Россия начала поставки нефти на Кубу

Thomson Reuters Posted: May 04, 2017



Российская государственная нефтяная компания «Роснефть», заявила, что подписала соглашение с кубинским государственным предприятием Cubametals о поставке 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива. (Сергей Карпухин / Рейтер)

Россия, в первый раз в этом столетии, направила большую партию нефти на Кубу, так как, по словам источников, поставки её на остров из охваченной кризисом Венесуэлы сократились.

По сообщениям информационных агентств (Рейтер и других), 10 мая на Кубу должен прибыть российский танкер с 249 тысячами баррелей нефти, что напоминает о тех временах, когда Советский Союз поставлял все виды энергоносителей на коммунистический карибский остров.

За первым последуют, по-видимому, и другие танкеры.

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть», заявила, что подписала соглашение с кубинским государственным предприятием Cubametals о поставке 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива, детали соглашения не расрываются.

Эта новость наверняка вызовет удивление в Вашингтоне, поскольку напряженные отношения с Москвой сохраняются, несмотря на обещание президента Дональда Трампа улучшить их.

Российская компания уже стала объектом беспокойства для Соединенных Штатов. В прошлом году венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA использовала 49,9% своих акций в своем дочернем предприятии Citgo в качестве обеспечения финансирования займов со стороны «Роснефти».

По словам Хорхе Пинона, эксперта по нефти из Техасского университета в Остине, сделка на Кубе эквивалентна примерно 1 865 000 баррелей и оценивается в 105 млн. долл. США в текущих ценах.

Для сравнения, по сообщениям из России, с 2010 по 2015 год она отгрузила нефтепродуктов на Кубу на сумму 11,3 млн. долл. США.

Куба потребляет 22 000 баррелей в день дизельного топлива и 140 000 баррелей в день нефтепродуктов.

«Совершенно очевидно, что Куба диверсифицирует свои долгосрочные контракты на поставку на случай прекращения подписанного в октябре 2000 года нефтяного соглашения с Венесуэлой», - сказал Пинон.

После падения Советского Союза, испытывавшая острую нехватку денежных средств Куба долго боролась с отключениями электричества и недостатком топлива, но приход к власти покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса на рубеже веков быстро разрешил энергетический кризис.

С тех пор Куба полагалась на члена ОПЕК Венесуэлу, получая оттуда почти 70 процентов своих потребностей в топливе, включая нефть для переработки и реэкспорта.

Но субсидированные поставки из социалистической Венесуэлы, с 2014 года, упали на целых 40 процентов. А потенциальные новые поставщики, из-за плохого кредитного рейтинга Кубы, обычно хотят получать наличные деньги .

Год назад началось нормирование электроэнергии и топлива для госкомпаний, а в последнее время наблюдается дефицит бензина.

Смена правительства в Венесуэле, которая охвачена протестами, будет прямо угрожать этому соглашению.





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