкорд" были среди трех российских компаний и 13 человек, которым спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения в феврале за предположительное вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Американский судья отверг 15 ноября попытку другой обвиненной компании Пригожина снять эти обвинения. Африка являлась по большей части второстепенным вопросом для Путина, пришедшего к власти почти два десятилетия назад и сконцентрированного на возвращении России утерянного статуса супердержавы. После распада Советского Союза в 1991 году присутствие России в Африке значительно уменьшилось; теперь регион находится в центре усилий Кремля по восстановлению его геополитического мастерства и открытия новых рынков для отечественных компаний, находящихся в затруднении из-за западных санкций. Российское влияние Москва активизирует военные и политические связи с африканскими странами



Источник: сообщения "Блумберг" В то время как отношения с Западом продолжают падать все ниже, Путин, наконец, реализует всеобъемлющую стратегию развития связей в области безопасности и торговли с африканским континентом в целом, согласно Полине Слюсарчук, руководящей Intexpertise, специализирующейся на Африке научно-исследовательской группой в Санкт-Петербурге. У России были и провалы, особенно в Южной Африке. Президент Сирил Рамафоса заморозил многомиллиардный проект с Россией в области ядерной энергетики своего предшественника после того, как он вступил в должность в феврале. Но Путин вкладывает все больше денег в ухаживания, списав около 20 милллиардов долларов долга африканских стран в прошлом году. Совсем недавно Египет добился получения российского кредита в 25 миллиардов долларов на строительство своей первой атомной электростанции. И Россия ведет переговоры с Эритреей о создании своего первого логистического единого центра на Красном море, недалеко от единственной постоянной базы Пентагона в Африке и первого военного объекта Китая за границей - в Джибути.

В марте Лавров, многолетний путинский министр иностранных дел, совершил турне по пяти странам Африки, которое включало остановку в Зимбабве, где российские компании участвуют в горном предприятии на 3 миллиарда долларов по добыче платины, крупнейшем инвестиционном проекте страны. Пригожин и тут не отставал. Политконсультанты Пригожина консультировали Эммерсона Мнангагву в его оспариваемой победе на июльских выборах, чтобы стать преемником Роберта Мугабе, который превратил Зимбабве в международного изгоя во время своего сорокалетнего правления, согласно одному из людей, хорошо информированных об этом. Главный противник Мнангагвы обвинил "русских" в том, что они помогли манипулировать голосованием. Правящая партия Занс-ПФ отрицала какое-либо российское участие в выборах.

Путин закрепился военным образом в центре континента ранее в этом году после того, как ООН разрешила России вооружить и защищать правительство Центральноафриканской Республики. ЦАР, увязнувшая в гражданском конфликте, обратилась за помощью после того, как Франция, ее бывшая колониальная метрополия, неожиданно свернула трехлетнюю миротворческую миссию.

Работа наемнической структуры Пригожина, известной условно в российских СМИ как Вагнер, уже привела к концессиям на разведку золота и алмазов и в ЦАР, и в Судане, согласно сообщениям в российских и французских СМИ. Три российских журналиста были убиты в ЦАР в июле. Они расследовали деятельность Пригожина, согласно живущему в эмиграции магнату Михаилу Ходорковскому, финансировавшему их поездку. Пригожин теперь расширяет свое влияние через границу, в Демократической Республике Конго, крупнейшей стране Африки после Алжира и одной из самых богатых минеральным сырьем в мире, сказали источники. Эта бывшая бельгийская колония должна избрать нового лидера впервые с 2001 года, когда Жозеф Кабила стал преемником своего убитого отца. Кабила недавно назначил близкого к нему генерала в отставке послом в России, поручив ему переговоры о поставках оружия и помощи, согласно западному чиновнику, просившему не называть его имя. ДРК заявила через свое посольство в Москве, что Россия не поставила пока никакого оружия. Посольство также отрицало сообщения местных СМИ, что россияне активно вовлечены в выборы. Если ставленник Кабилы, находящийся под санкциями ЕС, как ожидается, победит, то военные связи ДРК с Россией активизируются, что в свою очередь приведет к большему числу благоприятных возможностей для российских компаний, согласно Жан-Жаку Вондо, конголезскому аналитику по вопросам безопасности, базирующемуся в Брюсселе. Китай вложил немало сил и средств в ДРК, но Пекин, по сообщениям, все более раздосадован меняющимися требованиями Кабилы. "Кабила крайне нуждается во внешней помощи", - сказал Мартен Фаюлу, оппозиционный кандидат на выборах 23 декабря. "Не удивительно, что Россия приходит в Конго, учитывая наши огромные природные богатства". Мадагаскар, крупнейший в мире производитель ванили и располагающий крупными месторождениями никеля, кобальта и урана, является еще одной хаотичной страной, к которой Путин и Пригожин проявляют взаимный интерес. Посланник Кремля летал на остров в марте для переговоров с тогдашним президентом Эри Радзаунаримампианина. Российские консультанты по выборам, связанные с Пригожиным, находятся в этой стране посреди напряженной борьбы за президентскую должность между двумя другими бывшими лидерами, которая закончится в следующем месяце, рассказал один из людей, осведомленных о его деятельности. Россия поддержала несколько кандидатов, по словам Жан-Клода де Лестрака, бывшего министра иностранных дел Маврикия и эксперта по территориям в Индийском океане. Министерство иностранных дел Мадагаскара отказалось дать комментарии. В Гвинее Россия поддерживает попытку президента Альфы Конде отменить ограничение срока полномочий, чтобы он смог остаться у власти после окончания его мандата в 2020 году, сказал западный чиновник, осведомленный о российско-африканских связях. Это африканское государство является крупнейшим поставщиком боксита для российского алюминиевого гиганта, Объединенной компании "Русал". Министр иностранных дел Гвинеи Мамади Туре и представитель правительства Абубакар Силла не ответили на звонки с просьбой о комментариях.

Альфа Конде и Владимир Путин

Фотограф: Алексей Никольский/AFP via Getty Images Войдя в Африку, Пригожин принял участие в переговорах в этом месяце между российским министром обороны Сергеем Шойгу и ливийским командующим Халифой Хафтар, который контролирует большую часть восточной части богатого нефтью государства. Пригожин предоставляет военные услуги Ливийской национальной армии Хафтара в обмен на энергетические сделки, рассказали два хорошо информированных человека. Представитель ЛНА Ахмед Месмари не ответил на неоднократные телефонные звонки с просьбой о комментарии. Частная армия Пригожина, Вагнер, в отношении которой США ввели санкции за ее роль в украинском мятеже в 2014 году, снова привлекла международное внимание в феврале, на этот раз в Сирии. Как сообщал "Блумберг" в то время, сотни ее наемников были убиты или ранены американскими военными во время их наступления на базу, удерживаемую курдскими бойцами. Вагнер пыталась захватить близлежащий нефтеперегонный завод для чиновников в Дамаске, которые, согласно имеющимся сведениям, пообещали долю от будущей выручки. "Как и любой нормальный бизнесмен, Пригожин ищет самые выгодные места для инвестирования своих денег", - сказала Ирина Абрамова, глава российского финансируемого государством Института африканских исследований в Москве. "Он подумал - почему бы мне не рискнуть? И его следует только поблагодарить за это, если это пойдет на пользу африканцам". - При содействии Степана Кравченко, Дэвида Вейнера, Самира Аль-Атруша, Камлиша Бакори, Годфри Мараваньика, Сэмюела Джебре, Унья Камара, Борджеса Намири, Алонсо Сото, Полин Бакс, Кандидо Мендеса, Пола Ричардсона и Хейли Уоррен. статью прочитали: 1196 человек Комментарии