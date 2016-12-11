Как Путин выигрывает выборы за рубежом

Ручная собачка Обамы фрау канцлерин продолжает выбранный курс. Вслед за обвинениями во вмешательстве в выборный процесс в США посыпались обвинения в том же, но уже в Германии. Неужели Кремль настолько могуч, что назначает глав государств без силового вмешательства? Ханс-Георг Маасен, начальник службы защиты Конституции (контрразведка по-нашему), заявил: «Это (вмешательство в выборы – прим. авт.) может произойти ещё раз в следующем году, и мы обеспокоены. У нас сложилось впечатление, что это является частью гибридной угрозы, которая стремится влиять на общественное мнение и процессы принятия решений. Важно донести это до общественности. Лучшее средство — говорить об этом». Позиция понятна: гуманитарная катастрофа в Сирии уже не работает, как хотелось бы, «агрессия на Украине» тоже забыта народом. А самое страшное, что народ в лице некоторых политиков приходит к осознанию бесперспективности наращивания агрессивных настроений на нашей планете. Поэтому потихоньку общий политический курс меняется от враждебного к миролюбивому. Но правящим кругам, которые последние годы удерживались у руля только за счёт запугивания населения злым сибирским медведем, такая смена вектора невыгодна. Известно, что для отвлечения населения от внутренних проблем лучше всего подходит война. Когда добропорядочному бюргеру целыми днями твердят, что на подходе не просто белый северный лис, но страшный медведь, тут сразу забываются мигранты, рост праворадикальных настроений, отсутствие в Гамбурге свиных сосисок, а в Мюнхене пива.



Теперь к техническим вопросам: как Кремль мог влиять на выборы? Даже если допустить (почему нет?) вскрытие серверов Демократической партии в США сотрудниками отдела «К» ФСБ РФ или просто хакерами-любителями, этакими Робин Гудами Всемирной Паутины, – что это дало? Только то, что простым гражданам стало известно обо всех махинациях г-жи старушки, о связях с верхушкой международного терроризма, о каких-то сексуальных и бытовых скандалах, о процветающей в верхах коррупции и прочих непорядках в рядах тех, кого сами же граждане выбирают в качестве своих руководителей.

Конечно, это серьёзный удар, тут стоит задуматься над тремя вещами: надо ли хранить подобный компромат в столь легко доступном месте; куда смотрит служба безопасности и, самое главное, может, всё-таки пора прекратить страдать фигнёй и не брать в себе в помощники людей, связанных с «Братьями-мусульманами» и прочими организациями, имеющими не лучшую репутацию в мировом сообществе?

А теперь стоит задуматься вот над чем. Если оружием Кремля в выборах глав государств является обнародование документов, порочащих так или иначе «неугодного» кандидата, то какой компромат против Меркель, которая тоже собралась выдвигаться на очередной срок, может стать достоянием общественности? Тут ведь мало дискредитировать конкретную личность, надо поставить под удар весь ХДС – Христианско-демократический союз, всю партию Ангелы.

Проведём несколько параллелей. В ХХ в. Германия и Италия тесно сплелись в политическом и военном отношении. Молодому непризнанному австрийскому художнику так понравился лидер итальянских фашистов Б. Муссолини, что он взял себе за образец его крайне правые взгляды.





Это вылилось в ведение совместных военных действий в Испании, Северной Африке и России. Общая неприязнь к лицам еврейской нации также способствовала сближению двух лидеров. То есть мы наблюдаем влияние итальянских течений в Германии, запомним это. В 1942-м году в Италии появляется ХДП – Христианско-демократическая партия, а в 1945-м в Германии рождается уже упомянутый ХДС. Идеологии партий во многом схожи, особенно в области социально ориентированной экономики; снова налицо влияние Италии.

С того же 45-го убийства выдвиженцев и сторонников других партий в Италии приобретают большой размах, а с 1948-го сицилийская мафия на большой сходке в Боккадифалько окончательно принимает решение поддержать ХДП. И уже со следующего года в Германии начинают побеждать ставленники ХДС. ХДП просуществовала до 1994-го года, и именно в этом году ХДС в последний раз набрал большое количество депутатских мандатов – 244. И вплоть до 2013-го года их количество не превышало двухсот.

А что случилось с фрау канцлерин в 2013-м? С подачи Э. Сноудена стали известны факты прослушки АНБ США многих политических деятелей, и Меркель в их числе. Рейтинг Ангелы сильно упал. Начавшийся миграционный кризис тоже не способствовал росту популярности канцлерянши и ХДС в целом, однако именно в этом году партия получает 255 мандатов, больше чем когда-либо, за исключением 1990-го, когда ХДП уже дышала на ладан, была бесперспективна для Италии, однако немецкий ХДС тогда получил 268 мест в парламенте. С чего бы вдруг?

Теперь вопрос: обнародования каких данных может бояться нынешнее немецкое правительство? Тесных связей с итальянской мафией?

Ну и главный вопрос статьи: каким образом В. В. Путину удаётся выигрывать все выборы за пределами России, как считают наши проигрывающие неприятели? Если допустить, что взломы серверов, похищения изобличающих документов и прочие шпионские страсти имеют место быть, то мы получаем забавную картину: русские хакеры, стоящие на зарплате у нашего президента, просто открывают людям глаза на закулисные игры их политических лидеров. Люди, естественно, начинают голосовать за тех, кто вроде как является «агентом Кремля», ибо человек по природе своей стремится познать истину, а Путин эту истину им открывает.

Автор подчёркивает, что не считает взломы иностранных правительственных серверов делом наших рук. Но если это и так, то можно лишь поаплодировать нашему руководству. Менять режимы, не проливая при этом ни капли крови, – это надо уметь!

Сила в правде, как говорил персонаж С. Бодрова в культовом фильме «Брат-2». И автор склонен согласиться скорее с ним, чем с цитатой Р. Шекли: « Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести всё, что угодно». Как видим, именно правда является самым могучим оружием, намного сильнее, чем обещания всяческих благ и печеньки Нуланд.

Под занавес, как обычно, немного конспирологии. Из рядов ХДС в апреле 2013-го выдвинулось отдельное политическое направление, известное ныне как «Альтернатива для Германии». В основе их программы лежит возврат немецкой марки, выход из ЕС, избавление от арабов и другие сугубо внутригерманские проблемы. Обратим внимание на цветовую гамму их флага…

Автор: Валерий Усачёв

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