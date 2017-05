архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.05.17 06:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “National Post”,

"How the Apollo 11 astronauts raced an erratic Soviet spite-robot to the moon" Канада - 05 мая 2017 г. Лунная гонка: как астронавты Apollo 11 состязались с неуправляемым советским роботом Тристин Хоппер Tristin Hopper | May 5, 2017 Фото слева: Wikimedia Commons/Bembmv; справа: NASA Слева - модель спускаемого аппарата Луна 16, практически идентичного аппарату Луна15, который врезался в Луну 21 июля 1969 года. Справа астронавт Базз Олдрин спускается по лестнице с Apollo 11 на лунную поверхность 20 июля, 1969. Это был, пожалуй, самый поэтичный момент всей космической программы США: 21 июля 1969 года, когда триумфальный «Аполлон-11» праздновал свою победу в лунной гонке, сделанный на скорую руку советский зонд пронесся над головами американцев, упал на лунную поверхность и взорвался менее чем в 800 километрах от них. Известный как Луна 15, зонд был быстро собран в последней отчаянной попытке перехватить славу прекраснейших мгновений НАСА. План состоял в том, чтобы опуститься на поверхность Луны, зачерпнуть “полную лопату” лунной пыли, а затем вернуться на Землю раньше астронавтов Аполлона. Таким образом, хотя Соединенные Штаты могли утверждать, что первыми побывали на Луне, Советы могли бы парировать тем что первыми доставили лунный грунт на Землю. Значение этого для пропаганды было очевидно: зачем напрягаться с дурацким пилотируемым полетом и посылать людей за лунными камнями, когда можно просто отправить робота? Jim Wells/Calgary Sun. Флаги показывают приблизительные места посадки Аполлона-11 и крушения зонда Луна-15. Георгий Иванович Петров, директор Московского института космических исследований, много хвалил США за «выдающееся достижение» - высадку на Луну, но отметил, что они получили бы гораздо большую отдачу за свои доллары, если бы они отправили туда беспилотные зонды. Удивительно, но это мнение было весьма популярно в Соединенных Штатах, где большинство американцев 1969 года действительно считали программу “Аполлон” пустой тратой денег. До самого конца своего существования Советский Союз всегда был бы немного уклончив в разговорах о высадке американцев на Луне. Советские официальные лица любезно поздравили своих коллег из США, государственная пресса сказала несколько добрых слов в их адрес, но в остальном Лунная программа США представлялась как умилительное хобби американцев с которым они носятся как с писаной торбой. Да, конечно, Советы сделали некоторые предварительные шаги к высадке на Луне, но только для того, чтобы обмануть империалистского врага и начать собственное альтруистическое покорение спутника Земли. На самом деле, только в 90-е годы мир узнает, что Советский Союз действительно приложил огромные усилия чтобы победить США на Луне, но только затем чтобы потерпеть неудачу самым эпическим образом, какой только можно себе представить. Хотя Советы были первыми, кто отправил зонд на Луну, они привязали свою пилотируемую программу к Н-1, нелепой мега-ракете, которая никак не могла прекратить взрываться. Американцы осуществили свои лунные запуски с помощью ракеты «Сатурн-V», элегантного проекта, созданного с нуля с единственной целью - благополучного выполнения пилотируемого полета на Луну. Ракета Н1, напротив, была, по существу, пачкой керосиновых двигателей, связанных вместе, мощности которых было только-только достаточно для того, чтобы вытянуть облегченный до самого минимума космический корабль на лунную орбиту. Было запущено четыре Н-1, и все они взорвались. Самое драматичное событие произошло 3 июля 1969 года, менее чем за две недели до старта «Аполлона-11». Н1 поднялась на высоту всего 100 метров и взорвалась, уничтожив большую часть стартового комплекса, погибло много наблюдателей. Эта катастрофа остается одним из крупнейших неядерных взрывов в истории.

«Я без преувеличения видел конец света, и не в кошмарном сне, а будучи в полном сознании, стоя рядом с ним» - рассказывал один свидетель. Слева: Wikimedia Commons/Eberhard Marx Справа: NASA Слева: Компьютерная модель проектировавшегося советского лунного модуля. Справа: посадочный модуль «Аполлон-11» на лунной поверхности. Советский проект был значительно меньшим по размерам, в основном, из-за более слабой тяги ракеты Н-1. «Луна-15» была запущена 13 июля, когда дым от взорвавшейся ракеты-носителя еще не растаял в воздухе космодрома Байконур. «Русские сопрут большую часть нашей славы, если они получат образцы лунного грунта раньше, прежде чем это сделаем мы» - так, в то время , один офицер NASA описал миссию Луны-15, участвовавшей в гонке с Apollo 11 на Луну. Образ американца в космическом скафандре, рассекающего по лунной пыли, очевидно, был более престижным, но «ряд ученых на самом деле больше заинтересованы в получении образцов грунта». Луна 15, в конечном счете, погибла по той же причине, по которой едва не погибли пассажиры Аполлона-11.

Экипаж Apollo 11: слева направо Нейл Армстронг, командир; Майкл Коллинз, пилот командного модуля; Эдвин Олдрин, пилот лунного модуля. NASA.

Когда 19 июля Нейл Армстронг и Базз Олдрин приблизились к запланированной для посадки площадке, они обнаружили, что она покрыта валунами которые могут повредить лунный модуль. Армстронг был вынужден пилотировать посадочный аппарат на запасной участок где, в конечном счете, и посадил его в течение нескольких секунд. Луна 15, не имея пилота на борту, начала собирать данные о поверхности для посадки, поверхность была неровной и каменистой, поэтому данные оказались неясными. Не сумев обработать противоречивые данные аппаратура вышла из строя и зонд разбился. На заключительном этапе полета, Луна-15, по сообщениям, пролетела по дуге прямо над посадочной площадкой Аполлона-11, нарушив тем самым обещание Советов держаться подальше от района посадки американцев. Советская пропаганда вскоре заявила, что падение зонда на Луну было запланировано изначально. Гражданам СССР было сказано, что «Луна-15» была всего лишь орбитальным аппаратом и успешно завершила свою научную миссию на лунной поверхности. «Это был важный шаг вперед в исследовании Луны» - гласил оптимистический газетный отчет. Но персонал британской обсерватории Джодрелл Бэнк знал лучше. 21 июля британская обсерватория, обладавшая крупнейшим на тот момент радиотелескопом, вела подробную запись всего того что происходило в день, который и по сию пору остается самым загруженным днем в истории исследования Луны. Они одновременно услышали взволнованные голоса астронавтов Apollo 11, которые совещались с Хьюстон, и уловили “последние вздохи” электроники Луны-15. Незадолго до своей гибели, космический корабль был “засечен” двигавшимся со скоростью почти 500 км/ч, это не оставляло сомнений в том, что его конечная судьба - стать куском искореженного металла лежащего на поверхности спутника Земли. Это были две сверхдержавы, сошедшиеся в поединке на расстоянии более чем 350 000 км от Земли. Одна наслаждается величайшим триумфом. Другая наблюдает еще один взрыв, подводящий черту под её гибельным стремлением добиться лунной славы. «В самом деле, это действительно была драма высшего порядка» можно услышать на записи слова британца , произнесенные им в тот день.

https://youtu.be/MJthrJ5xpxk

