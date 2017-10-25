Глава 1. В Абвер с Магендовидом

На фото: Финские евреи -военнослужащие, союзники гитлеровского Абвера. 1941 г.





“Знаю, не избежать мне суровых окриков и насупленных бровей. Дескать, вся эта книжка – исключительно для “жареного фактика”. Мол, автор, так его прастак, ради красного словца не пожалел и праотцов…”

Владимир ГАЛЬПЕРИН

Толедо, США





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Глава 1. В Абвер с Магендовидом

Давайте-ка, мы с вами, по-скандинавски, безо всяких там лирических прологов приступим к этой, в силу некоторой своей щекотливости, несправедливо замалчиваемой истории.

Итак, в 1809 году, совершенно “безеврейная” Финляндия, перешла из Шведской Короны под крыло двуглавого орла Российской Империи. Исторического документа, определяющего дату поселения в студеной финской сторонке наипервейшего иудея, увы, не имеется. Доподлинно известно, однако, что первая еврейская община учреждена была в городе Хельсинки, демобилизованными русскими солдатами. В этом месте следует вспомнить о т.н. “кантонистах” – горемычных мальчиках 12-13 лет, насильно угнанных из нищих еврейских семей в пожизненную русскую солдатчину. Как правило, с помощью побоев и подачек, эти полуголодные и запуганные рекруты, в течение первого же года своей службы, обращались в Русское Православие. Впрочем, слава ветхозаветному Богу, правил без исключений не бывает. В данном случае, исключением стали отслужившие двадцатипятилетний срок русские еврейские солдаты, наперекор судьбе сохранившие свою исконную веру. Бесконечно далёкий от кошерного уклад солдатской слободы, не располагающий к изучению Талмуда казарменный быт, ежедневная изнуряющая муштра, офицерские зуботычины…. И, хоть не один кол стёсан был на упрямых головах, но как были они с измальства “христопродавцами”, так и остались ими до конца царской службы. Делать, однако, было нечего, потому как царское слово – Закон, а закон тот гласил, что оттянувший армейскую лямку служивый, будь он хоть “жид” – хоть другой какой татарин, наделяется полным христианским правом селиться в любом месте Российской Империи. Вот так, по непонятным причинам, и поехали еврейские “дембеля” не в позабытые местечки своего детства, не в труднодоступные прочим единоверцам губернские города, но во вновь обретенную Россией Финляндию. В Финляндии той, белокурым финкам – тем, что согласились веру еврейскую принять, предложили “николаевские отставники” сердца и руки, а наро-дившихся от этих необычных браков карапузов мужского пола, на восьмой день (как это у иудеев еще от Авраама заведено) – раз и того….

Кстати сказать, Финляндское Княжество, хоть и входило в состав Российской Империи, но в приятном отличии от других “субъектов федерации”, пользовалось беспрецедентной по российским меркам автономией. Имелся у финнов даже свой собственный Парламент с выборными депутатами, в том числе и с крестьянскими. Так вот, – к чести этого Парламента, за всю историю его существования, никаких антисемитских законов на его совести не числится. Начиная с 1870 года, российский Сенат настойчиво рекомендовал “финским товарищам”, хорошенько поразмыслить о гражданских правах (следует понимать, об их лишении) еврейского населения княжества. Петербург очень настаивал, но лукавые финны, ни о чём не споря и рубах на груди не раздирая, обещали имперскому начальству “подумать”, да так до 1917 года ничего и не придумали. Что же касается финских евреев, то они по достоинству оценили доброе к себе отношение, и в знак благодарности народу Суоми, предпочитали величать себя “Финны Моисеевой веры”.

Так уж вышло, что сгоряча распустив, но позже одумавшись и вновь прибрав к рукам бывшие российские колонии, товарищи большевики оставили северную соседку “на потом”. …Оставили, но не забыли. Дождавшись начала военных действий в Европе, и понадеявшись на мирный договор с Германией, 30 ноября 1939 года громадный Советский Союз атаковал крохотную Финскую Республику. Само собой, что все это задумано было лишь для того, чтобы спасти обездоленных финских трудящихся от кровожадных “белофиннов”, а заодно и от постылой буржуазной независимости. Но как говорится – “и на старуху бывает проруха”. Хорошо вооруженная регулярная финская армия под руководством талантливых генералов (в основном, бывших русских генштабистов), оказав советским войскам решительное сопротивление, не пропустила “освободителей” дальше пограничных укреплений т.н. “Линии Маннергейма”.

Всё это многим из вас давно известно, однако очень немногие на-слышаны о том – что в маленькой, но удаленькой “белофинской” армии отважно сражались 260 “белоевреев”, и при этом 200 из них подставляли себя под советские пули непосредственно на передовой. Если учесть, что в 1939 году гражданами Финской республики числились всего лишь 1700 евреев (включая младенцев, женщин и немощных стариков), то процент еврейского участия в той героической обороне поистине огромен. Что ж, “финны Моисеевой веры” сполна заплатили за человеческое к себе отношение, и финны веры Христианской, сделали для себя правильные выводы.

Такая вот идиллия, и всё просто как “дважды два”, и пристойно будто в школьной хрестоматии – беззаветные патриоты, благодарная Отчизна…. Но, увы, – жизнь не хрестоматия, и дважды два – порою равняется пяти. Именно пять стран – Германия, Италия, Япония, Румыния и Финляндия к осени 1940-го года объединились в прогитлеровский военный союз – в так называемую “Ось”. (Позже к этой пятерке добавятся Венгрия, “братские” Болгария с Хорватией, плюс черт знает откуда всплывший на политическую поверхность бананово-лимонный Таиланд).



На фото:Маршал Финляндии барон Карл Густав Эмиль Маннергейм в сопровождении высших чинов. Хельсинская синагога, день поминовения финских воинов “Моисеевой веры”. 1944г.

– “Феномен альянса финского правительства с немецкими нацистами часто неверно воспринимается за пределами Финляндии” – рассуждает М. Кантор – исполнительный директор еврейской общины Хельсинки, и добавляет – “Мы вступили в союз с немцами поскольку они были единственными, кто мог помочь нам в борьбе с Советской Россией”. Заметь читатель – “Мы”… И кто это говорит?! Еврейский лидер европейского государства!! И в дополнение к этому – совершенно дикий, в голове не укладывающийся, но тем не менее, абсолютно достоверный факт: на “русском” фронте плечом к плечу с дивизиями Абвера и с подразделениями “СС”, сражались финские солдаты-иудеи. Сражались с чистой совестью и гибли за независимость своей маленькой Родины, …а за одно (как не крути) – за гитлеровский “Третий Рейх”, в котором не должно было остаться в живых ни единого еврея, включая их самих, их жен, их родителей и их детей.

Совершенно дикий, в голове не укладывающийся, но тем не менее ещё один документально подтвержденный факт: еврейские солдаты финской армии, не только не прятались от своих немецких союзников, но и без утайки демонстрировали свое еврейство. Особой гордостью потомков “николаевских кантонистов” была … походно-полевая синагога! В этой украшенной магендовидом палатке, исправно отправлялись субботние и праздничные службы под самым носом старательно глядящего в другую сторону немецкого командования. Очевидцы утверждают, что простых немецких солдат синагога нисколько не нервировала, лишь вызывала обычное человеческое любопытство. Нацистское же начальство, изо дня в день требовало от финских союзников прикрыть синагогу и убрать “юден” с арийских глаз долой. Ага.., как же…, – финский генералитет и не подумал ущемить своих еврейских воинов в их законных правах. В 1942 году, хельсинский общинный журнал “Маккаби” поведал своим читателям удивительную историю: финский солдат-еврей, приняв огонь советской артиллерии на свою укрепленную точку спас целый батальон “СС”.

За проявленную храбрость, пожалован был тому солдату Железный Крест. Явившись в расположение “союзничков”, от креста “скандинав” вежливо, но твёрдо отказался, но отказался при этом на вполне сносном немецком. На вопрос гитлеровского полковника, откуда, мол, у простого суоми такие достижения в лингвистике, парень не моргнув глазом заявил, что вообще-то его родной язык идиш и потому освоить немецкий особой сложности не представляло.., после сказанного финский воин уставным шпоном покинул штабную палатку и её повергнутых в шок обитателей.

С сорокового по сорок четвертый год, пятнадцать финских военнослужащих евреев были представлены к немецким наградам. Ничего тут не поделаешь, правда, – даже такая неудобоваримая, всё равно остаётся правдой. Знаю, не избежать мне грозных окриков и насупленных бровей, дескать, всё это пишется исключительно для “жареного фактика”. Мол, автор, так его раз так, “ради красного словца не пожалел и праотцов”. Что ж, брюзжание поклонников черно-белой истории – не высокая плата за шанс разобраться в палитре еврейского народа. И моя ли в том вина, что в многоцветии её имеется и такая вот “коричневая” клякса.

Ну, а что касается пятнадцати евреев, “удостоенных” немецких наград, то многие из них, получать нацистские цацки демонстративно отказались. Хельсинское же правительство, вопреки стремлению “не дразнить берлинских гусей”, отнеслось к этому поступку с пониманием. И поверьте мне на слово (факты в следующей статье), что для финских политиков, “головная боль” из-за этих долбанных крестов, была далеко не самой острой, когда заходила речь с “берлинскими друзьями” о “финнах моисеевой веры”.

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