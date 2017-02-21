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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 21.02.17 21:04
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Страны НАТО: информационная война прежде всего

Страны НАТО не хотят закапывать топор информационной войны против России и этому есть простое объяснение. 




Североатлантическому альянсу надо оправдывать свое существование, а делает он это за наш счет.  Глава Минобороны РФ сказал, что Система ПРО США в Европе вышла на уровень начальной оперативной готовности. А В 2016 году развернут комплекс противоракетной обороны в Румынии. Но это еще что!  Страны НАТО не любят распространяться  о том, в какую сумму обходится совокупный военный бюджет стран Альянса.  Американские налогоплательщики будут рады узнать, что речь идет о девятистах миллиардах долларов!  Кругленькая сумма, не так ли?

Будет лучше, если страны Запада пересмотрят свою политику. Россия свое сотрудничество НАТО  дважды предлагать не станет. Деньги деньгами, но миропорядок куда важнее. 

  
Страны НАТО должны понять, что информационная война против России ни к чему хорошему не приведет.

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