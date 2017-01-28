навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
28.01.17   Редакция

А королева в курсе? Как украинцы «оккупировали» британский парламент

(0)
 
27.01.17   Редакция

Как развалилась история Crowdstrike о русских хакерах - познакомьтесь с Fancy Bear

(0)
27.01.17   Название проекта

Германия: Запад не решит сирийский конфликт

(0)
26.01.17   Редакция

Президент Порошенко подал голос

(0)

последние за вчера, 27.01.17  
 
23:30   Редакция

Как развалилась история Crowdstrike о русских хакерах - познакомьтесь с Fancy Bear

(0)
21:18   Название проекта

Германия: Запад не решит сирийский конфликт

(0)
20:17   Редакция

Президент США в битве за медиа: кто кого?

(0)
17:55   Редакция

Батька съехал с катушек, или как Лукашенко симпатизирует «братской Украине» в её борьбе за «независимость»

(0)
12:19   Редакция

Кандидат в президенты Франции может сойти с дистанции

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
28.01.17 14:04    
Олька Просто стихи (712)
27.01.17 11:51    
3674721 Запреты во благо (1)
26.01.17 05:40    
ISAHARX Россияне недовольны своей страной (102)
24.01.17 13:19    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (160)
22.01.17 12:13    
Олька Паркетная доска (2)
18.01.17 20:15    
landi Весёлые картинки (253)
18.01.17 18:27    
polus Кто и как бросил курить? (11)
18.01.17 18:25    
polus Отдых (11)
 
опубликовано редакцией на Переводике 28.01.17 17:28
скаут: Miroslav;
 
 

А королева в курсе? Как украинцы «оккупировали» британский парламент

Британский парламент, как оказалось, чуть ли не наполовину состоит из украинских политиков и маргиналов. Во всяком случае, в этом публику пытаются убедить центральные СМИ «Незалежной», тем самым изощрённо оскорбляя Туманный Альбион. Не в меру патриотичные средства массовой информации вовсю пользуются своеобразной поблажкой мирового сообщества (на них просто никто не обращает внимания) и безнаказанно желтят, превращая национальный эфир в пропагандистское болото. Как бы удивилась королева Великобритании, узнав, например, что её парламент частично «оккупировали» украинские политики и, судя по новостям стран третьего мира (к которым с некоторых пор европейцы причисляют и Украину), регулярно устраивают патриотичный шабаш в Вестминстерском дворце.

Многие уже наслышаны о «приключениях» британского журналиста Грэма Филлипса в здании английского парламента. Как известно, один из самых известных защитников жителей Донбасса за рубежом побывал на мероприятии, устроенном в честь 25-летнего юбилея украино-британских дипломатических отношений. Грэм, как обычно, вежливо и аккуратно нарвался на скандал и настоящую истерику якобы английских парламентариев. Опять же по версии украинских СМИ, опиравшихся в своих инсинуациях на 15-секундный ролик, размещённый в Twitter посольства Украины в Соединённом Королевстве. Раздуть ажиотаж пыталась украинский посол в Великобритании Наталья Галибаренко. И она почти справилась с довольно-таки простой задачей. Видео подхватили украинские журналисты и раскачали «скандал» на государственном уровне. Уже почти неделю патриотов потчуют изгнанием Грэма и проукраинскими настроениями британских политиков. Только вот истина, как обычно, спряталась где-то рядом, и никак не сходится с версией дипломатов и «честных» журналистов. Филлипс на самом деле оказался на высоте и умудрился не только опозорить украинскую делегацию на родине, но и оставить долгоиграющий сувенир в виде своей интерпретации событий.

Более полный видеоролик Грэма был выложен сразу после «блокбастера» Галибаренко и ярко продемонстрировал как лживость «незалежных» СМИ, так и беспросветную глупость киевских маргиналов в Англии. Как оказалось, британский журналист спокойно прошёл на мероприятие и даже выслушал некоторых ораторов. Скандал разгорелся во время выступления английского парламентария Джеральда Ховарта, у которого Грэм вежливо поинтересовался, когда же Британия обратит внимание на преступления ВСУ на Донбассе и массовое убийство мирных жителей. И крик подняли неистовые патриотки из украинской делегации. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что британских политиков на столь важном для Украины заседании практически и не было. Кроме Ховарта, «друзьям» уделили внимание от силы два-три представителя палаты общин. Массовка же, в основном, состояла из украинских политических мигрантов.

Первой крик подняла завсегдатай подобных «ток-шоу» народный депутат Украины Светлана Залищук, на ломанном английском пытавшаяся позвать традиционного «Славу» и упомянуть «ганьбу». На помощь «блаженной», которая на родине обычно и двух слов связать не может (для получения мандата на Украине таких навыков и не требуется) пришла ещё одна туристка с Майдана, посещающая все подобные заседания. К двум орущим патриоткам присоединилась уже и Наталья Галибаренко, по сути, и вынудившая Ховарта обратиться к охраннику с просьбой вывести «возмутителя спокойствия». По-другому трио истеричек было просто не заткнуть, а вышвыривать посла хоть и никому не нужной Украины – всё-таки моветон, непозволительный для чопорных англичан. Грэма аккуратно вывели из зала и успокоили разбушевавшихся дикарок, а Галибаренко тут же понесла чушь в эфире о позорном изгнании британского журналиста и высочайшем уровне поддержки со стороны Великобритании.

Весть разнесли и превратили в занимательно-патриотичный скандал сугубо для своих. Английские же парламентарии, кроме троих, присутствовавших на мероприятии, вряд ли в курсе того, как они героически изгоняли «агента Кремля». И тем более им неведомо, как быстро группа украинских туристов оккупировала британский парламент и присвоила по версии СМИ их полномочия.

Украинский дурдом на выезде отыграл превосходно. Вдумчивый зритель непременно посмеётся над истерикой патриоток и последующим анекдотом в СМИ, а патриотичная биомасса с удовольствием употребит очередную порцию «великих перемог». Главное, чтобы истинные завсегдатаи Вестминстерского дворца не узнали, как их «пользуют» украинские дипломаты и журналисты. По идее, подобный «дебош» легко тянет на высылку всего дипломатического корпуса.

Юрий Макаренко


статью прочитали: 50 человек

   
теги: Великобритания  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 