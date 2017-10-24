“Это дурдом”: впечатления американца от участия в ток-шоу на российском телевидении

Дэвид Филиппов Скриншот с видео

Глава московского бюро издания Washington Post Дэвид Филиппов ради эксперимента несколько раз участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении, понимая, что роли там заранее определены, а сценарий прописан до деталей.

Своими впечатлениями от посещения политических шоу в России Филиппов поделился с изданием «Настоящее Время”.

Он рассказал, что посетил пять шоу и пришло к выводу, что “это действительно постановка: есть специальная кнопка “аплодисменты”, продюсер нажимает ее, и аудитория знает, что нужно делать”.

По его словам, выступление человека с Запада, согласно сценарию, будут постоянно перебивать.

“Времени, чтобы объясниться, у тебя нет. Ты говоришь полторы минуты, а потом всё, тебя начинают перебивать. Зависит конечно от конкретного шоу, но в целом, если вы — американец или вы с Запада, или вы — оппозиционер, то 3-4 человека будут на вас одновременно орать. Такой вот дурдом”, — рассказал Филиппов.

Журналист подчеркнул, что на подобных американских шоу действуют правила: “не отходи от темы, не матерись, не распускай руки”, которые соблюдают все участники; в России этих норм не придерживаются.

Филиппов отметил, что роль ведущего на политических ток-шоу в России очень важная и сложная — поддерживать необходимое настроение в студии.

“Есть такая точка, чуть ниже точки кипения, на которой ведущий старается поддерживать температуру в студии. Люди кричат, кто-то отпускает замечание, и все снова кричат. Это шоу, это постановка. Это зрелище, как бои гладиаторов или христиан со львами. Крики и скандалы нужны для шоу, но напряжение все-таки стараются сдерживать, не допускать, чтобы гости бросались в настоящую драку”, — объяснил американец.

По его мнению, несогласные с ведущим люди на таких шоу нужны, чтобы якобы доказывать зрителям их неправоту.

“Возьмем ток-шоу «60 минут» (общественно-политическое ток-шоу, выходит на телеканале «Россия-1», ведущие — Евгений Попов и Ольга Скабеева). Там показывают новости, а потом их обсуждают. И всегда в споре побеждают российские патриоты. А либералы? Ведущие утверждают: «Им дали слово, но они не смогли кого-нибудь убедить в своей правоте. То есть, мы правы». Или «У нас есть свобода слова, мы прислушиваемся к альтернативному мнению, но именно наша сторона — права». Или «Государственное телевидение говорит правду. Мы обсудили проблему, вы все видели, и мы оказались гораздо рациональнее, чем эти неудачники”, — пояснил американский журналист.

Он объяснил, что иностранцы, понимающие ситуацию, ходят на такие шоу в надежде донести свою точку зрения россиянам или же просто потому, что хотят посмотреть, как делаются такие передачи.

“Первый раз я пошел в студию, потому что хотел написать об этом . Потом сходил еще несколько раз, мне было любопытно. За кулисами бывают интересные люди и там, кстати, они ведут себя вполне вежливо. Даже извиняются: «Дэвид, надеюсь, ты не обиделся?» Кроме того, мне было очень интересно посмотреть на это производство изнутри. Мои друзья тоже спрашивали: «Дэвид, зачем ты лезешь в эту пропаганду?» Но ведь это захватывает! Технологии! Качество работы, безупречность даже”, — пояснил он.

Филиппов предположил, что не в последнюю очередь иностранцев привлекают на шоу деньгами, поскольку ему тоже предлагали такую сделку.

“Один канал, когда я сказал, что больше не хочу у них появляться, предложил мне деньги, вознаграждение. То есть, я допускаю, что другим могут платить за участие в шоу, хотя утверждать этого не могу”, — заявил журналист. Он предположил, что такие шоу могут продолжаться на российском телевидении очень долго, поскольку играют на руку государственной пропаганде: “Думаю, это может продолжаться вечно. Каждую неделю у них обсуждается новая тема. Тема, которую можно использовать в подтверждение идеи «Россия окружена, и только Путин может защитить вас. И вот доказательство: мы привели американцев, послушайте, что городят эти придурки». Как это все выглядит для зрителя? Что пришли какие-то иностранцы, которые толком не понимают русского, едва на нем говорят. Стоит спросить что-то вроде «Зачем вы загоняете Россию в угол?», я отвечу: «Я этого не делаю, я — не американское правительство», А в ответ понесется: “Ага, смотрите!!! Он отказывается брать на себя ответственность!”



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