ФСБ против Telegram: почему спецслужба рискует проиграть

Российская ФСБ требует от Telegram передать ключ для дешифровки переписки. В случае с современным мессенджером это бессмысленное требование.

Если вы пользуетесь мессенджером Telegram, то вам будет интересно знать: уже к концу года сервис могут заблокировать в России. Власти страны с 2015 года призывают или остановить работу сервиса, или предоставить им информацию, необходимую для дешифровки переписки пользователей мессенджера. В ответ создатели Telegram ссылаются на российскую конституцию, гарантирующую тайну переписки.

Процедура блокировки, возможно, затянется: создатели мобильного приложения обещают оспорить недавнее решение суда, по которому Telegram обязали заплатить штраф за отказ исполнить требование ФСБ России о передаче ключей для шифрования. У конфликта между российскими властями и сервисом Telegram есть несколько аспектов, и DW проанализировала их.

Какой смысл требовать у Telegram ключи для дешифровки?

Это технически невозможно, говорит Павел Дуров, один из создателей Telegram. Независимые эксперты его точку зрения поддерживают. Во-первых, ключи шифрования не покидают конечное устройство пользователя, когда он общается в так называемых секретных чатах. Сам сервис не имеет доступа к этой переписке. Для прослушки такой коммуникации потребуется прицельная слежка за конечными устройствами, объяснил в интервью DW Рюдигер Вайс (Rüdiger Weis), профессор информатики в Высшей школе техники имени Бойта в Берлине.

Павел Дуров

Одновременно с этим код месседжера Telegram - открытый (open-source). Он доступен любому. Попытку встроить в код программы обходной канал (backdoor) для сбора сообщений до шифрования обнаружат буквально за считанные часы, уверены эксперты. Открыть для спецслужб такую потайную дверь означало бы очень быстро и гарантированно нанести серьезный удар по собственной репутации.

Единственное, что может представлять интерес для спецслужб, - это доступ к алгоритму генерации ключей той части переписки, которая хранится в "облачных сервисах".

Зачем властям РФ это тогда нужно?

Власти России, судя по всему, понимают, что требование получить ключи решит в лучшем случае только часть проблемы. Более того, они дали понять, что их конечная цель - не Telegram. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что считает ситуацию с Telegram менее важной, чем "проблемные точки" в работе других компаний и сервисов - WhatsApp, Viber, Facebook и Google. По сведениям министра, в отличие от Telegram, нет никаких подтверждений, что перечисленные компании выполняют российское законодательство в части борьбы с каналами, связанными с организацией "ИГ".

Александр Плющев

"Я уверен, что специалисты в ФСБ отлично знают, что технически их требование (о получении ключей шифрования. - Ред.) действительно невыполнимо, - заявил DW Александр Плющев, известный российский журналист и интернет-эксперт. - Но они считают, что, как и в случае с Роскомнадзором и внесением в реестр распространителей, Дуров может пойти на формальную сделку. Для них это будет гигантская победа, пусть и формальная, другой им для получения очередных званий, премий и орденов и не нужно".

По мнению Плющева, в ФСБ решили преследовать именно Telegram, потому что можно надеяться "на то, что в этом случае международный официальный резонанс будет намного ниже, чем в случае Twitter или Facebook - на Дурова имеют свой зуб власти многих стран, а для их экономики Telegram не составляет ничего". К тому же именно с этим мессенджером есть возможность добиться максимально громкого эффекта: "Потому что, в отличие от Facebook или Twitter, которые предпочитают тактику "ни мира, ни войны", Дуров будет отвечать активно".

Telegram закроют?

Вряд ли. Этого мало кто ожидает. "Мне кажется, что Telegram в России полностью не запретят. Будет противостояние, и это приведет к увеличению самоцензуры. Для властей сейчас не так выгодно закрывать полностью Telegram", - объяснила DW Анна Литвиненко, научный сотрудник института публицистики и теории коммуникации Свободного университета в Берлине. По ее мнению, власти также используют мессенджер в собственных целях.

Блокировку сложно реализовать и с юридической точки зрения: не хватает правовой базы в законодательстве, предусматривающем запрет на работу мессенджеров, признал российский министр связи Никифоров.

Насколько Telegram защищен от давления ФСБ?

Создатели Telegram приложили серьезные усилия для того, чтобы создать ощущение независимости мессенджера от правительства и законов любой страны. Павел Дуров в 2014 году сообщил, что больше не живет в России. Долгое время компания уверяла, что ее главный офис располагается в Берлине, но этому никогда не находилось подтверждений. На соответствующий запрос DW немецкие власти ответили отрицательно. Сегодня владельцы сервиса, который насчитывает больше ста миллионов активных пользователей по всему миру, официально называют своей штаб-квартирой Дубай (ОАЭ), подчеркивая готовность переехать в другую точку мира в любой момент.

Теоретически под удар могут попасть рядовые сотрудники и серверы в России. Степень уязвимости Telegram в этом отношении определить сложно. В ответ на запрос DW представитель сервиса заверил, что у них "нет ни серверов, ни разработчиков в России". Отсутствие серверов Telegram в России поставила под сомнение независимая проверка, проведенная по просьбе DW группой IT-специалистов. Они обнаружили сервер в Москве, используемый для пересылки пакетов информации для Telegram.

Что касается персонала в России, то и здесь не все ясно. Бывший технический директор соцсети "ВКонтакте" Антон Розенберг утверждает, что впоследствии он, уже в качестве директора особых направлений (он называет себя директором антиспам-направления), и вся команда Telegram работали в Доме Зингера в Санкт-Петербурге, где находится офис "ВКонтакте" ("ВКонтакте" - проект, основанный Павлом Дуровым, с 2014 года Дуров официально не имеет к нему отношения. - Ред.).

Юридически эти люди, по утверждению Розенберга, числились сотрудниками российской компании OOO "Телеграф", подконтрольной сооснователю социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павлу Дурову. Розенберг рассказал, что после прекращения работы ООО "Телеграф" в июле-августе 2017 года договоры с сотрудниками Telegram были лишь перезаключены на некую "офшорную компанию". "Команда Telegram по-прежнему в основном находится в Петербурге, получить полный перечень сотрудников ООО "Телеграф" для властей не составляет проблемы. Но непохоже, чтобы это все хоть как-то беспокоило Павла Дурова", - сообщил Розенберг DW.

В Telegram утверждения Розенберга опровергли, ссылаясь на его увольнение из фирмы "Телеграф" в апреле 2017 года. Там говорят, что последняя связь с Россией была прервана в июле, когда Telegram прекратил контракт с "Телеграф".

Насколько вообще безопасно пользоваться Telegram?

Сомнения преследуют мессенджер едва ли не с самого появления в 2013 году, несмотря на то, что создатели Telegram позиционирует его в качестве одного из самых надежных и удобных для пользователей.

В Германии Telegram давно критикуют за его "криптографический дизайн", то есть систему шифрования коммуникации. "Telegram сконцентрировался на разработке собственного кода, не обратив должного внимания на результаты научных исследований", - указал в интервью DW профессор информатики Рюдигер Вайс.

В отличие от научно разработанных криптографических систем, Telegram, по выражению Вайса, не имеет "той же защитной силы, какой обладают научные разработки, способные отражать и возможные будущие атаки". Сегодняшнее развитие криптографии, убежден Вайс, позволяет при относительно небольших затратах сил шифровальщика значительно увеличить затраты со стороны взломщика.

Тем не менее, несмотря на критику, авторитетный немецкий профессор-шифровальщик считает мессенджер вполне удовлетворительным: "Согласно современным научным данным, Telegram предлагает достаточную практическую безопасность в отношении известных кибератак".

Степень независимости компании от правительств разных стран поднимает другой вопрос. Что делать пользователям для защиты собственных прав, например в случае исчезновения личных данных, если юрисдикция, в рамках которой они могут защитить свои права, не ясна. Остается ли им полностью полагаться на честность компании? "Я не должен доверять компании. Но я могу доверять открытой технологии, с помощью которой происходит коммуникация", - подвел итог профессор Вайс.

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