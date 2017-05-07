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опубликовано редакцией на Переводике 07.05.17 05:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия начала поставки нефти на Кубу

Thomson Reuters Posted: May 04, 2017 


Российская  государственная нефтяная компания «Роснефть», заявила, что подписала соглашение с кубинским государственным предприятием  Cubametals о поставке 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива. (Сергей Карпухин / Рейтер)

Россия,  в  первый  раз  в  этом  столетии,  направила  большую  партию  нефти  на Кубу, так как,  по  словам  источников,  поставки  её   на остров из охваченной кризисом Венесуэлы сократились.

По  сообщениям  информационных  агентств (Рейтер и других), 10 мая на Кубу должен прибыть российский  танкер с 249 тысячами  баррелей нефти, что напоминает о тех  временах, когда Советский Союз поставлял все  виды  энергоносителей  на  коммунистический  карибский  остров.

За  первым  последуют,  по-видимому, и другие танкеры.

Российская  государственная нефтяная компания «Роснефть», заявила, что подписала соглашение с кубинским государственным предприятием  Cubametals о поставке 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива, детали  соглашения  не  расрываются.

Эта новость наверняка вызовет удивление в Вашингтоне, поскольку напряженные отношения с Москвой сохраняются, несмотря на обещание президента Дональда Трампа улучшить их.

Российская компания уже стала объектом беспокойства для Соединенных Штатов. В прошлом году венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA использовала 49,9% своих акций в своем дочернем предприятии Citgo в качестве обеспечения финансирования займов со стороны «Роснефти».

По словам Хорхе Пинона, эксперта по нефти из Техасского университета в Остине, сделка на Кубе эквивалентна примерно 1 865 000 баррелей и оценивается в 105 млн. долл. США в текущих ценах.

Для сравнения, по  сообщениям  из  России, с 2010 по 2015 год  она  отгрузила нефтепродуктов  на Кубу на сумму 11,3 млн. долл. США.

Куба потребляет 22 000 баррелей в день дизельного топлива и 140 000 баррелей в день нефтепродуктов.

«Совершенно очевидно, что Куба диверсифицирует свои долгосрочные контракты на поставку на случай прекращения подписанного в октябре 2000 года нефтяного соглашения с Венесуэлой», - сказал Пинон.

После падения Советского Союза,  испытывавшая  острую  нехватку  денежных  средств  Куба  долго  боролась с  отключениями  электричества и недостатком  топлива, но приход  к  власти  покойного президента Венесуэлы  Уго  Чавеса  на рубеже веков  быстро разрешил  энергетический  кризис.

С тех пор Куба  полагалась  на члена ОПЕК  Венесуэлу,  получая  оттуда  почти 70 процентов  своих  потребностей в топливе, включая нефть для переработки и реэкспорта.

Но субсидированные поставки из  социалистической Венесуэлы, с 2014 года,  упали на целых 40 процентов.  А  потенциальные новые поставщики, из-за плохого кредитного рейтинга Кубы, обычно хотят  получать  наличные деньги .

Год назад началось нормирование  электроэнергии и топлива для госкомпаний, а в последнее время наблюдается дефицит бензина.

Смена правительства в Венесуэле, которая  охвачена  протестами, будет прямо угрожать этому соглашению.



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теги: Куба  
   
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