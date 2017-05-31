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опубликовано редакцией на Переводике 31.05.17 03:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Пренебрегая предостережениями Соединенных Штатов, Сирийская Арабская армия будет продолжать наступать в сторону иракской границы

Лейт Фадель    Leith Fadel   29/05/2017

BEIRUT, LEBANON (12:40 P.M.) – В эти выходные, ВВС США разбрасывали листовки над позициями Сирийской Арабской армии (SAA) на юго-востоке  провинции  Хомс. В  листовках  содержалось  требование  остановить  операции у  пограничного  перехода  Tanf  (в  иракскую  провинцию  Аль-Анбар).

Офицер САА сообщил Al-Masdar News  в  понедельник, что,   несмотря на предупреждение со стороны вооруженных сил США, их подразделения будут продолжать операции против Свободной сирийской армии (FSA) и  боевиков  ИГИЛ (ISIL)  до  тех  пор, пока  вся сирийско-иракская  граница  на  юго-востоке  Сирии  не  будет  перекрыта.

Офицер также проинформировал   Al-Masdar,  что  российские  военные  глубоко  вовлечены  в  действия  Сирийской Арабской армии  и их союзников  в юго-восточном Хомсе; им  дан  зеленый свет  на  проведение  операций.

США  пытаются  “приструнить”  сирийских военных в интересах повстанцев, так   как  правительственные силы значительно   превосходят  последних  по  численности  в  регионе.  Это  делает  затруднительным  для Свободной Сирийской армии, удерживать большую часть  провинций  Хомс  и Дейр эза-Зор.

Кроме того, Сирийская  Свободная  армия  не имеет поддержки со стороны иракского правительства или  крупных  подразделений Народного  ополчения  (Hashd Al-Sha'abi).

Без поддержки со стороны Багдада, ССА будет очень трудно оказывать  противодействие    подразделениям  ополчения  и  их  союзников, которые  взаимодействуют  с сирийскими вооруженными силами в юго-восточном Хомсе.



Russian warplanes destroy an ISIS convoy of vehicles in the countryside of Palmyra

Видео: российские  ВКС  уничтожили  конвой  ИГИЛ в  районе  Пальмиры


https://youtu.be/gtq5heC9xao
 30/05/2017

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теги: Сирия  
   
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