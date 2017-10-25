Курды и российский триколор

Karzan Sulaivany





Сотни людей устроили демонстрацию перед российским консульством в Эрбиле, они держали в руках курдские и российские флаги, 22 октября 2017. (Фотография: Курдистан 24)

ERBIL, Kurdistan Region (Kurdistan 24) – В Эрбиле, в воскресенье, перед российским консульством, собралось множество людей, они призвали к миру и просили у правительства президента России Владимира Путина помощи против недавних атак поддерживаемой иранцами группировки Хашд аль-Шааби и иракских сил в Киркуке и других спорных областях.

Сотни людей провели демонстрацию перед российским консульством в Эрбиле, размахивая курдскими и российскими флагами.

Одновременно, в Германии, курды из всех частей Большого Курдистана собрались в Кельне, чтобы потребовать прекращения войны и агрессии против региона.

“Все курды, во всех четырех частях Большого Курдистана, поддерживают Курдистанский регион” сказал один сторонник из сирийского Курдистана (Rojava). “Киркук - сердце Курдистана”.

“Мы собрались здесь в Кельне, чтобы призвать международное сообщество, включая Европу, положить конец насилию над курдами в регионе”, сказал другой демонстрант.

“Курды - это один из очень немногих народов мира которые проявили стойкость и победили угрозу террора” сказал он. “Курдистан никогда не падёт”.

Демонстрации последовали за субботними протестами перед офисом Организации Объединенных Наций в столице Курдистанского региона и среди курдской диаспоры в других странах, люди призывали ООН защитить права народа Курдистана.

На прошлой неделе иракские вооруженные силы и шиитские ополченцы напали на многонациональный город Киркук, который находился под защитой пешмерга с середины 2014 года, после того, как иракская армия развалилась и не смогла защитить область от Исламского государства.

Люди Курдистанского региона, включая тех жителей Киркука, кто потерял свои дома в ходе нападения, были возмущены бездействием международного сообщества в отношении шиитского ополчения, которое грабило и жгло дома курдов.

Видео можно посмотреть по ссылке





VIDEO: Russian forces raise their flag above major Kurdish base in north Aleppo

Российские военные подняли государственный флаг Российской Федерации над главной базой курдских ополченцев в северной части провинции Алеппо

By Andrew Illingworth 22/10/2017





BEIRUT, LEBANON - Российские военные, в ходе недавнего посещения региона на вертолете, подняли государственный флаг Российской Федерации над главной базой курдских ополченцев в северной части провинции Алеппо.

Видео можно посмотреть по ссылке

Два дня назад, в оппозиционных СМИ появилась видеозапись на которой показаны российские военные, поднимающие российский флаг над контролируемой курдами авиабазой Menagh в районе Африн в северной части провинции Алеппо. При этом флаг курдских YPG, который раньше развевался над военным аэродромом, был снят.

Это произошло после того, как российские военные посетили и турецкие и курдские власти в северном Алеппо на вертолете.





В настоящее время российские, турецкие и курдские военные ведут переговоры об установлении зоны де-эскалации в регионе Afrin, которая предназначена для прекращения столкновений между про-турецкими силами и курдскими ополченцами.

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