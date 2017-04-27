Прейскурант ИГИЛ на христианок и езидок

Иэн Гринах Ian Greenhalgh April 24, 2017

[От редактора: я не смог проверить эту историю, но я сильно подозреваю, что это правда; Это далеко не первый случай, когда мы слышим что ИГИЛ (организация запрещена в России), держит людей в рабстве и торгует ими. Это один из самых мрачных аспектов средневековой такфиро-ваххабитской идеологии, которую они исповедуют, так же как и их саудовские и катарские спонсоры. Иэн]





Марк Ангелидес Mark Angelides

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ИГИЛ только что выпустил прейскурант (вверху), в котором указаны расценки на захваченных женщин - христианок и езидок. Стоимость определяется по скользящей шкале, в зависимости от возраста женщины, чем моложе женщина или девушка, тем она дороже. Эти женщины и девочки продаются в сексуальное рабство и, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь они обречены на изнасилования, избиения, продажу и перепродажу до тех пор, пока они не потеряют товарную ценность (в этот момент они, скорее всего, будут казнены). Это реально, это происходит сегодня, но, похоже, у феминисток Америки есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться (например, Билл О'Рейли).

Прейскурант показывает, что женщину от 40 до 50 лет можно купить всего за 43 доллара. С уменьшением возраста цена поднимается. Девочка в возрасте от 0 до 9 лет имеет самую высокую цену в 172 доллара. Почему такие юные девочки продаются по более высокой цене, то ли из-за более продолжительного срока "службы", то ли из-за того, что дети-«невесты» очень популярны в этой части мира, непонятно. Но вот в чем дело ... ИГИЛ продает этих женщин и детей, но не ИГИЛ их покупает.

Так кто же? Очевидно, что если печатаются подобные прейскуранты, то значит существует обширный «рынок», значит что покупателей достаточно много. Кто они, обычный народ? Это считается приемлемым в их обществе? Видимо так. И если это так, то почему правительства Европы и США так стремятся импортировать эту позорную «культурную практику»? (я называю ее «культурной», потому что продажа детей в качестве сексуальных рабов и «браки с невестами-детьми» продолжаются с начала Ислама, и, как показывают публикации, никогда не останавливались и на наших берегах)

Когда проводится «строгая проверка», власти вряд ли смогут проверить то, что эти «бедные люди» в какой-то момент купили, продали, изнасиловали или женились на ребенке. Это не незаконно, поэтому никаких записей не существует. Это может звучать как сенсация, но это очень реальный и важный вопрос: если люди из этих культур считают приемлемым заниматься сексом с 9-летними девочками в своих родных общинах (и это не позорная тайна, сам Пророк Мухаммед имел 9-летнюю «невесту»), они, вероятно, продолжат такую ​​практику в наших странах? Если мы вспомним про более полумиллиона случаев калечащих операций на женских половых органах (Female Genital Mutilation - FGM), которые имели место в США за последние 5 лет, можем ли мы предположить, что культурные практики импортируются вместе с ними?

Вот перевод прейскуранта:

Д-р Видад Акрауи, гуманист, лауреат премии мира, перевел документ следующим образом:

«Мы получили известие о том, что спрос на рынке женщин и скота резко снизился, что отразится на доходах Исламского государства, а также на финансировании моджахедов на поле боя, поэтому мы внесли некоторые изменения. Ниже приведены цены на езидок и христианских женщин.

Цена за езидок или христианских женщин в возрасте от 40 до 50 лет составляет 43 доллара США

75 долларов США за 30-40-летних

86 долларов США за 20-30-летних

130 долларов США за 10-20-летних

172 доллара США за детей в возрасте от одного до девяти лет

Клиентам разрешено приобретать только три предмета, за исключением клиентов из Турции, Сирии и стран Персидского залива ».

Последнее предложение, возможно, самое шокирующее? Для постоянных клиентов ограничено только три рабыни при любой покупке, но клиенты из Турции, Сирии и стран Персидского залива могут получить столько, сколько захотят. Где протест? Кто будет спасать этих людей? И кто собирается остановить эту практику от попадания в США и Европу?





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