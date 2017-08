архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.08.17 05:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Is ‘Red Dawn’ The Most Pro-America Movie Ever Made?" США - 30 июля 2017 г. Слава Америке!!! Героям слава!!!

Is ‘Red Dawn’ The Most Pro-America Movie Ever Made?

“Red Dawn” (“Красный рассвет”) - самый патриотический американский фильм из когда-либо созданных

DAVID HOOKSTEAD Reporter 07/30/2017

Я пришел к убеждению и свято верю в то, что “Красный рассвет” является, наверное, самым выдающимся, величайшим проамериканским фильмом из когда-либо созданных. Для тех, кто не знает - сюжет фильма 1984 года состоит в основном в том, что в ослабленную Америку вторгаются Советский Союз и Куба. События разворачиваются в небольшом городке Кальюмет в штате Колорадо, где группа подростков, организовав партизанский отряд, ведут борьбу против коммунистических захватчиков. Патрик Суэйзи и ещё не заболевший ВИЧ Чарли Шин играют главных героев - братьев Джеда и Мэтта, которые возглавляют разнородную группу школьников на этой кровавой войне. Вводная сцена - одна из множества находок фильма, ставших впоследствии культовыми. Советские десантники спускаются на парашютах на землю и тут же начинают убивать людей, в это время Джед хватает своего брата и друзей и они бегут в безопасное место в Скалистых горах. Естественно, без оружия это была бы не Америка. Группа останавливается в возле магазина, который принадлежит отцу одного из школьников. Они хватают оружие, боеприпасы и, конечно же, мяч для американского футбола. Разве кто-нибудь сможет когда-нибудь забыть из знаменитый клич “Wolverines” (“Росомахи”), который они любили скандировать после того как распространяли ещё немного американских свобод из своих винтовок. Все об этом фильме великолепно буквально всё. Я прекрасно помню как я смотрел “Красный рассвет” в первый раз. Я сидел в отеле “Lake Geneva”, когда включил телевизор, чтобы увидеть, как ученики средней школы косят советские войска. Мне, было, наверное, только шесть лет, но я мгновенно “запал” на этот фильм. Я даже не могу себе представить, сколько молодых людей в какой-то момент своей жизнях мечтало о дне, когда они, посмотрев в окно, увидели бы советских парашютистов-десантников и могли начать стрелять по коммунистам. Я сам раньше, когда был маленький, зависал на задах отцовского дома, чтобы покурить с Ruger 10/22, и я соврал бы, если бы сказал, что никогда не представлял свирепых советских солдат, направляющихся к моему дому. Все об этом фильме просто кричит - Америка!. В нем есть отважные патриоты, много оружия, друзья, жертвующие жизнью за друзей, мощные взрывы, и самое главное, это напоминание о том, что Америка будет всегда побеждать своих врагов, даже если воевать будет группа старшеклассников с ружьями и винтовками. Коммунисты в фильме решили одолеть Америку, но, в конечном счете, узнали, что каждый американец, способный носить оружия, будет драться без малейших колебаний. У меня был преподаватель в колледже, она была из России, родилась во времена Советского Союза. Она как-то сказала мне, что фильм был по существу запрещен в Советском Союзе. Единственными частями фильма, которые показывали молодым студентам, были отрывки где молодые американские герои, безжалостно, без колебаний убивают вторгшихся военных. Она сказала, что клипы использовались в качестве пропаганды, чтобы показать советским студентам как жестоки американцы. В действительности, если когда-либо найдется кто-либо кто соберется вторгнуться в Америку, я не думаю, что ему понадобится смотреть фильм, чтобы понять что произойдёт. Он увидит это воочию. Америка была основана на духе борьбы. С ним наша страна родилась, и этот дух заключен в капсулу “Красного рассвета”. Некоторые идиоты будут утверждать, что фильм - не что иное как повод для американцев попраздновать убийство иностранцев. Этим лузерам я хотел бы сказать,- я рад, что Вы и такие как вы не живете в ста милях от того места, где я вырос. Фильм - это конечно, прославление, а именно прославление того какие мы - американцы отчаянные, крутые ребята, и неважно, какие вокруг обстоятельства. Так, что если Вы ненавидите “Красный рассвет” то есть шанс на, приблизительно, миллиард процентов, что я ненавижу Вас. А теперь, в этот воскресный день, пойдите к холодильнику, возьмите пиво, включите свой DVD “Красный рассвет” и впитайте немножко свободы. P.S.: мы просто притворимся, что ремейка не было.

статью прочитали: 12 человек Комментарии