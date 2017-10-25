Курды и российский триколор

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
25.10.17   Редакция

Си Цзиньпин - "великий кормчий" 2.0

(0)
 
25.10.17  

Глава 1. В Абвер с Магендовидом

(0)
 
24.10.17   Редакция

Меняя ситуацию в деле Магнитского, Россия обвиняет заклятого врага в убийстве

(0)
 
24.10.17  

ФСБ против Telegram: почему спецслужба рискует проиграть

(0)
 
23.10.17   Редакция

Россия внесла критика Путина в розыскной список Интерпола

(0)
 
23.10.17  

Бывший СССР: "Семья не защищена" - почему и куда уезжают из Азербайджана

(0)
22.10.17   Редакция

Воскресный выпуск (без политики): Новинки сексуальной культуры народов мира

(0)

последние за вчера, 24.10.17  
 
15:00   Редакция

Меняя ситуацию в деле Магнитского, Россия обвиняет заклятого врага в убийстве

(0)
 
03:49  

ФСБ против Telegram: почему спецслужба рискует проиграть

(0)
 
03:36  

Наши в эмиграции: жизнь в Барселоне

(0)
 
03:28  

“Это дурдом”: впечатления американца от участия в ток-шоу на российском телевидении

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
24.10.17 10:50    
Олька Просто стихи (820)
22.10.17 17:09    
Sergeolov Техника (1)
20.10.17 13:15    
djum Испания и отдых (7)
19.10.17 16:18    
Eddie1 Канадец–учитель английского, живущий в Москве: 50 фактов о русских (125)
13.10.17 10:33    
АннаСергеевна История отмороженных в контексте глобального потепления (4)
13.10.17 10:32    
АннаСергеевна Стратегическое ядерное вооружение России (2)
13.10.17 10:31    
АннаСергеевна Джеймс Джонс. Отныне и вовек (5)
13.10.17 10:23    
Russtam Отдых (23)
 
опубликовано редакцией на Переводике 25.10.17 04:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Курды и российский триколор

Kurds gather in front of Russian consulate, ask for support in wake of US inaction
Американцы  бездействуют  и  курды собрались  перед российским консульством  чтобы  просить  о поддержке

Karzan Sulaivany  


Сотни людей устроили  демонстрацию  перед российским консульством в Эрбиле,  они  держали в  руках   курдские  и российские  флаги, 22 октября 2017. (Фотография: Курдистан 24)

ERBIL, Kurdistan Region (Kurdistan 24) – В Эрбиле,  в воскресенье,  перед российским консульством,  собралось  множество людей,  они   призвали  к миру и просили  у правительства президента России Владимира Путина помощи  против недавних атак   поддерживаемой  иранцами  группировки  Хашд  аль-Шааби и иракских сил в Киркуке и других спорных областях.

Сотни людей  провели демонстрацию  перед российским консульством в Эрбиле, размахивая  курдскими и российскими флагами.

Одновременно, в Германии, курды  из   всех  частей   Большого Курдистана собрались в Кельне, чтобы потребовать прекращения войны и агрессии против региона.

“Все курды, во всех четырех частях Большого Курдистана, поддерживают Курдистанский регион”  сказал один сторонник из сирийского Курдистана (Rojava). “Киркук - сердце Курдистана”.

“Мы собрались  здесь в Кельне, чтобы призвать  международное сообщество, включая Европу, положить конец насилию над курдами в регионе”, сказал другой демонстрант.

“Курды - это один из  очень  немногих  народов  мира  которые  проявили стойкость  и победили угрозу террора”  сказал он. “Курдистан никогда не падёт”.

Демонстрации  последовали за  субботними протестами перед офисом Организации Объединенных Наций в  столице  Курдистанского региона  и  среди  курдской  диаспоры  в  других  странах,  люди  призывали  ООН защитить права народа  Курдистана.

На прошлой неделе  иракские  вооруженные силы  и шиитские ополченцы  напали  на   многонациональный  город Киркук, который находился под защитой пешмерга с середины 2014 года,  после того, как иракская армия развалилась  и  не  смогла  защитить область от Исламского государства.

Люди Курдистанского региона, включая тех  жителей  Киркука, кто потерял свои  дома в  ходе  нападения, были  возмущены  бездействием  международного сообщества  в  отношении  шиитского  ополчения,  которое  грабило  и  жгло  дома курдов.

Видео  можно посмотреть по ссылке


VIDEO: Russian forces raise their flag above major Kurdish base in north Aleppo
Российские военные  подняли  государственный флаг  Российской Федерации над  главной базой  курдских  ополченцев в северной части  провинции  Алеппо  

By  Andrew Illingworth    22/10/2017


BEIRUT, LEBANON -  Российские военные,  в  ходе  недавнего посещения региона на вертолете,   подняли  государственный флаг  Российской Федерации над  главной базой  курдских  ополченцев в северной части  провинции  Алеппо.

Видео  можно посмотреть по ссылке 

Два дня назад,  в  оппозиционных  СМИ  появилась  видеозапись  на  которой  показаны  российские  военные, поднимающие  российский флаг над  контролируемой курдами авиабазой  Menagh в  районе Африн  в  северной части провинции  Алеппо. При этом флаг  курдских  YPG, который раньше  развевался  над  военным  аэродромом, был снят.

Это  произошло  после того, как российские военные  посетили и турецкие и курдские власти в северном Алеппо на вертолете.


В настоящее время российские, турецкие и курдские военные  ведут переговоры об  установлении   зоны  де-эскалации  в регионе Afrin, которая  предназначена  для  прекращения  столкновений  между  про-турецкими  силами  и курдскими  ополченцами.

статью прочитали: 32 человек

   
теги: Ближний Восток  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 