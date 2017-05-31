Пренебрегая предостережениями Соединенных Штатов, Сирийская Арабская армия будет продолжать наступать в сторону иракской границы

Лейт Фадель Leith Fadel 29/05/2017

BEIRUT, LEBANON (12:40 P.M.) – В эти выходные, ВВС США разбрасывали листовки над позициями Сирийской Арабской армии (SAA) на юго-востоке провинции Хомс. В листовках содержалось требование остановить операции у пограничного перехода Tanf (в иракскую провинцию Аль-Анбар).

Офицер САА сообщил Al-Masdar News в понедельник, что, несмотря на предупреждение со стороны вооруженных сил США, их подразделения будут продолжать операции против Свободной сирийской армии (FSA) и боевиков ИГИЛ (ISIL) до тех пор, пока вся сирийско-иракская граница на юго-востоке Сирии не будет перекрыта.

Офицер также проинформировал Al-Masdar, что российские военные глубоко вовлечены в действия Сирийской Арабской армии и их союзников в юго-восточном Хомсе; им дан зеленый свет на проведение операций.

США пытаются “приструнить” сирийских военных в интересах повстанцев, так как правительственные силы значительно превосходят последних по численности в регионе. Это делает затруднительным для Свободной Сирийской армии, удерживать большую часть провинций Хомс и Дейр эза-Зор.

Кроме того, Сирийская Свободная армия не имеет поддержки со стороны иракского правительства или крупных подразделений Народного ополчения (Hashd Al-Sha'abi).

Без поддержки со стороны Багдада, ССА будет очень трудно оказывать противодействие подразделениям ополчения и их союзников, которые взаимодействуют с сирийскими вооруженными силами в юго-восточном Хомсе.









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