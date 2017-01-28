А королева в курсе? Как украинцы «оккупировали» британский парламент

Британский парламент, как оказалось, чуть ли не наполовину состоит из украинских политиков и маргиналов. Во всяком случае, в этом публику пытаются убедить центральные СМИ «Незалежной», тем самым изощрённо оскорбляя Туманный Альбион. Не в меру патриотичные средства массовой информации вовсю пользуются своеобразной поблажкой мирового сообщества (на них просто никто не обращает внимания) и безнаказанно желтят, превращая национальный эфир в пропагандистское болото. Как бы удивилась королева Великобритании, узнав, например, что её парламент частично «оккупировали» украинские политики и, судя по новостям стран третьего мира (к которым с некоторых пор европейцы причисляют и Украину), регулярно устраивают патриотичный шабаш в Вестминстерском дворце.

Многие уже наслышаны о «приключениях» британского журналиста Грэма Филлипса в здании английского парламента. Как известно, один из самых известных защитников жителей Донбасса за рубежом побывал на мероприятии, устроенном в честь 25-летнего юбилея украино-британских дипломатических отношений. Грэм, как обычно, вежливо и аккуратно нарвался на скандал и настоящую истерику якобы английских парламентариев. Опять же по версии украинских СМИ, опиравшихся в своих инсинуациях на 15-секундный ролик, размещённый в Twitter посольства Украины в Соединённом Королевстве. Раздуть ажиотаж пыталась украинский посол в Великобритании Наталья Галибаренко. И она почти справилась с довольно-таки простой задачей. Видео подхватили украинские журналисты и раскачали «скандал» на государственном уровне. Уже почти неделю патриотов потчуют изгнанием Грэма и проукраинскими настроениями британских политиков. Только вот истина, как обычно, спряталась где-то рядом, и никак не сходится с версией дипломатов и «честных» журналистов. Филлипс на самом деле оказался на высоте и умудрился не только опозорить украинскую делегацию на родине, но и оставить долгоиграющий сувенир в виде своей интерпретации событий.

Более полный видеоролик Грэма был выложен сразу после «блокбастера» Галибаренко и ярко продемонстрировал как лживость «незалежных» СМИ, так и беспросветную глупость киевских маргиналов в Англии. Как оказалось, британский журналист спокойно прошёл на мероприятие и даже выслушал некоторых ораторов. Скандал разгорелся во время выступления английского парламентария Джеральда Ховарта, у которого Грэм вежливо поинтересовался, когда же Британия обратит внимание на преступления ВСУ на Донбассе и массовое убийство мирных жителей. И крик подняли неистовые патриотки из украинской делегации. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что британских политиков на столь важном для Украины заседании практически и не было. Кроме Ховарта, «друзьям» уделили внимание от силы два-три представителя палаты общин. Массовка же, в основном, состояла из украинских политических мигрантов.

Первой крик подняла завсегдатай подобных «ток-шоу» народный депутат Украины Светлана Залищук, на ломанном английском пытавшаяся позвать традиционного «Славу» и упомянуть «ганьбу». На помощь «блаженной», которая на родине обычно и двух слов связать не может (для получения мандата на Украине таких навыков и не требуется) пришла ещё одна туристка с Майдана, посещающая все подобные заседания. К двум орущим патриоткам присоединилась уже и Наталья Галибаренко, по сути, и вынудившая Ховарта обратиться к охраннику с просьбой вывести «возмутителя спокойствия». По-другому трио истеричек было просто не заткнуть, а вышвыривать посла хоть и никому не нужной Украины – всё-таки моветон, непозволительный для чопорных англичан. Грэма аккуратно вывели из зала и успокоили разбушевавшихся дикарок, а Галибаренко тут же понесла чушь в эфире о позорном изгнании британского журналиста и высочайшем уровне поддержки со стороны Великобритании.

Весть разнесли и превратили в занимательно-патриотичный скандал сугубо для своих. Английские же парламентарии, кроме троих, присутствовавших на мероприятии, вряд ли в курсе того, как они героически изгоняли «агента Кремля». И тем более им неведомо, как быстро группа украинских туристов оккупировала британский парламент и присвоила по версии СМИ их полномочия.

Украинский дурдом на выезде отыграл превосходно. Вдумчивый зритель непременно посмеётся над истерикой патриоток и последующим анекдотом в СМИ, а патриотичная биомасса с удовольствием употребит очередную порцию «великих перемог». Главное, чтобы истинные завсегдатаи Вестминстерского дворца не узнали, как их «пользуют» украинские дипломаты и журналисты. По идее, подобный «дебош» легко тянет на высылку всего дипломатического корпуса.

Юрий Макаренко