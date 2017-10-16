Срочная новость: КриптоРублю - быть!

By Jon Buck

Согласно местным источникам новостей, на встрече за закрытыми дверями в Москве, президент России Владимир Путин официально заявил, что Россия выпустит свой собственный “КриптоРубль”*. Новость стала известна журналистам через министра коммуникаций Николая Никифорова.

По словам чиновника, созданная государством криптовалюта не может быть майнингована** и будет выпускаться и управляться и поддерживаться только властями. КриптоРубль может быть обменен на обычные Рубли в любое время, хотя, если держатель неспособен объяснить происхождение своих крипторублей, то при обмене будет взиматься 13% налог. Такой же налог будет применяться к любой заработанной разнице между ценой покупки валюты и ценой её продажи. Никифоров сказал:

“Конфиденциально я могу сказать, что мы создаем крипторубль по одной простой причине: если мы не сделаем этого сейчас, то через пару месяцев это сделают наши соседи по ЕвроАзЭС”.

Принятие и непринятие

В то время как это заявление означает, что Россия входит в мир криптовалют, оно никоим образом не означает признание или легализацию биткоина*** или любой другой децентрализованной криптовалюты. Наоборот, Путин недавно призвал к полному запрету всех криптовалют в России.

То заявление Путина, казалось, противоречило более ранним комментариям его министров, высказывавшимся в пользу криптовалют, но только с определенным регулированием, а также с недавними встречами Путина с Buterin и другими. Теперь, с выпуском крипторубля, это очевидное противоречие было полностью прояснено.

*Криптовалюта





**Майнинг





***Биткоин





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