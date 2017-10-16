Харбинцы и их друзья отмечают 60-летие прибытия в Австралию



Фотогалерея



3 сентября торжественным обедом в сиднейском Русском клубе в Стратфилде более 280 человек отметили бриллиантовый юбилей приезда в Австралию большой группы русских из Китая. Это было не ординарное событие, я уверен, встречу участники будут помнить многие годы. На неё собрались не только жители Сиднея, но и гости из Мельбурна, Брисбена, Канберры и Аделаиды.

Несмотря на то, что прошло уже 60 или больше лет с тех пор, любовь к периоду молодости в Китае сохранилась у них на всю жизнь. Большая часть гостей родились в русском Харбине и его окрестностях, другие в Шанхае, Трехречье или других местах, где в первой половине прошлого века жили более сотни тысяч русских людей, оказавшихся там либо во время строительства КВЖД в начале века, либо ушедшие вместе с Белой армией из Сибири и Дальнего востока в Китай после гражданской войны. Русские смогли создать в Харбине уникальный город, островок старой России. Здесь были открыты более 20 русских храмов, работали школы, институты, театры, литературные общества. Как писал один из священников «Милостью Божией Харбин на четверть века продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь». После Второй мировой войны, русским пришлось покинуть эти места, многие разъехались по всему миру, большую группа беженцев приняла доброжелательная Австралия. Многие осели в Сиднее. И вот, спустя многие десятилетия, здесь не редкость встречи соучеников-харбинцев , которые отмечают юбилеи окончания школы, проводили встречу в честь 60-летия русские, в основном, из Шанхая и Тяньцзина, попавшие в Австралию через филиппинский лагерь на острове Тубабао.



На нынешней встрече в Русском клубе, которая была организована по инициативе Игоря и Аллы Савицких, собрались люди разных поколений. Кто-то , как, например, Виктор Игнатенко, учился в институте в Китае и даже успел поработать инженером до отъезда. Другие уехали, только окончив школу или успев отучиться там лишь несколько классов. Были и более молодые люди, как, например, Соня Марковцева, родившаяся уже здесь, в Австралии, но по рассказам родителей сохранившая память о Китае, свои русские корни и любовь к русским песням.



На встречу была приглашена теневой министр правительства Нового Южного Уэльса Татьяна Михайлюк, чьи родственники по линии отца приехали после войны из Китая. Она тепло поздравила гостей и поблагодарила организаторов. Присутствовал на встрече и посол России Григорий Семенович Логвинов с супругой. В своем выступлении посол оценил большой вклад харбинцев в развитие русской общины в Австралии. «Еще готовившись к приезду в Австралию, — рассказал Григорий Семенович, — я узнал, что значительную часть российской общины составляют выходцы из Харбина, но тогда я не понял, что за этим стоит. Через год после приезда, познакомившись с вами, вашей жизнью и историей, я понял, что произносить и писать это слово, харбинцы, здесь нужно с большой буквы. Для меня теперь харбинец — это синоним высоты духа и русского патриотизма в его исконном понимании и значении, которое не подразумевает автоматической лояльности тому или иному политическому режиму». Завершил свое выступление Григорий Семенович по-китайски , пожелав всем счастья и здоровья. В зале присутствовали другие российские дипломаты — советник-посланник Андрей Овчаренко, консул-советник Николай Виноградов, Евгений Ильин. Перед началом обеда благочинный штата НЮУ протоиерей Никита Чемодаков прочитал молитву, и зал хором спел «Отче наш».



Организаторы встречи не планировали большой официальной части, поскольку в программу встречи, которую вела Татьяна Гартунг, входила концертная программа и веселые короткие кинозарисовки.

Известные музыканты и педагоги Светлана Задорина и Татьяна Ребикова исполнили несколько музыкальных произведений. Светлана прекрасно сыграла и спела о Харбине и песню на китайском языке, а Татьяна покорила всех аргентинскими танго, которые не выходят из моды уже многие десятилетия. Тепло встретили гости выступление солистов оркестра «Балалайка» Софии Марковцевой и Владимира Шведова вместе с аккордеонистом Ричардом Ши и Михаилом Тетериным (фортепиано). Один из организаторов встречи, Елена Иванцова прочитала стихотворение, написанное ей 60 лет назад, как оказалось, И. Савицким. А Ирина Аполлонова прочитала стихотворение Елены Недельской о Харбине.



Интересную выставку фотографий подготовил Иннокентий Суворов. Рассматривая виды современного и старого Харбина, многие участники встречи вспоминали далекие годы, узнавали знакомые места, где они жили, учились и отдыхали. Подготовили организаторы ипесенник, включавший слова любимых мелодий того времени, которые запевали гости с разных столов и дружно подтягивали в зале. Уделил немало времени и созданию сувенирной брошюры, в которой была собрана историческая информация о приезде русских из Китая в послевоенный период, а также представлен список русских, награжденных австралийскими и российскими наградами. В конце встречи на сцену были приглашены все, кто помогал её организовать.

Смех и улыбки, радость и слезы, грустные моменты, ведь многих из старых друзей уже нет — все это перемешалось в зале и создало то особое неповторимое настроение, которое бывает на встречах в большой семье. Только в этой семье, а именно так многие участники воспринимали эту встречу, было около трехсот человек, заполнивших все возможные места в зале Русского клуба. Дополнительные столы, чтобы разместить всех желающих, пришлось ставить уже практически в коридоре.



Наталья Мельникова много лет преподавала русский язык в университете и собрала коллектив творческих харбинцев, более20 лет выпускавших журнал «Австралиада», который собирал летопись жизни русских в Австралии.

— Прошло 60 лет, а харбинцы еще помнят это время. Помнят и то, какой блестящий и цветущий город построили русские люди в Маньчжурии. И что этот город дал им, и что, между прочим, Харбин и его население дали Китаю для поднятия дикой маньчжурской степи. Конечно, встреча была очень приятной, поскольку около 280 человек собралось, и все почувствовали, что очень мало встречаются. На будущий год будет 120-летняя годовщина с тех пор, как построили Харбин. Может быть это будет поводом для еще одной встречи и празднования, напоследок. Очень, очень многих уже нет. Некоторые приехали на колясках, с тросточками, но дух был еще бодрый.



В зале я заметил большую группу людей, которая собралась для фотографии. Виталий Тетерин рассказал, что это харбинцы, которые пошли в первый класс в 1952 году.

— Насколько важна такая встреча для людей, у которых общая родина, общее детство.

— Это как семья, где бы мы ни встречались, мы ощущаем себя большой семьей. Одну из учениц я не видел 40 лет. А сейчас встретились, как будто это было вчера, как будто мы никогда не расставались.



— А наши одноклассники в следующем году будут отмечать 60 лет выпуска, — добавляет Наташа Суворова. — Это наши корни, мы дружбу держим все время. Виталий, как и мой брат, был в скаутах. Все были еще мальчишки и девчонки.



— Я из Харбина, там родился, — говорит Герман Суходолов.- Я здесь знаю половину людей. Сейчас, в нашем возрасте собираемся маленькими группами, и то, что сегодня была возможность увидеть сразу столько знакомых — это замечательно. Повезло нам.



— Я, наверное, самая старая здесь, мне 90 лет, — сообщила Лидия Савва.

Но оказалось, это не совсем верно. На встречу приехала Калерия Михайловна Авраменко, она свое 90-летие отметила несколько лет назад.



Валерия Волтеринг живет в Мельбурне, по делам приехала в Сидней и очень рада, что была возможность попасть на встречу.

— Я встретила здесь много своих одноклассников. Я нашла и специально надела на встречу этот жакет, ему 60 лет. Только он не сходится уже, мы изменились за это время. Когда выходишь замуж — у вас другая семья, другие интересы. Поэтому многие разошлись, а сегодня все вместе и это меня радует.



Я побеседовал на встрече с поколением, приехавшим в Австралию в детском возрасте.

— Для старшего поколения — конечно много связано с Харбином, но вы приехали в Австралию еще совсем детьми. Насколько важен этот период для вас?

— Я приехала на встречу вместе со своим папой,- говорит Ирина Райн, директор русской школы. — Для него очень важно увидеться со своими знакомыми, учениками —лицеистами из Харбина. И из нашего поколения я вижу своих знакомых, учениц из русской Свято-Николаевской школы в Сиднее — это Мара Мустафина, Ольга Прокопович, Марианна Косицына. Мама Ольги была одним из организаторов Св. Николаевской школы, Мара была в первом выпуске, Марианна училась в классе у моей мамы.



— Для меня это важно, поэтому я и пришла сегодня на эту встречу, — отметила Ольга Прокопович (Wynn).- Я немного удивилась, что здесь собралось не так много людей нашего поколения.

— Ольга, я видел ваше имя в списках награжденных австралийской наградой, приведенных в брошюре, изданной к этой встрече. Чем вы занимались в Австралии?

— Я 30 лет работала в иммиграционном министерстве и открыла иммиграционный отдел в нашем посольстве в Москве в конце 80 — начале 90-х годов.



— Я недавно побывала на конференции в Харбине, — рассказывает Мара Мустафина.- Для меня важно, что все харбинцы поддерживают русскую культуру и не растеряли свои связи с прошлым. Иногда когда подросшее молодое поколение хочет узнать историю их семей, это оказывается слишком поздно. Но с помощью людей, живших вместе с вашими родственниками, можно узнать много интересного об этом периоде, наши корни.

У многих это (интерес к своим корням, ред.) еще не зажглось. Старое поколение — оно в мыслях еще живет в Харбине. Мы первое выросшее здесь поколение уже перерабатываем это в другой форме. Я считаю себя австралийкой, но все равно связь с русской культурой и Китаем очень важна для меня. И этот юбилей, это связь с жизнью наших родителей и тем, что мы помним из своего детства.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я много лет работала дипломатом в Азии. Сейчас работаю в Административном апелляционном трибунале. Еще один интересный проект, над которым я работаю, вместе с профессором Сиднейского университета, о русских, приехавших в Австралию после Второй мировой войны из Китая.

— Мара, несколько лет назад вы написали книгу, которая получила награду премьера НЮУ.

— Secrets and Spies: Harbin Files была написана в 2003 году. Эту книгу я написала на основе архивов, полученных из НКВД, о том, что случилось с семьей моей бабушки, которая вернулась в 30-е годы из Харбина в Советский Союз. В книге также описана жизнь в Китае до 1959 года, когда мы уехали в Австралию. Сейчас эта книга выходит вторым изданием на китайском языке. Мне приятно, что сейчас в Харбине в ХПИ, где учились мои родители, в отделе Australian Studies теперь изучают эту книгу.



— По поводу, того кто мы, русские или австралийцы, я и некоторые мои друзья говорим —мы русские с австралийским гражданством, — высказывает свое мнение Марианна Косицына.- Я недавно побывала в России, и для меня это были встречи с моими истоками, с корнями мой семьи.



Это была первая встреча в Русском клубе Сиднея, на которой праздничный обед готовила команда ресторана Coachman Андрея Савельева. Андрей рассказал, что их пригласили помочь, чтобы людям было приятно приходить в клуб пообщаться.

— Ну, а за хорошим столом общение вдвойне радостно, — продолжил Андрей. — Мы получаем хорошие отзывы от гостей сегодня. Ресторан Coachman в наших руках уже 14 лет — это русская еда, веселье и праздник, и мы надеемся, на новом месте он будет продолжать свои традиции и пользоваться популярностью».



Заместитель председателя Русского клуба Нина Левицкая поблагодарила организаторов за то, что они провели встречу в клубе, который служит нашей общине уже более 90 лет, и рассказала о ближайших событиях в старейшей русской организации в Сиднее.

Разные поколения собрались в этом зале, разное отношение к терминологии, но как бы мы не называли себя, для тех, кто пришел на юбилейную встречу, русская культура, традиции, это то, что они узнали в своих семьях, русских школах, и большинство из них старается передать это дальше, в будущее, своим детям и внукам.

Ссылка на интервью Ольги Клеповой (радио SBS) с В. Кузьминым о встрече харбинцев http://www.sbs.com.au/yourlanguage/russian/ru/content/russian-migrants-harbin-60-years?language=ru

статью прочитали: 40 человек