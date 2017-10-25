навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
25.10.17  

Британскую часовенку, похоже, тоже русские….

(0)
 
25.10.17   Редакция

Си Цзиньпин - "великий кормчий" 2.0

(0)
 
24.10.17   Редакция

Меняя ситуацию в деле Магнитского, Россия обвиняет заклятого врага в убийстве

(0)
 
24.10.17  

ФСБ против Telegram: почему спецслужба рискует проиграть

(0)
 
23.10.17   Редакция

Россия внесла критика Путина в розыскной список Интерпола

(0)
 
23.10.17  

Бывший СССР: "Семья не защищена" - почему и куда уезжают из Азербайджана

(0)
22.10.17   Редакция

Воскресный выпуск (без политики): Новинки сексуальной культуры народов мира

(0)

последние за вчера, 24.10.17  
 
15:00   Редакция

Меняя ситуацию в деле Магнитского, Россия обвиняет заклятого врага в убийстве

(0)
 
03:49  

ФСБ против Telegram: почему спецслужба рискует проиграть

(0)
 
03:36  

Наши в эмиграции: жизнь в Барселоне

(0)
 
03:28  

“Это дурдом”: впечатления американца от участия в ток-шоу на российском телевидении

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
24.10.17 10:50    
Олька Просто стихи (820)
22.10.17 17:09    
Sergeolov Техника (1)
20.10.17 13:15    
djum Испания и отдых (7)
19.10.17 16:18    
Eddie1 Канадец–учитель английского, живущий в Москве: 50 фактов о русских (125)
13.10.17 10:33    
АннаСергеевна История отмороженных в контексте глобального потепления (4)
13.10.17 10:32    
АннаСергеевна Стратегическое ядерное вооружение России (2)
13.10.17 10:31    
АннаСергеевна Джеймс Джонс. Отныне и вовек (5)
13.10.17 10:23    
Russtam Отдых (23)
 
дата публикации 25.10.17 05:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Британскую часовенку, похоже, тоже русские….

Британские чиновники  попросили Facebook предоставить им  информацию  об  оплаченных  русскими  объявлениях.

Mallory Locklear,


Британские чиновники задались вопросом - не  вмешивалась ли Россия в  референдум  о выходе  Великобритании из Евросоюза, и  теперь  они  официально попросили  Марка Цукерберга  разобраться  в  возможной  роли  Facebook  в  этом, сообщает  Guardian. Дамиан Коллинз, председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту послал Цукербергу письмо, написав, что комитет  расследует фейковые новости  и хотел  бы, чтобы Facebook предоставил им любую информацию, которую  он  имеет о  способствующих расколу в  обществе  политических  объявлениях,  оплаченных  российскими  акторами.  

В письме Коллинз  написал:  "Часть этого запроса сосредоточена  на роли иностранных акторов, злоупотребляющих  такими платформами  как Ваша, чтобы вмешиваться  в политические  процессы в  других странах. Именно по этой причине я прошу, чтобы Facebook  предоставил  моему  комитету  данные, касающимся любых объявлений и страниц, оплаченных или  настроенных  с  связанных  с  русскими  аккаунтов". Конкретно,  комитет хочет знать,  оплачивали  ли  со  связанных  с Россией  аккаунтов  объявления в Facebook, сколько они  заплатили  за  эти  объявления  и сколько раз  эти  объявления или страницы  просматривались.

Несколько недель назад Facebook объявил, что во время американских президентских выборов 2016 года,  российские группы  купили   на,  приблизительно, 100,000$ объявлений, использовавшихся для  распространения  фальшивых  новостей  и что  эти  объявления  просмотрели,  приблизительно, 10 миллионов человек.  Эти  объявления и соответствующая информация были переданы следователям конгресса. После выборов в США и  сообщений, что Facebook играл  определённую роль  в распространении фальшивых  новостей, компания  предприняла  усилия, чтобы минимизировать  их  воздействие на французские и немецкие выборы ранее в этом году.

Коллинз и комитет попросили, чтобы Facebook предоставил им запрошенную информацию к 7-му ноября.


статью прочитали: 32 человек

   
теги: Великобритания  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 