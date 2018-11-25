Годовщина Майдана: подведение итогов

Едва

не

забыл, но

новостные ленты

напомин

или

21-го -

годовщина Священного Майдана!

Вообще-то сразу двух, но о первом почему-то не вспоминают – хотя он наделал для страны куда меньше вреда.

О специфике восприятия: один местный знакомый, по жизни вроде хитёр и покладист, но в деле оценки майдана ещё года два назад высказался подчёркнуто просто: люди вышли на майдан, чтобы жить лучше, а жить стало хуже...(Если бы был перевёрнутый восклицательный знак, то здесь проставил бы штуки три, но нет такого знака).

Он это говорил с таким-то неуместным

выражением, широко раскрыв глаза и разводя руки, делая недоумённое лицо, словно играя какую-то роль, хотя рядом было три человека – но с тех пор в целом игра на публику, изображение каких-то чувств, симпатий, убеждённости и веры в то, что события развивались так, а не иначе, и что они означают то, а не это – стало какой-то обыденной практикой. Касательно

восприятия

развития событий

:

той зимой

,

уже ближе к развязке

,

захожу в

далёкий от Киева и его майдана

магазинчик, и слышу, как двое беседуют (

это было

18 февраля,

с

мырн

ой

ход

ой

на Раду и последующи

ми

события

ми

): "злочинна влада почала стріляти в народ! Але і народ теж почав стріляти у відповідь!" Т е насколько очевидна провокация, настолько люди жадно жрут приготовленный и легко читаемый сценарий.

Насчёт сценария: уже в ходе арабской весны стало понятно, что в глобальном штабе через Шарпа перешагнули и при исчерпании возможностей мирного протеста развивают силовой сценарий. Т е до какого-то момента всё кажется классическим мирным протестом, и в целом выглядит так: некоторая кучка или более мощная толпа вываливает на площадь, и цивилизованный мир сообщает – это хорошо, что она вываливает, не трогайте; вначале лозунги даже как бы не касаются непосредственно свержения – ааа, дороговизна какая, или коррупция

– как нехорошо

, или кончились или налог какой-то не понравился, или в Европу захотелось

повод любой

, но потом толпа постепенно и обязательно переходит к лозунгам смены власти; если власть не жаждет прислушаться к “народу” – то бишь толпе,

а

на самом деле к лидерам толпы,

а

на самом деле к кураторам лидеров – обязательные стычки, тут ”весь мир” (

выступающие от его имени глобальные силы

) через все свои СМИ начинает волать о насилии над “народом”, вводит санкции против власти, чтоб

ы

та установила какой-то “диалог” с “народом”

и “отказалась от насилия” (при сохранении у “народа” полной свободы действий)

,

во главе “народа”

в это время уже

-

самые

невменяемы

е

, по определению не знающи

е

исскусства компромисса... Короче, если власть по-прежнему не согласна убраться – внезапно в толпу следуют выстрелы от таинственных стрелков, и возмущённый “народ берётся за оружие”, а

“

цивилизованный мир” спешит на помощь, и если б у ”кровавых диктаторов” не было б внешней поддержки – то всем бы уже и помог и предназначенных для свержения диктаторов уже б сверг, настолько универсальным казалась технология.

Короче, всё это читалось, и уже тогда, когда Найем

задорно

так призвал к термосам и зонтикам (это было ещё по Шарпу) – предсказывалось. И потом точно по пунктам происходило. Лично я, когда говорил знакомому ещё после побыття онижедетей, что “а ведь возможен сирийский вариант” – тот только хлопал глазами, о чём это я, смотрел по сторонам – все хавают, и тоже хавал, и условно надевал кастрюлю – в целях личной безопасности. Из этого, кстати, однозначно следуют необходимые защитные меры для атакованного майданом государс

т

ва

– мобилизация и организация сторонников, поиск внешних союзников,

максимально жёсткое участие в интерпретационной войне – ибо вся конструкция легитимации держится на проталкивании своих интерпретаций.

До сего дня не вижу вообще рвущих волосы “ааа как же меня (нас) на

дурил

и” в среде знакомых обывателей.

Кстати, УП посвятила годовщине статью, и напичкала текст романтическими образами майдана (большинство которых, как правило, составляет задумки

пиарщиков

): ооо, помните то пианино

на площади

(в других странах могла быть скрипка), а щиты, а коктейли, а баррикады, а булыжники как швыряли, хихи? А баррикады, ммм... Палатки, костры в виде бочек с огнём – эх, славное было время!

Всё это, конечно, действительно славно, несмотря на последствия (хотя при чём тут майдан, он за всё п.здатое был, а не за вот это вот), но почему нет ничего о кастрюлях? По-моему, массовое одевание кастрюль, подсказанное какими-то хитромудрыми пиарщиками – самый что ни на есть символ, почему с той стороны его стесняются - непонятно. Вполне символ победившего пиара.

Ибо итоги – такие же как и везде в мире в подобных случаях, так что ни о какой случайной ошибке – ах, люди хотели как лучше, но проходимцы...; ах, недостаточно искоренена кооррупция...; силы режима мешают победе народа...; пр. – речи быть не может. Обычно ломается система взаимоотношений, складывавшаяся долгие годы, на уровне внутренних и внешних политических и экономических связей, и за счёт внешней легитимации власть занята выполнением чужой повестки за счёт собственных интересов. Впрочем, понятие о собственных интресах легко подменяется в постреволюционной матрице.



Конкретно для Майдана итоги выражаются в следующем.



Н

арод вышел против олигархов

но

выбрал президентом олигарха Порошенко.

В

ышел, чтобы жить богаче,

как в Европе – в результате получил многократную девальвацию гривны, фактическое уменьшение зарплат, непомерное увеличение коммунальных платежей и обвал экономики. Вышел против коррупции и своеволия власти – так теперь олигархи обзавились чуть ли не собственными вооружёнными формированиями националистического толка, пиарщики власти же оправдывают воровство необходимостью войны с Путиным. Эти же пиарщики говорят об обретении независимости в то время, как снятия генпрокурора добивался вице-президент США, Запад же упорно продавливает подконтрольные ему т н антикоррупционные органы. О членстве в ЕС и речи не идёт, зато МВФ методично продавливает условия выдачи очередного транша... В общем, много вполне закономерных успехов.

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