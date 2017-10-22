Исчезающие профессии: кого в России роботы оставят без работы



SERGEY BOBYLEV/TASS



Ольга Шамина Русская служба Би-би-си 20 октября 2017

Водитель, бухгалтер, юрист, секретарь - эти профессии неоднократно назывались в числе тех, где людей заменят роботы. Насколько это отдаленное будущее и отмечают ли специалисты по подбору персонала в России влияние автоматизации уже сейчас?

В России 60% рабочих мест могут заменить роботы, и это наименьший показатель среди развивающихся стран, писали в своем обзоре аналитики Bank of America (их цитировал Bloomberg в начале октября).

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что профессии, "которые связаны с рутинными видами деятельности, обработкой типовой информации, могут пострадать в наибольшей степени". Об этом он сказал на этой неделе на форуме "Открытые инновации" в Москве, проходившего с 16 по 18 октября.

Кто в зоне риска?

Водители, ответил Русской службе Би-би-си директор Института информационных технологий Кена Кеннеди профессор Моше Варди. Эту профессию убьет появление беспилотных автомобилей.

Я надеюсь, что у нас окажутся без работы многие бумажные профессии

А еще моряки. Ведь вслед за автомобилями без водителей появятся и морские суда, не требующие ручного управления.

Варди рисует печальные прогнозы и для работники складов и портов: тяжелые коробки или контейнеры уже перевозят не люди, а машины. То же самое касается рабочих на различных фабриках и заводах: их труд замещается машинами.

Без работы останутся и многие представители "бумажных" профессий (бухгалетры, юристы и так далее), работающих с документами, добавляет профессор Российской академии наук Константин Воронцов.

В области диагностики заболеваний роботы могут заменить врачей, не исключает Ханс Алоиз Вишман, руководитель R&D программы Philips Research.

Исчезают специалисты по планированию продаж, признает Александр Ложечкин, возглавляющий департамент стратегических технологий в Центральной и Восточной Европе Microsoft.

В его компании эту работу делает искусственный интеллект. Люди же занимаются общением с клиентами и собственно продажами.

"Есть надежда, что искусственный интеллект позволит нам вернуться в Новую Античность, где роботы смогут заменить водителей грузовиков, бухгалтеров, юристов. А люди смогут наконец заниматься тем, для чего они предназначены - познавать этот мир, познавать себя, создавать произведения искусства", - уверен он.

Как роботизация влияет на рынок труда?

"Процесс формирования новых профессий и отмирания старых не так скоротечен по времени", - сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Минтруда.

В профессии сварщика, к примеру, появились новые специализации - по сварке полимерных материалов и по ручной плазменной сварке.

Кроме того, сейчас пишутся профессиональные стандарты к профессиям оператора беспилотных летательных аппаратов и мехатроника, сообщили в этом ведомстве.

Мехатроника - междисциплинарная область науки и техники, включающая элементы машиностроения, электроники, а также телекоммуникационной, системной и компьютерной инженерии.

Но чтобы профессия умерла, нужна полная замена человеческого труда машиной. А кто сейчас в России может заменить водителя? Пока только другой водитель, говорится в комментарии компании Headhunter для Би-би-си.

Объясняется это просто: российский бизнес неохотно вкладывается в автоматизацию. Инвестиции в основной капитал падали с 2014 года. Только в этом наблюдается рост по итогам первого полугодия - на 4,8% (год к году).

По данным Центра развития Высшей школы экономики, на самом деле этот рост значительно скромнее (2,4%), и, что важно, инвестиции в обрабатывающей промышленности падают. А ее, как пишут аналитики ВШЭ, считают "инициатором" развития сфера высокопроизводительных услуг и драйвером экономического роста.

Руководитель службы исследований Headhunter Мария Игнатова признает, что пока сложно замерять влияние автоматизации на рынок труда в России. Влияние это очень точечное - в отдельных прогрессивных компаниях.

Пока профессии водителя, оператора, рабочего, юриста, бухгалтера точно нельзя назвать умирающими.

За первые три квартала этого года по сравнению с прошлым число вакансий промышленных рабочих увеличилось на 22%, водителей - на 60%, операторов call-центров - на 39%, а юристов - почти на четверть.

Что изменилось к настоящему времени?

Уровень зарплат для профессий "из зоны риска" снижается. Это фиксируют специалисты по подбору персонала.

За последнее время "наблюдается низкая динамика зарплатных предложений для операторов call-центра", - отметили в пресс-службе компании Superjob. В дальнейшем спрос на такие профессии будет снижаться, уверены в компании.

Например, это уже происходит в Сбербанке. Его глава Герман Греф на этой неделе заявил, что банк использует ботов для ответов на запросы клиентов. По его словам, боты учатся и становятся умнее и скоре заменят операторов-людей.

В годовом выражении уровень зарплат для бухгалтеров снизился на 1-3% (более квалифицированные категории пострадали меньше).

К 2020 году рынка труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза из-за перехода на электронный документооборот, прогнозируют в Superjob. А рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза.

Этому будет способствовать переход на электронный документооборот. Люди, работающие с "бумажками", станут не востребованы, считают аналитики компании.

Для переводчиков зарплатные предложения снизились примерно на 5% в годовом выражении.

Аналитики компании ожидают сокращения спроса на вакансии вроде "оператор ввода данных" или "модератор". Прежде всего, это затронет IT-сферу, что выразится в сокращении числа вакансий на величину до 70%, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Superjob.



Операторы call-центров оказались в зоне риска



В компании прогнозируют сокращение спроса на преподавателей иностранных языков. Уже сейчас они зафиксировали тенденцию к снижению предложений зарплат для переводчиков.

Мария Игнатова из Headhunter считает, что некоторые профессии все же не исчезнут, но изменится их функционал. К примеру, роботы не смогут заменить главного бухгалтера, а компанию хотя бы без одного юриста сложно себе представить, говорит она.

"Если говорить про HR-сферу, то там высокий потенциал у такого направления, как корпоративная культура. То есть все, что связано с людьми, с творчеством. Это очень сложно в будущем будет автоматизировать", - уверена она.

Что делает государство?

Министерство труда и социальной защиты два года назад составило список востребованных профессий. В нем более полутора тысяч пунктов.

А органы службы занятости ведут списки профессий, по которым отмечается устойчивый спрос работодателей.

В ответе Русской службе Би-би-си перечислены почти два десятка таких. В их числе инженеры-технологи, наладчики станков с программным управлением, сварщики, токари, инженеры в области безопасных тепловых установок, врачи, медсестры и те же бухгалтеры, находящиеся в зоне риска.

В итоге именно этим профессиям переобучают тех, кто может остаться без работы в ближайшее время.

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