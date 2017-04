архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.04.17 15:50 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The New York Times”,

"After Trump Win, Anti-Soros Forces Are Emboldened in Eastern Europe" США - 01 марта 2017 г. После победы Трампа анти-соросовские силы в Восточной Европе осмелели Рик Лаймен

Демонстранты с зажженными огнями во время анти-коррупционного протеста перед правительственным зданием в Бухаресте, Румыния, в прошлом месяце. Лидер правящей партии Ливиу Драгня стремится к большему контролю над неправительственными организациями. Фото: Андреа Александру/"Ассошиэйтед Пресс" БУДАПЕШТ - Осмелев благодаря ободряющим сигналам от администрации Трампа, лидеры-популисты в Центральной и Восточной Европе одновременно предпринимают репрессивные меры против неправительственных организаций, когда-то находившихся под защитой Вашингтона, и которые продвигают открытое правительство, помогают беженцам и часто служат в качестве ограничений для авторитарных правительств. В Венгрии, где это движение достигло крайней степени возбуждения, сторонники премьер-министра Виктора Орбана очерняют "финансируемые из-за границы" НПО - особенно те, которым помогает Джордж Сорос, либеральный американский миллиардер - и обвиняют эти группы в том, что они хотят наводнить Европу мусульманскими беженцами и превратить "христианские" страны в многокультурный хаос левого глобализма. Ранее на этой неделе Золтан Ковач, главный международный представитель г-на Орбана, назвал эти организации "иностранными агентами, финансируемыми иностранными деньгами". Бывший авторитарный премьер-министр Македонии Никола Груевский призвал к "де-соросизации" общества, навесив на противников ярлык "соросоидов" и вдохновив движение "Остановить операцию Сорос" в январе. Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский говорит, что финансируемые Соросом группы хотят "общества без идентичности", и поддерживает новые усилия по их регулированию. В Румынии, где в последние недели на улицы вышли сотни тысяч протестующих против коррупции, лидер правящей партии заявил, что г-н Сорос "финансирует зло", и пообещал победить его. Аналогичные попытки начались или ускорились в Сербии, Словакии и Болгарии после победы г-на Трампа. "Нужно дать отпор этим организациям всеми имеющимися средствами", - сказал журналистам Силард Немет, вице-председатель правящей венгерской партии "Фидес". "Я думаю, что их нужно вымести, и я считаю, что сейчас подходящая международная ситуация с избранием нового президента". В течение более чем полувека, когда Европа с трудом возрождалась из пепла Второй мировой войны, а затем избавилась от советских оков, поддерживаемые Америкой неправительственные организации работали по всей Европе, к ним часто обращались, чтобы объяснить западный стиль демократического капитализма людям, которые ничего этого не знали. Их присутствие часто раздражало более авторитарно настроенных лидеров континента, которые считают многие из этих групп в лучшем случае раздражающими факторами, а в худшем - угрозой. По традиции, администрации Соединенных Штатов от обеих партий продвигали распространение демократии и упрямо защищали эти группы по продвижению и защите интересов. Но г-н Трамп сказал, что он не будет навязывать американскую политическую систему другим странам, и приветствовал некоторых ультраправых европейских лидеров. Он также критикует Европейский Союз и пренебрежительно высказывается о некоторых демократических принципах - включая его частую критику новостных СМИ. Для таких популистских лидеров как г-н Орбан, который постоянно направляет Венгрию в сторону так называемой нелиберальной демократии, этот новый тон Белого дома является крупнейшим благоприятным моментом. "Они считают это историческим моментом", - сказал Йозеф Питер Мартин, исполнительный директор венгерского подразделения "Транспаренси Интернэшнл". "Геополитическая ситуация изменилась". В течение многих лет популистские и авторитарные правительства нацеливаются на "финансируемые из-за границы" организации во многих регионах мира, от Китая и до Индии, и особенно в России Владимира В. Путина. Аналогичные разговоры были обычным делом в Центральной и Восточной Европе, но теперь правительства в Венгрии и других странах выходят за рамки политических речей и предлагают законодательные меры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления о положении дел в стране в Будапеште в прошлом месяце. Главный международный представитель г-на Орбана назвал неправительственные организации "иностранными агентами, финансируемыми иностранными деньгами". Фото: Ласло Балог/"Рейтер" "Орбан говорит, что эпоха Трампа является новым благоприятным международным моментом для Венгрии", - сказала Марта Пардави, со-основательница "Венгерского Хельсинкского комитета", который получает около 30 процентов своего финансирования от поддерживаемых Соросом фондов. "Он сказал, что это подарок для нас". Гергей Гуйаш, вице-президент правящей партии Венгрии, согласился, что победа г-на Трампа создала более привлекательный геополитический климат для текущего руководства Венгрии, но он предостерег от того, чтобы считать это решающей причиной для жестких мер. "Я думаю, что мы сделали бы это, даже если бы победила Хилари Клинтон", - сказал он. Он и другие сторонники венгерского правительства говорят, что шумные протесты со стороны гражданского общества являются сильно чрезмерной реакцией на простую здравую попытку заставить организации стать более "прозрачными" - по сути используя формулировки этих групп влияния против них самих. В Венгрии чиновники правящей партии впервые начали критиковать финансируемые из-за границы НПО в 2013 году. На следующий год государственные следователи взялись за организации, получавшие деньги от Norway Grants, которая используется скандинавской страной для продвижения социального и экономического равенства в странах бывшего коммунистического Востока. Агенты провели обыски в будапештских офисах трех организаций и потребовали документы у десятков других. Но в финальном докладе следователей, опубликованном прошлой осенью, было сказано, что они не обнаружили серьезных нарушений венгерских законов, и обвинений предъявлено не было. Но вскоре после избрания г-на Трампа лидеры "Фидес" немедленно возобновили их атаки на "финансируемые из-за границы" НПО, так как новыми злодеями стали группы, спонсируемые г-ном Соросом, одновременно предложив новые законодательные ограничения. Чиновники "Фидес" не представили свои предложения, но говорят, что они намереваются создать реестр таких организаций и заставить их раскрывать их финансовые детали. Некоторые чиновники предложили заставить лидеров местных НПО раскрывать их личные финансовые данные. "Все это касается только прозрачности", - сказал г-н Гуйаш. "Это дискуссии, которые идут по всему миру. Важные дискуссии о будущем демократии". Но группы по продвижению и защите интересов говорят, что это, скорее, касается травли и запугивания. Штефания Капронцаи, исполнительный директор "Венгерского союза гражданских свобод", который получает более половины своего финансирования от поддерживаемых Соросом организаций, сказала, что венгерские чиновники "прощупывают почву", чтобы посмотреть, "что они могут сделать безнаказанно". Новые ограничения окажут "отрицательное влияние", сказала она. "Некоторые небольшие НПО просто прекращают работу", - сказала она. "Готовность людей сотрудничать с нами уменьшается". Родившийся в Будапеште в 1930 году г-н Сорос и его еврейская семья пережили нацистскую оккупацию благодаря фальшивым документам, удостоверяющим личность. Со временем он стал финансистом Уолл-стрит и в конечном итоге заработал миллиарды через свой хедж-фонд "Soros Fund Management". Он учредил Фонды "Открытое общество" как зонтичную группу для своей благотворительности, и на сегодня пожертвовал более 12 миллиардов долларов. Его благотворительная работа продвигает демократию, подотчетность правительств и свободу слова - и, как он заявил, мотивируется его воспоминаниями о жизни при нацистах.

Джордж Сорос в офисе Фондов "Открытое общество" в Нью-Йорке в 2014 году. Популистские лидеры в Центральной и Восточной Европе проводят репрессивные меры в отношении финансируемых из-за границы организаций по продвижению и защите интересов, включая те, что поддерживаются г-ном Соросом. Фото: Джошуа Брайт для "Нью-Йорк Таймс" "Нельзя придумать лучшей фигуры врага сегодня", - сказал Ян Орловски, директор словацкого подразделения Фондов "Открытое общество". "Джордж Сорос усиливает все стереотипы, с которыми мы жили всю нашу жизнь - о евреях, банкирах, а в Словакии - также о венграх". Крис Стоун, президент Фондов "Открытое общество", назвал правительственные жесткие меры "кампанией правительственных руководителей, которые раздражены институтами демократии". Македония, которая с трудом пытается сформировать новое правительство на обломках двухлетнего кризиса, заняла, вероятно, наиболее решительную анти-соровскую позицию. Кампания "Остановить операцию Сорос" энергично продвигает идею, что международное давление - со стороны НПО и западных правительств - привело к недавнему падению правого правительства г-на Груевского, который надеется вернуться во власть. "Мы считаем, что в эти мрачные времена действительно важно сорвать маску с так называемых гражданских организаций и ясно разоблачить их политические цели и действия, а также их финансирование", - сказал Ненад Мирчевски, основатель движения. В Польше премьер-министр Беата Шидло сказала в отношении вспышки анти-соровских заявлений, что ее правительство намеревается создать новый орган для координации государственного финансирования для всех неправительственных организаций. В Словакии ультраправая партия предложила заставить "финансируемые из-за границы" НПО быть зарегистрированными правительством. Эта попытка не удалась, но это никак не замедлило прилив анти-соросовских выступлений. "Дьявольские силы зла, представленные Соросом, Клинтонами, семьей Бушей и другими, не смирились с проигрышем на выборах, так что они продолжают атаковать Трампа и хотят от него избавиться", - сказано в недавней статье в "Hlavne Spravy", словацкой ежедневной газете правого толка. С момента, когда номинально социалистическая партия Румынии вернулась к власти в декабре, ее популистский лидер Ливиу Драгня добивается большего контроля над НПО. "Я имею кое-что против г-на Сороса", - сказал г-н Драгня в интервью в конце января. В Болгарии подвергаются нападкам и сам г-н Сорос, и организации, защищающие права человека. Местная газета вскоре после победы г-на Трампа назвала г-на Сороса "либеральным террористом". В Сербии местные правые и про-российские издания связали г-на Сороса с Ротшильдами, подчеркивали его еврейство и описывали его усилия как "радикальное движение против Трампа". "И мы находимся только в начале этой истории", - сказал Ласло Майтеньи, директор института Eotvos Karoly Institute в Будапеште, финансируемой Соросом организации, и кандидат от левой коалиции на пост президента в апреле. Как только правительство заклеймило эти группы как "финансируемые из-за границы", сказал он, будет легче принимать будущие жесткие меры. И всегда есть шанс, что авторитарные правительства почувствуют достаточную смелость, чтобы просто вышвырнуть проблемные организации.

"Вот здесь и будут защищаться европейские демократические ценности", - сказал Горан Бульдиоски, директор "Инициативы Открытого общества для Европы". "В Венгрии и в Польше, а не в Западной Европе. Демократия - это больше, чем просто урна для избирательных бюллетеней, и больше, чем что-то, что происходит каждые четыре года". Исправление: 7 марта 2017 г.

В четверг в статье о репрессивных мерах против неправительственных организаций в Центральной и Восточной Европе, особенно тех, что финансируются американским миллиардером Джорджем Соросом, был пропущен в данных об авторах Александар Димишковски, приславший сообщение из Скопье, Македония.