навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.08.17   Редакция

Слава Америке!!! Героям слава!!!

(0)
 
02.08.17  

Россия умеет мстить, и Путин не будет сдерживаться

(0)
 
01.08.17   Редакция

Страх и трепет в Тель-Авиве: Израиль проигрывает сирийскую войну?

(0)
 
01.08.17  

Пресса США: Россия теперь - наш главный враг

(0)
 
31.07.17   Редакция

Украинские иммигранты подпитывают польскую экономику

(0)
 
31.07.17  

"Либо уезжаем, либо нас убьют"

(0)
 
30.07.17  

WSJ: третью мировую начнут Россия и Турция на Балканах

(0)
30.07.17   Редакция

Заявление Тиллерсона о санкциях. «Энто как же, извиняюсь, понимать?»

(0)

последние за вчера, 01.08.17  
 
19:30   Редакция

Страх и трепет в Тель-Авиве: Израиль проигрывает сирийскую войну?

(0)
 
14:01  

Пресса США: Россия теперь - наш главный враг

(0)
 
06:56   Редакция

Имперская гордыня

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
01.08.17 23:57    
Олька Просто стихи (788)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
26.07.17 21:44    
MarinK Отдых (21)
23.07.17 15:59    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
06.07.17 03:06    
Norrianno Искусство как средство мобилизации (4)
27.06.17 19:17    
3674721 Смерть подвижника (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 02.08.17 05:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Слава Америке!!! Героям слава!!!


Is ‘Red Dawn’ The Most Pro-America Movie Ever Made?
“Red Dawn” (“Красный рассвет”) - самый патриотический американский фильм из когда-либо созданных


DAVID HOOKSTEAD   Reporter    07/30/2017


Я пришел к убеждению и свято верю  в то, что “Красный рассвет”  является,  наверное,  самым  выдающимся,  величайшим  проамериканским фильмом  из  когда-либо созданных.

Для тех, кто не знает - сюжет фильма 1984 года состоит в основном в том, что в ослабленную Америку вторгаются Советский Союз и Куба. События разворачиваются в  небольшом городке  Кальюмет  в штате Колорадо,  где  группа  подростков,  организовав  партизанский  отряд,  ведут  борьбу  против коммунистических захватчиков. Патрик Суэйзи и ещё  не  заболевший ВИЧ  Чарли Шин играют  главных героев -  братьев Джеда и Мэтта, которые возглавляют разнородную группу  школьников  на  этой  кровавой войне.

Вводная сцена - одна  из множества  находок  фильма,  ставших  впоследствии  культовыми.  Советские десантники спускаются на  парашютах  на землю   и  тут  же  начинают  убивать людей,  в  это  время  Джед хватает своего брата и друзей  и  они  бегут в безопасное  место  в Скалистых горах.

Естественно,  без   оружия  это  была бы  не  Америка. Группа останавливается в возле  магазина, который принадлежит отцу  одного  из  школьников. Они хватают  оружие, боеприпасы и, конечно же,   мяч  для  американского  футбола. Разве  кто-нибудь  сможет  когда-нибудь  забыть  из  знаменитый  клич  “Wolverines” (“Росомахи”),  который  они  любили  скандировать  после того  как  распространяли  ещё  немного  американских  свобод  из  своих  винтовок.

Все об этом фильме великолепно  буквально  всё. Я  прекрасно  помню  как  я  смотрел “Красный рассвет”  в  первый  раз. Я сидел в отеле “Lake Geneva”, когда  включил телевизор, чтобы  увидеть, как  ученики средней школы косят советские войска. Мне, было, наверное, только  шесть лет, но я мгновенно  “запал” на  этот  фильм.

Я даже  не могу себе  представить, сколько молодых людей в какой-то момент  своей  жизнях мечтало о дне, когда  они,  посмотрев  в  окно,  увидели бы  советских парашютистов-десантников и могли  начать  стрелять  по  коммунистам.  Я сам раньше,  когда  был  маленький,  зависал  на  задах  отцовского дома, чтобы  покурить с Ruger 10/22, и я соврал бы,  если бы сказал,  что  никогда  не представлял  свирепых  советских  солдат, направляющихся к моему дому.

Все об этом фильме просто кричит -  Америка!.  В  нем  есть  отважные патриоты, много оружия, друзья, жертвующие жизнью  за друзей,  мощные  взрывы, и самое главное, это  напоминание  о  том, что Америка будет всегда побеждать  своих  врагов, даже если  воевать  будет группа старшеклассников  с  ружьями и винтовками.

Коммунисты в фильме решили  одолеть  Америку,  но,  в конечном счете, узнали, что каждый  американец, способный носить  оружия, будет драться  без  малейших колебаний.

У меня был преподаватель в колледже,  она  была  из России,  родилась  во  времена  Советского Союза. Она как-то  сказала мне, что фильм был по существу запрещен в Советском Союзе. Единственными  частями  фильма, которые  показывали  молодым студентам, были отрывки  где  молодые  американские  герои, безжалостно, без колебаний   убивают   вторгшихся  военных.

Она сказала, что клипы использовались в качестве пропаганды, чтобы показать советским студентам  как  жестоки  американцы. В действительности,  если  когда-либо  найдется  кто-либо  кто  соберется вторгнуться в   Америку,  я не думаю, что  ему  понадобится  смотреть фильм, чтобы понять  что  произойдёт. Он  увидит  это  воочию.  

Америка была основана на духе борьбы. С  ним  наша страна родилась, и этот  дух  заключен  в капсулу  “Красного  рассвета”. Некоторые идиоты будут утверждать, что фильм - не что иное как  повод для  американцев  попраздновать  убийство  иностранцев. Этим лузерам  я  хотел бы сказать,-  я рад, что  Вы и  такие  как  вы  не живете в ста милях от  того  места, где я вырос.

Фильм - это конечно, прославление,  а  именно  прославление того  какие  мы  -   американцы отчаянные, крутые ребята,  и  неважно, какие  вокруг  обстоятельства. Так, что  если Вы ненавидите “Красный рассвет” то  есть шанс на, приблизительно, миллиард процентов,  что  я ненавижу Вас.

А  теперь,  в  этот  воскресный день,  пойдите к  холодильнику,  возьмите пиво,  включите  свой  DVD “Красный рассвет”  и впитайте немножко свободы.

P.S.: мы просто притворимся, что ремейка не было.


статью прочитали: 12 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 