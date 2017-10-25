Си Цзиньпин - "великий кормчий" 2.0

Си Цзиньпин пользуется большой поддержкой, начиная второй срок своего правления. И ведет КНР назад, к эпохе единовластия, но современными методами, считает Маттиас фон Хайн.





Портреты Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна

Нет, Си Цзиньпин не "великий председатель". Но все же китайский партийный глава и государственный лидер считается "председателем всех и всего". Ни один из руководителей партии после Мао Цзэдуна не сконцентрировал в своих руках столько власти, сколько происходящий из старой семьи функционеров Си Цзиньпин в первые пять лет своего правления. Сегодня 64-летний руководитель Китая приближается к основателю государства Мао: его концепция "социализма с китайской спецификой для новой эры" с упоминанием имени Си Цзиньпина была включена в устав партии, приобретя тем самым особый вес. Такой чести после Мао не был удостоен ни один партийный лидер. Таким образом, он больше не первый среди равных в Постоянном комитете Политбюро - он просто Первый! "Великий кормчий" 2.0.

Расставание с "коллективным руководством"

Огромный портрет первого "кормчего" по-прежнему висит над входом в старый императорский дворец в сердце Пекина; мавзолей Мао с его забальзамированным телом доминирует на площади Тяньаньмэнь и хорошо виден делегатам партийного съезда.

Но следует напомнить: даже официально деятельность Мао сегодня положительно оценивается только на 7/10, а на 3/10 - отрицательно. К примеру, из-за того, что им как единовластным правителем во время "большого скачка" 1958-1961 годов, был спровоцирован самый массовый голод на Земле, в результате которого умерли десятки миллионов китайцев. Или из-за того, что его "культурная революция" стала для Китая национальной катастрофой. Чтобы предотвратить в будущем подобные эксцессы, Компартия Китая ввела принцип "коллективного руководства". Теперь же партия все больше отдаляется от него, возвеличивая Си Цзиньпина.

В начале своего второго срока правления Си Цзиньпин пользуется беспрецедентной поддержкой. Упоминание его имени в уставе партии - только один пример. Второй: изменения в личном составе - самые значительные в партийных органах с 1969 года. Сменились 70 процентов членов Центрального комитета, освободились пять из семи мест во всемогущем Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК. И везде Си Цзиньпину удалось посадить своих сторонников - чтобы и дальше осуществлять свою программу.

В каком направлении он поведет крупнейшую нацию мира, самый влиятельный человек Китая разъяснил в одной из самых длинных речей, которыми когда-либо открывались партийные съезды. В течение 203 минут председатель КНР растолковывал: подходит к концу эра Дэн Сяопина, в течение которой речь шла о том, чтобы сделать Китай богатым. Теперь же наступает эра Си Цзиньпина, когда надо сделать Китай сильным. Сильным во внутренней политике, при помощи всемогущей партии и ее всемогущего главы. И сильным для внешнего мира, к 2035 году сделав китайскую армию одной из самых передовых в мире, читай - на одном уровне с США.

Влияние партии во всех областях жизни

Наиболее глобальные замыслы Си Цзиньпина простираются до 2050 года. Но в том, что он объявил на ближайшие пять лет, не очень-то много нового: надо продолжать кампанию по борьбе с коррупцией, а прежде всего - по-прежнему распространять влияние партии на все сферы жизни. При этом он возлагает надежды на массивы данных: партия намерена воспользоваться данными китайских IT-компаний и для каждого из 730 миллионов интернет-пользователей принудительно ввести "систему контроля социального качества": каждое действие будет награждаться начислением специальных баллов или, наоборот, наказываться их снятием.

Искусственный интеллект должен помочь созданию идеальных подданных. Государство тотального контроля уже работает над системой распознавания лиц: госбезопасность должна в течение трех секунд уметь идентифицировать любого китайца, который был заснят одной из 20 миллионов камер слежения, установленных в общественных местах.

Китай экспортирует такую технику слежения, и не только ее. Си Цзиньпин рекомендует всему миру перенять китайскую модель всю целиком - как часть "китайской мудрости". Экономические успехи однопартийной диктатуры позволяют Си Цзиньпину состязаться с Западом как с системой. То, что Запад ослаб с приходом Дональда Трампа в Белый дом, упрощает его задачу. Европа должна найти свой ответ на эту ситуацию.





Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW





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