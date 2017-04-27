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опубликовано редакцией на Переводике 27.04.17 00:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Прейскурант ИГИЛ на христианок и езидок

    Иэн Гринах  Ian Greenhalgh  April 24, 2017

[От редактора: я не смог проверить эту историю, но я сильно подозреваю, что это правда; Это далеко не первый случай, когда мы слышим что ИГИЛ (организация  запрещена в России), держит  людей  в  рабстве  и  торгует  ими. Это один из самых  мрачных  аспектов средневековой такфиро-ваххабитской идеологии, которую  они  исповедуют,  так же как и их саудовские и катарские спонсоры. Иэн]


Марк Ангелидес    Mark Angelides

Do You Know How Much It Costs To Buy A 9 Year Old Girl? The Sickness Of ISIS Has Just Informed Us

 Знаете ли вы, сколько стоит  9-летняя  девочка? Отвратительный  ИГИЛ  только что проинформировал  нас  об  этом


ИГИЛ  только что выпустил прейскурант (вверху), в  котором  указаны  расценки  на  захваченных  женщин  -   христианок  и езидок. Стоимость  определяется  по  скользящей  шкале,  в  зависимости  от  возраста  женщины,  чем моложе  женщина  или девушка, тем она дороже. Эти женщины и девочки продаются в сексуальное рабство и, скорее всего, на  всю оставшуюся жизнь  они  обречены  на изнасилования,  избиения,  продажу и  перепродажу  до  тех  пор, пока они не потеряют  товарную ценность (в этот момент они, скорее всего, будут казнены). Это реально, это происходит сегодня, но, похоже, у феминисток Америки есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться (например, Билл О'Рейли).

Прейскурант показывает, что женщину от 40 до 50 лет можно купить всего за 43 доллара. С уменьшением  возраста  цена поднимается. Девочка в возрасте от 0 до 9 лет имеет самую высокую цену в 172 доллара. Почему  такие  юные  девочки  продаются  по  более  высокой  цене,  то ли  из-за  более  продолжительного  срока  "службы",  то ли  из-за того, что дети-«невесты» очень популярны в этой части мира, непонятно. Но вот в чем дело ... ИГИЛ продает этих женщин и детей, но  не  ИГИЛ их  покупает.

Так кто же? Очевидно, что  если  печатаются  подобные  прейскуранты,  то  значит существует  обширный  «рынок», значит  что  покупателей  достаточно  много. Кто  они,  обычный народ? Это  считается приемлемым в их обществе? Видимо так. И если это так,  то  почему правительства Европы и США так стремятся импортировать эту позорную «культурную практику»? (я называю ее «культурной», потому что продажа детей в качестве сексуальных рабов и «браки с невестами-детьми» продолжаются  с  начала Ислама, и,  как  показывают  публикации, никогда не останавливались  и  на наших берегах)

Когда проводится «строгая проверка», власти вряд ли  смогут  проверить  то,  что   эти  «бедные люди» в какой-то момент купили, продали, изнасиловали или женились  на  ребенке.  Это не  незаконно, поэтому никаких записей не существует. Это может звучать как сенсация, но это очень реальный и важный вопрос: если люди из этих культур считают приемлемым заниматься сексом с 9-летними девочками в своих родных общинах (и это не позорная тайна,  сам Пророк Мухаммед имел  9-летнюю «невесту»), они, вероятно, продолжат такую ​​практику в наших странах? Если мы  вспомним  про более полумиллиона случаев калечащих операций на женских половых органах (Female Genital Mutilation  - FGM), которые имели место в США за последние 5 лет, можем ли мы предположить, что культурные практики импортируются вместе с ними?

Вот перевод прейскуранта:

Д-р Видад Акрауи, гуманист, лауреат премии  мира, перевел документ следующим образом:

«Мы получили известие о том, что спрос на рынке женщин и скота резко снизился, что отразится на доходах Исламского государства, а также на финансировании моджахедов на поле боя, поэтому мы внесли некоторые изменения. Ниже приведены цены на  езидок и христианских женщин.

Цена за езидок  или христианских женщин в возрасте от 40 до 50 лет составляет 43 доллара США

75 долларов США за 30-40-летних

 86 долларов  США  за  20-30-летних

130 долларов США за  10-20-летних

172 доллара США за детей в возрасте от одного до девяти лет

Клиентам разрешено приобретать только три предмета, за исключением клиентов из Турции, Сирии и стран Персидского залива ».

Последнее предложение, возможно, самое шокирующее? Для постоянных клиентов ограничено только три рабыни при любой покупке, но клиенты из Турции, Сирии и стран Персидского залива могут получить столько, сколько захотят. Где протест? Кто будет спасать этих людей? И кто собирается остановить эту практику от попадания  в США и Европу?


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теги: Терроризм  
   
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