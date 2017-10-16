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дата публикации 16.10.17 02:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Срочная новость: КриптоРублю - быть!

By  Jon Buck

Согласно местным источникам новостей,  на встрече  за  закрытыми  дверями  в Москве,  президент России Владимир Путин официально заявил, что Россия выпустит свой собственный  “КриптоРубль”*. Новость  стала  известна   журналистам  через  министра  коммуникаций Николая  Никифорова.

По словам чиновника,  созданная  государством  криптовалюта  не может  быть  майнингована**  и будет выпускаться  и  управляться  и  поддерживаться  только властями.  КриптоРубль  может быть обменен на  обычные  Рубли в любое время, хотя, если держатель  неспособен объяснить  происхождение  своих  крипторублей,  то  при  обмене  будет взиматься 13% налог. Такой же  налог будет применяться  к любой  заработанной разнице  между ценой покупки  валюты   и ценой её  продажи. Никифоров сказал:

“Конфиденциально  я  могу сказать, что мы  создаем крипторубль  по одной простой причине: если мы не сделаем  этого сейчас, то  через  пару  месяцев это  сделают наши соседи  по ЕвроАзЭС”.

Принятие  и  непринятие

В то время как это  заявление  означает, что Россия входит  в мир криптовалют, оно   никоим образом не  означает  признание  или легализацию  биткоина*** или любой другой децентрализованной криптовалюты. Наоборот, Путин  недавно призвал к полному запрету  всех   криптовалют   в России.

То  заявление  Путина, казалось, противоречило более ранним комментариям  его   министров, высказывавшимся   в  пользу  криптовалют,  но только  с  определенным  регулированием,  а также  с  недавними встречами Путина с Buterin и другими. Теперь, с выпуском  крипторубля,  это  очевидное противоречие было полностью  прояснено.



*Криптовалюта


**Майнинг


***Биткоин


статью прочитали: 43 человек

   
теги: Россия  
   
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