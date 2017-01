архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 30.01.17 07:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Irish Times”,

"Czechs launch anti-propaganda unit with close eye on Russia" Ирландия - 06 января 2017 г. Чехи запустили отдел по борьбе с пропагандой с прицелом на Россию Дружественно настроенный к Кремлю президент Милош Земан критикует новый центр "гибридных угроз" Дэниел Маклафлин в Праге Согласно чешской разведке, большое число мнимых российских дипломатов в Праге являются на самом деле шпионами. Фотография: Дэвид В. Черны/Рейтер Чешская Республика запустила специальное правительственное подразделение по противодействию терроризму и таким "гибридным" угрозам как фальшивые новости и пропаганда, несмотря на критику президента Милоша Земана, который известен его теплыми отношениями с Россией. Тайные операции Москвы за границей привлекли пристальное внимание на фоне обвинений, что она вмешалась в президентские выборы в США в ноябре, и что поддерживаемые Кремлем хакеры проникли в закрытые компьютерные системы в США и в других странах. В Чешской Республике пройдут парламентские выборы в этом году и президентские в январе следующего года и, как и их коллеги в Европе и других местах, чешские чиновники опасаются, что Россия может попытаться повлиять на результат этих выборов. В своем самом недавнем ежегодном докладе чешская внутренняя разведывательная служба (BIS) заявила, что Россия использует марионеточные организации и пропаганду в Чешской Республике, чтобы раздувать экстремизм и подпитывать возмущение в отношении Запада. Разведывательная служба заключила, что эта деятельность "представляет угрозу Чешской Республике, ЕС и НАТО" и что "инфраструктуру, созданную для достижения этих целей ... можно использовать для дестабилизации или манипулирования чешским обществом или политической обстановкой в любое время, если Россия этого пожелает". Новое подразделение министерства внутренних дел говорит, что оно намеревается бороться с "широким спектром угроз и потенциальных инцидентов, касающихся терроризма, атак на легкие мишени, аспектов безопасности миграции, экстремизма, публичных собраний, нарушения общественного порядка и различных преступлений, а также кампаний дезинформации, касающихся внутренней безопасности". "Цензура" Но еще до начала его работы 1 января подразделение подверглось критике со стороны г-на Земана. "Нам не нужна цензура. Нам не нужна идеологическая полиция. Нам не нужен новый департамент прессы и информации, если мы хотим продолжать жить в свободном и демократическом обществе", - сказал он в своем рождественском обращении к чехам. Г-н Земан является одним из немногих лидеров ЕС, посетившим Россию с тех пор, как она захватила Крым в 2014 году и содействовала сепаратистскому конфликту в восточной Украине, в котором погибли около 10000 человек и более миллиона людей были вынуждены покинуть свои дома. Он призвал отменить западные санкции против России, раскритиковав при этом ЕС за инициированные Германией планы распределения беженцев по всему блоку, что, как он говорит, только поможет распространению исламского терроризма. Несколько человек из ближайшего круга г-на Земана также имеют тесные связи с Россией, в первую очередь это Мартин Нейедлы, его главный экономический советник и ключевая фигура в его кампании, когда он стал президентом в 2013 году. Г-н Нейедлы, как считают, провел около десяти лет в России, начиная с 1990-х, прежде чем он вернулся в Чешскую Республику и основал дочернюю компанию "Лукойла", крупнейшей частной российской нефтяной компании. Когда фирма обанкротилась, г-ну Нейедлы было приказано выплатить 27,7 миллионов крон (1,03 миллиона евро) чешскому государству. В конечном итоге "Лукойл" выплатил штраф, что, как предупредил г-н Земан, могло стоить советнику его работы в Пражском граде. Без допуска к секретным документам

Ни г-н Нейедлы, ни Вратислав Мынар, глава администрации президента, не получили полного допуска к секретным документам, вызвав сомнения в отношении их соответствия таким должностям, сказал Якуб Янда, заместитель директора пражского аналитического центра под названием "Европейские ценности". "Для Земана речь не идет о деньгах, но это может быть связано с деньгами для таких людей как Нейедлы", - сказал г-н Янда о про-российских настроениях в Пражском граде. "Из-за его позиции по России и другим вопросам Земана редко приглашают на Запад. Он чувствует себя оскорбленным этим, и в качестве своего рода мести он сближается с Россией, где его широко освещают в СМИ и дают ему почувствовать себя крупным лидером". Г-н Янда сказал "The Irish Times", что у России имеется сейчас около 140 аккредитованных дипломатов в ее посольстве в Праге и в консульствах в Брно и Карловых Варах - это намного больше персонала, чем имеется у США, Китая, Германии или других крупных государств в Чешской Республике. В своем докладе 2015 года разведывательная служба BIS сообщила, что "большое число" этих предполагаемых дипломатов являются на самом деле агентами российской разведки, присутствие под прикрытием которых "ясно сигнализирует о деятельности, угрожающей безопасности и другим интересам Чешской Республики". Новый пражский Центр против терроризма и гибридных угроз попытался рассеять беспокойство в связи с его полномочиями, которое было выражено г-ном Земаном. Центр заявляет, что он "не будет навязывать "правду" кому-либо или применять цензуру в отношении журналистских материалов ... не будет распространять пропаганду любого рода" и "у него не будет кнопки для отключения интернета". статью прочитали: 2 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.