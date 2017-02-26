"Для Трампа Китай и Германия более опасны, чем Россия"

Наш корреспондент в Вашингтоне Жиль Пари ответил на вопросы пользователей интернета о первых тридцати днях президентства Дональда Трампа.

Жиль Пари (корреспондент в Вашингтоне)

Месяц спустя после инаугурации Дональда Трампа в Белом доме корреспондент "Монде" в Вашингтоне Жиль Пари ответил на ваши вопросы. Вот основные выдержки беседы.

СМИ и "фальшивые новости"

Capello: Как журналист, как вы видите ваши отношения с политиком, который заявляет, что СМИ - это враг народа? Как заниматься своей профессией, пытаясь быть интеллектуально честным, когда вас считают врагом, то есть потенциально тенденциозным?

Жиль Пари: Тактика Дональда Трампа достаточно ясна в том, что касается американских СМИ: речь идет о создании конфликтности, в которой, как он надеется, пресса потеряет свою роль теневой власти. Журналисты по определению всегда являются противниками существующей власти, какой бы она ни была. Г-н Трамп доводит эту напряженность до ее высшей стадии, если мы посмотрим на недавнюю американскую историю, но в этом вообще-то нет ничего особенно нового.

Концентрируя свою критику на СМИ, которые страдают в настоящее время от проблемы достоверности, г-н Трамп проводит, кроме того, отвлекающее действие. Это наверняка не случайно, что он повысил тон в течение недели, отмеченной затруднительной ситуацией в связи с уходом в отставку его советника по национальной безопасности Майкла Флинна и отказом от назначения на пост министра труда Эндрю Паздера.

G. Robinson: Как может Дональд Трамп придумать теракт, не смущаясь? Разве ложь не является преступным деянием в Соединенных Штатах?

Жиль Пари: Когда он выступал 18 февраля, Дональд Трамп не упоминал конкретно теракт в Швеции, он дал понять, что таковой имел место, приведя этот пример сразу после затронутых терактами городов. Впоследствии он перевел все на новостной канал Fox News, опубликовав в своем аккаунте в Твиттере полу-признание ошибки.

Во время предвыборной кампании г-н Трамп прославился этой способностью обращения с фактами или исправления фактов, часто прибегая, например, к формуле "мне сказали, что... я не знаю, но мне говорят, что...". Что позволяло ему снова пускать в ход тезисы, иногда конспирологические, при этом не производя впечатления, что он их поддерживает.

Отношения с Республиканской партией

Janice: Известно ли, как реагирует и что думает непопулистское крыло Республиканской партии? Является ли реальным соперничество между приверженцами советника президента Стивена Бэннона и этой Республиканской партией внутри администрации Трампа?

Жиль Пари: Пока что слишком рано оценивать это соотношение сил, но по сути два первых года этого президентства будут отмечены этой напряженностью между "сохраненной" Республиканской партией, с позволения сказать, и гибридными, мятежными низами, которые г-н Трамп смог канализировать на основе смыслового содержания, теоретически разработанного Стивеном Бэнноном. Эти два течения могут найти общий язык по вопросу консервативных ценностей, даже если мы видели, что речь не идет об абсолютном приоритете г-на Трампа. Но, с другой стороны, они расходятся по вопросу роли государства и его деятельности.

Ось Трампа-Бэннона уже заставила уступить Республиканскую партию по вопросу свободной торговли. Он попробует сделать то же самое по вопросу долга. В 2018 году политические решения новой администрации столкнутся с испытанием промежуточных выборов (в Конгресс).

Robert: Можно ли измерить влияние сенатора Джона Маккейна в Сенате и может ли он действительно затормозить некоторые направления внешней политики Трампа?

Жиль Пари: Джон Маккейн утвердился как самый постоянный оппонент Дональда Трампа в отношении внешней политики. Он представляет собой движение республиканцев, для которого Соединенные Штаты остаются "необходимым государством". Кроме того, он более интервенционист, чем Дональд Трамп. Этот сенатор, переизбранный в ноябре 2016 года в последний раз и тем самым имеющий свободные руки, также отмежевался от агрессивных высказываний президента в отношении прессы на фоне оглушительного молчания республиканцев.

Но его способность действовать при этом ограничена. Он "всего лишь" председатель комитета по вооруженным силам. Очевидно, что он его взгляды близки к взглядам председателя комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера, министра обороны Джеймса Мэттиса и, несомненно, также госсекретаря Рекса Тиллерсона, хотя этот последний слишком долго вступает в должность главы американской дипломатии. Именно эта ось может уравновесить ось, представляемую Стивеном Бэнноном.

Международные отношения

KevInThePlace: Следует ли ожидать международных конфликтов в правление Дональда Трампа?

Жиль Пари: Нельзя ничего исключать. Нужно помнить, что президентство Рональда Рейгана, несмотря на агрессивный публичный дискурс, было одним из наименее интервенционистских. Г-н Трамп, кроме того, не делал секрета из своего убеждения, согласно которому Соединенные Штаты не должны играть роль "мирового жандарма". Как и его предшественникам, г-ну Трампу придется найти стратегию и тактику относительно государственных и негосударственных сил, считающихся угрозами для американских интересов.

KiKiTiTi: Как можно объяснить недавний сенсационный разворот Дональда Трампа после того, как он поставил под вопрос политику единого Китая после своего избрания?

Жиль Пари: Этот разворот не единственный. По иранскому ядерному вопросу, переводу посольства США в Иерусалим, если привести только два других примера, президент обнаружил, что то, что кандидат в президенты считал чем-то вроде единомыслия, соответствует основным принципам, которые трудно не принимать в расчет. Тем не менее неомеркантилистская одержимость Дональда Трампа приводит к тому, что Китай - и в меньше степени Германия - являются заклятыми врагами, более угрожающими, чем Россия.

Gabrielle: Трамп обязался сохранить чрезвычайный закон "сухие ноги, мокрые ноги", согласно которому кубинец, ступивший на сушу на американской территории, автоматически получает свои документы, тогда как если его поймают в море, то его вернут на Кубу. Барак Обама отменил этот закон, собирается ли Трамп снова ввести его в действие?

Жиль Пари: Как и по многим вопросам внешней политики, мы пока на самом деле не знаем, что сделает Дональд Трамп. Но пример с Кубой достаточно проясняющий. Во время дебатов на первичных выборах Республиканской партии он был единственным заявившим, что американская политика эмбарго является провальной. После своего избрания он очень твердо высказывался о кубинском режиме. Но он также убрал из своих речей вопрос американских "ценностей". В интервью, данном каналу Fox News, он даже вызвал ступор утверждением, что Соединенные Штаты, возможно, не являются более образцовыми, чем Россия.

"Импичмент"



Yves: Если бы Дональд Трамп был отстранен от должности, то его сменил бы его вице-президент Майк Пенс, который продолжил бы править до окончания четырех лет, не так ли? Каких изменений могли бы мы ожидать?

Жиль Пари: Действительно, если бы г-ну Трампу помешали по разного рода причинам, если бы у него случились, например, какие-то проблемы со здоровьем, то его бы заменил вице-президент. Г-н Пенс, несомненно, переориентировал бы президентство вдоль более классической республиканско-консервативной оси, при этом внешняя политика была бы, несомненно, достаточно близкой к политике администраций Рейгана и Буша-старшего. Но здесь речь идет лишь о домыслах.

Patriote FR: По каким причинам Дональда Трампа могли бы отстранить от должности президента Соединенных Штатов?

Жиль Пари: Процедура импичмента предусмотрена в разделе 4 статьи II американской Конституции. В этом разделе говорится, что президент отстраняется от должности в случае "измены, коррупции или других наиболее опасных правонарушений и преступлений". Эта формулировка - достаточно расплывчатая и предоставляет Конгрессу значительные полномочия для оценки, и он является здесь головным исполнителем. С учетом того, что Республиканская партия контролирует обе палаты парламента, потребуется серьезное дело, чтобы это стало проблемой для г-на Трампа. После всего лишь четырех недель в Белом доме ситуация очень далека от того, чтобы там что-то такое наметилось.

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