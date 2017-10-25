Британскую часовенку, похоже, тоже русские….

Британские чиновники попросили Facebook предоставить им информацию об оплаченных русскими объявлениях.

Mallory Locklear,





Британские чиновники задались вопросом - не вмешивалась ли Россия в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, и теперь они официально попросили Марка Цукерберга разобраться в возможной роли Facebook в этом, сообщает Guardian. Дамиан Коллинз, председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту послал Цукербергу письмо, написав, что комитет расследует фейковые новости и хотел бы, чтобы Facebook предоставил им любую информацию, которую он имеет о способствующих расколу в обществе политических объявлениях, оплаченных российскими акторами.

В письме Коллинз написал: "Часть этого запроса сосредоточена на роли иностранных акторов, злоупотребляющих такими платформами как Ваша, чтобы вмешиваться в политические процессы в других странах. Именно по этой причине я прошу, чтобы Facebook предоставил моему комитету данные, касающимся любых объявлений и страниц, оплаченных или настроенных с связанных с русскими аккаунтов". Конкретно, комитет хочет знать, оплачивали ли со связанных с Россией аккаунтов объявления в Facebook, сколько они заплатили за эти объявления и сколько раз эти объявления или страницы просматривались.

Несколько недель назад Facebook объявил, что во время американских президентских выборов 2016 года, российские группы купили на, приблизительно, 100,000$ объявлений, использовавшихся для распространения фальшивых новостей и что эти объявления просмотрели, приблизительно, 10 миллионов человек. Эти объявления и соответствующая информация были переданы следователям конгресса. После выборов в США и сообщений, что Facebook играл определённую роль в распространении фальшивых новостей, компания предприняла усилия, чтобы минимизировать их воздействие на французские и немецкие выборы ранее в этом году.

Коллинз и комитет попросили, чтобы Facebook предоставил им запрошенную информацию к 7-му ноября.

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