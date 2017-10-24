Наши в эмиграции: жизнь в Барселоне

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Россиянка Ольга Россой уже шесть лет живет в Барселоне. Обо всех тонкостях жизни и быта в этом испанском городе она рассказала в своем блоге для Journal Tinkoff.





Виза и вид на жительство

Сначала я просто ездила в Испанию в отпуск по туристической визе. На долгий срок я впервые полетела туда уже к будущему мужу: ездила по студенческой визе и прожила в Испании год. В общей сложности на две страны я жила три года. Когда студенческая виза кончилась, я сделала туристическую, но по ней я могла находиться в стране не более 90 дней за полгода. Мы поженились в Новосибирске, потом подали документы на легализацию брака и воссоединение семьи в Испании — это заняло почти год. После этого я получила вид на жительство.

Через год после заключения брака можно подавать документы на получение гражданства Испании. Я еще не подавала: собираю документы и хожу на курсы испанского. Сейчас мой главный документ в Испании — идентификационный номер иностранца (NIE). У мужа и сына — документ национальной идентификации (DNI).

Чтобы стать гражданкой Испании, нужно потратить почти €500 ($592) и сдать два экзамена: по испанскому языку и на знание страны — пройти тест об устройстве, географии и культуре Испании.

Аренда жилья

Мы живем в Барселоне три с половиной года. До этого жили в пригороде, в двух часах езды от города: час добирались до станции и еще час ехали на электричке. Четыре часа в день на дорогу — хороший аргумент для переезда.

Квартиру в Барселоне мы искали на сайтах Fotocasa.es, Idealista.es, Enalquiler.com. На них можно выбрать английский язык объявлений.

Стоимость аренды жилья зависит от района. Они, как везде, делятся на богатые и бедные. От района зависит, будет ли в доме лифт, а в квартире — отопление, мебель и нормальные окна.

При просмотре квартир я постоянно сталкивалась с тем, что в квартирах нет батарей, хотя на фотографиях они были. Иногда батареи просто не работали. Видела квартиру с парой крохотных окон, которые были заклеены непрозрачной пленкой — то есть в квартире не было дневного света. Часто встречались квартиры с небольшими окнами, которые выходили в маленький темный двор-колодец.

Вот эта квартира-студия стоит $728 в месяц. Окна выходят на «шахту», увешанную блоками кондиционеров. Фото: Ольга Россой

Мы живем на краю района Побле-Сек. Он считается центральным, но есть нюанс: он находится всего в квартале от старого района Раваль, а там — узкие улицы, ни одного испанца, мрачно, грязно и в целом небезопасно.

Цены на аренду в Барселоне в 2017 году выросли. За €800 ($946) мы снимаем квартиру площадью 45 м². В ней есть отдельная спальня, вся необходимая мебель и даже маленький кабинет с техническим окном. В доме есть крохотный лифт, в который с трудом помещается детская коляска, в квартире индивидуальное газовое отопление.

Поскольку батарей часто нет, жители используют электрические обогреватели, кондиционеры, грелки. Некоторые не топят вовсе, но я бы не смогла так жить. Когда у нас на несколько дней отключали отопление, температура в квартире днем была 15°C. При этом самый распространенный вариант напольного покрытия в Барселоне — это кафель или керамогранит. Чтобы не мерзнуть, я хожу дома в длинных флисовых платьях и войлочных тапочках.

Коммунальные платежи в арендную плату не входят. В зависимости от сезона мы платим еще €200—€300 ($237 — $355) в месяц. Свет, вода и газ оплачиваются по счетчикам. На время аренды квартиры мы оформлены у поставщиков коммунальных услуг как плательщики, поэтому платим напрямую.

Каждый договор привязан к банковскому счету, деньги списываются автоматически. Это удобно, потому что не надо помнить, какого числа платить за воду, а какого за свет, и никуда не надо ходить. Начисления можно посмотреть в личном кабинете на сайтах поставщиков коммунальных услуг. Еще квитанции бросают в почтовый ящик. Показания счетчиков можно отправить по смс или записать в таблицу, которую вывешивают в лифте. Я пишу в лифте.

Фото: Ольга Россой

В основном, договоры аренды заключают через агентства. Если заключил договор, один размер арендной платы отдаешь агентству, еще 2—3 платежа отдаешь в депозит собственнику. Когда выезжаешь, хозяева ищут любые предлоги, чтобы не возвращать депозит. Могут, например, вычесть стоимость перегоревших лампочек и расходы на уборку квартиры перед заселением новых жильцов. Очень тяжело снять квартиру, если у тебя есть кошка или собака.

Можно снимать квартиру и без договора. Но я не рискну.

У договора есть преимущество: можно прописаться в квартире, при этом присутствие хозяина не нужно. Прописку в Испании спрашивают почти везде: на работе, в библиотеке, спортзале, больнице, при любых контактах с государством. Если спортзал еще можно обмануть, то «регистро цивиль» (ЗАГС) не получится: у них есть доступ к базе, где можно проверить подлинность прописки.

Русскоязычное сообщество в Барселоне огромное. Русских кварталов тут нет, но можно выделить район, где экспаты и иммигранты из России селятся чаще — например район Форум в округе Сант-Марти.

Покупка квартиры

Квартира, которую мы снимаем, стоит около €150 000 ($177 451). Кредит дают и резидентам, и нерезидентам: у первых может не быть первоначального взноса, у вторых взнос должен быть не менее 40% от стоимости недвижимости. Процентная ставка по ипотеке ниже, чем в России, — около 3—5%.

Требования к пакету документов для получения кредита во всех банках разные, но все потребуют документ национальной идентификации или идентификационный номер иностранца и подтверждение доходов.

На оформление сделки купли-продажи в среднем нужно потратить 15% от цены недвижимости. В эту сумму входят гербовый, регистрационный и нотариальные сборы, оценка рыночной стоимости, налоги, страховка, комиссии банка. Вообще у банков в Каталонии больше прав: они могут брать комиссии за рассмотрение заявки на ипотеку, за выдачу кредита. За досрочное погашение ипотеки в первые несколько лет, когда это особенно выгодно, банки тоже берут комиссию.

Общественный транспорт

Есть город Барселона, а есть одноименная провинция. Провинция Барселона поделена на 35 транспортных зон. От маршрута зависит стоимость проезда.

Фото: Ольга Россой

Город Барселона относится к зоне 1А. Проезд на автобусе или метро обойдется в €2 ($2,4) за одну поездку. Выгоднее покупать проездные билеты. В течение 75 минут c момента активации поездки можно бесплатно пересесть на любой другой вид городского общественного транспорта: трамвай, автобус, метро, пригородную электричку.

В метро есть вагоны с местом для коляски, велосипеда и инвалидного кресла. Почти везде есть и работают лифты, установлены пандусы. Я не чувствую себя беспомощной, если еду куда-то с ребенком. В метро с коляской помогают довольно охотно, но помощь нужна редко. Иногда приходится вызывать сотрудника станции, если не пускает турникет. Такие ситуации решаются за пять минут.

Пандус.

Фото: Ольга Россой

Проездной можно купить в метро и на некоторых автобусных остановках. Найти ближайшую точку можно на сайте TMB (Transports Metropolitans de Barcelona). Билет на одну поездку можно купить у водителя автобуса. Оплатить проезд телефоном с чипом бесконтактной оплаты или банковской картой с пэйпассом пока что нельзя.

На остановках есть табло с информацией о движении транспорта: номер маршрута и время ожидания. Если такого табло нет, есть указатель с коротким номером, на который можно послать сообщение, чтобы узнать, сколько минут до следующего автобуса.

Велопрокат

Городской велопрокат в Барселоне называется «Бисинг». Он очень популярен у местных жителей. Заполняешь анкету на сайте, с тебя списывают абонентскую плату сразу за год — €47,16 ($55,8) за обычный велосипед или €61,16 ($72,4) за электровелосипед. Потом присылают по почте карточку для разблокировки велосипедов на стоянке.

На сайте и в мобильном приложении можно посмотреть все свои передвижения. Там же можно узнать, сколько велосипедов стоит на каждой стоянке. На простом велосипеде можно бесплатно ехать полчаса, потом будет списываться плата с карты. На электровелосипеде бесплатно прокатиться не получится: первые полчаса стоят €0,45 ($0,53), потом дороже.

Если не вернул велосипед в течение суток, помимо повременной платы взыскивают штраф: €150 ($177,5) за обычный и €250 ($296) за электровелосипед. Злостным нарушителям могут заблокировать карточку на срок до полугода.

Фото: Ольга Россой

Такси

Все машины такси черно-желтой расцветки, у всех есть счетчик. В любой поданной машине есть терминал — можно рассчитаться картой.

Для вызова такси есть приложение «Майтакси». Я им не пользуюсь, потому что оно часто не может определить, где ты находишься, и машина приезжает куда попало. Обычно такси просто ловят на улице. По телефону вызывают, только если нужно ехать в госпиталь или аэропорт. Доехать от нашего дома до аэропорта днем стоит €25—30 ($30 — $35,5), ночью — €40 ($47).

Uber в Барселоне нет, потому что они не могут договориться с властями.

Личный транспорт

В Барселоне очень хорошо развит общественный транспорт, и машину имеет смысл покупать, только если живешь не в центре или вообще за городом.

Двенадцатилетнюю машину с рук можно купить за €3000— €5000 ($3 549—$5 915). Форд 2005 года обойдется в €12 000 ($14 196). Обязательная страховка на машину эконом-класса будет стоить около €400 ($473), на машину представительского класса — от €1000 ($1 183).

Фото: Ольга Россой

Бензин в Барселоне дорогой — €1,4 ($1,7) за литр 95-го, а парковка тут — целая наука. Оставить машину можно в торговых центрах, общественных подземных паркингах и на наземных парковках. Наземные парковки отличаются по зонам: синие, зеленые, желтые и белые. На синих можно стоять в любое время суток, но не более двух часов подряд. По будням с 14:00 до 16:00 и с 21:00 до 9:00, после обеда в субботу и все воскресенье эти парковки бесплатны.

На зеленых парковках можно оставить машину только в будни в рабочее время на 1—2 часа, если нет запрещающего знака: они предназначены для резидентов, проживающих в этом квартале. Нужно сразу оплатить парковку в ближайшем паркомате и положить парковочный талон под лобовое стекло, иначе машину могут эвакуировать.

Желтыми линиями выделены парковки для разгрузки — они доступны на 30 минут только по назначению. Белые паркинги бесплатные, но я их ни разу не видела.

Фото: Ольга Россой

Связь

По сравнению с Россией связь в Испании очень дорогая. Домашний интернет по выделенной линии 50 Мб/с и два телефона с мобильным интернетом и безлимитными звонками по Барселоне обходятся нам в €120 ($142) в месяц.

Медицина

В Барселоне есть бесплатная медицинская страховка наподобие российского ОМС. Даже беременная нелегалка может обратиться к врачу. Правда, приема придется подождать. Например, к окулисту запись может быть только через полгода.

Обычно мы ходим в государственный госпиталь — я соблюдаю обязательный график прививок и осмотров нашего сына у педиатра. Государственных госпиталей больше, чем частных.

Для экстренных случаев у нас есть платная страховка, она стоит €80—90 (около 6000 Р) в месяц на каждого и действует в частных клиниках.

Я приятно удивилась, когда узнала, что бесплатная медицина в Барселоне не хуже платной. Например, у меня есть знакомая, которая принципиально обращается только в государственный госпиталь. Я рожала по платной страховке, она — по бесплатной. Условия были одинаковые: индивидуальные родовые залы, эпидуральная анестезия, 48 часов в палате после самостоятельных родов, подгузники для детей.

Скорая помощь здесь есть, но я не знаю, какой должна быть причина, чтобы она приехала. Отошедшие воды или температура 39,8 — это не повод. Вызывай такси и добирайся сам.

Детские сады

По закону декретный отпуск длится 16 недель, поэтому в Барселоне детей принимают в детский сад с четырех месяцев. Сады бывают частные и государственные. Частных садиков полно, можно выбрать на свой вкус и кошелек. Считается, что государственные садики лучше, но шансов отдать туда ребенка практически нет. В любом случае бюджет на садик — минимум €300 (20 282 Р) в месяц, потому что даже в государственном садике питание платное.

С трех лет принимают в подготовительные группы, где три года детей учат читать, считать, писать, занимаются музыкой, танцами и так далее. В общеобразовательную школу дети идут с шести лет. Государственных подготовительных групп хватает на всех, но заплатить всё равно придется: расходы на питание, экскурсии, учебные материалы составят от €300 ($355) в год. Можно выбрать частные группы, цена за которые доходит до нескольких тысяч евро в месяц.

Государство и бюрократия

В Барселоне есть аналог российских госуслуг. Почти во все государственные и муниципальные органы существует электронная запись, но это не всегда помогает. Например, на получение и продление документов для иностранцев записаться невозможно. Запись в электронную очередь появляется в определенный день недели, время моментально разбирают, через неделю — по новой. Тебе нужно явиться в полицию, чтобы продлить документы, а ты не можешь записаться.

Когда я получала документы, нельзя было прийти без электронной записи, а живой очереди не было. Я две недели подряд по тридцать раз в день пыталась записаться, потому что не знала, что запись открывается не каждый день. Пришлось нарушать закон. Меня не оштрафовали, но если бы мне нужно было выехать из страны, то меня бы потом не пустили обратно в Испанию, потому что мои документы были просрочены.

На эту ситуацию невозможно повлиять, поэтому люди просто ждут, когда удастся поймать очередь. Рано или поздно всё равно записываешься. Сейчас есть возможность не записываться на прием в полицию через сайт, но нужно быть готовым к тому, что за полчаса до открытия участка ты будешь в очереди тридцатым.

Банки

В Барселоне картой можно рассчитаться почти везде, включая такси, маленькие магазинчики, кафе и автоматы по продаже проездных билетов. Иногда встречаются ограничения на минимальную сумму покупки по карте. Например, если твой заказ в кафе меньше €6, то нужно рассчитываться наличными. Если в кафе есть минимальный платеж, об этом будет объявление. Раньше подобные объявления были и в магазинах, но теперь они встречаются всё реже.

€50 считается крупной купюрой. У продавца может не быть с нее сдачи. Деньги можно разменять в банке, но на всякий случай я всегда ношу в кошельке €10—15 наличными.

Здесь активно внедряют пэйвэйв и пэйпасс — практически везде можно заплатить, приложив карту к терминалу. С оплатой гаджетами сложнее, мы с мужем еще ни разу не смогли рассчитаться Эпл-пэем.

Открыть дебетовую карту в Барселоне непросто. Испания активно борется с отмыванием денег, поэтому банки предъявляют к клиентам море требований. Могут попросить справку из Центрального банка России о том, что у тебя нет долгов, или декларации об уплате налогов в России. Часто есть обязательные условия о перечислении зарплаты на эту карту, неснижаемом остатке в несколько тысяч евро или обязательном ежемесячном пополнении на €300 и больше. Еще навязывают страхование жизни.

Обычная практика испанских банков — одновременно с дебетовым счетом открывать еще и кредитный и все списания проводить с кредитного счёта. То есть вы платите дебетовой картой, а по факту деньги на ней сохраняются, а кредитный счет уходит в минус.

Нельзя просто прийти и пополнить свой и тем более чужой счет через банкомат или кассу банка, как это все делают в России. Любой приход денег на счета нужно подтверждать документально, иначе эту сумму просто заблокируют. Банк может потребовать принести рабочий контракт, чтобы сравнить размер зарплаты и сумму поступлений. За любые расхождения в цифрах придется оправдываться.

По будням банки работают с клиентами с 8:15 до 14:00. По четвергам работают до вечера. По выходным с физическими лицами не работают вообще.

Я пыталась несколько раз открыть дебетовую карту в испанском банке, но не смогла смириться с требованиями ежемесячно пополнять счет или каждый месяц платить страховку €10. Поэтому пользуюсь российскими рублевыми картами «Альфа-банка» и Сбербанка — перевыпускаю их, когда летаю к родителям, и в магазинах рассчитываюсь картой.

Траты

В месяц на продукты мы тратим €300 ($355). Когда покупаю продукты, выбираю сезонные овощи и фрукты, потому что они выгоднее. Цена на них может колебаться в зависимости от сезона. Например, килограмм картошки может стоить от €0,4 до €1,6, яблоки — от €1 до €2. Испания — теплая страна, здесь вызревает несколько урожаев в год. В супермаркетах постоянно есть скидка 70% на второй такой же товар.

Самый бюджетный вариант перекуса в кафе — кофе с круассаном за €1,5— €2. Дневное меню — аналог бизнес-ланча — стоит уже €10— €15 ($12—$18). На ужин в ресторане на двоих мы тратим €50— €70 ($59 — $83), но ходим редко.

На ресторане тоже можно сэкономить. В агрегаторе ресторанов Eltenedor.es можно выбрать заведение, в котором есть скидка, посмотреть меню и забронировать столик на нужное время.

Фото: Ольга Россой

Каталонцы

Жители Барселоны очень общительные: обязательно поговорят с тобой в лифте, в очереди. У них две страсти: дети и собаки, поэтому, если я иду куда-то с ребенком, большинство останавливается поболтать независимо от того, хочу я этого или нет. Еще люди тут очень отзывчивые. Однажды у нас во входной двери заел замок. Наши пожилые соседки помогали маме, хотя не понимали ни слова: она не говорит по-испански, соседки — по-английски. Это очень трогательно.

В кафе или магазине тебе всегда рады, обращаются к тебе «дорогая», «милая». Ребенка или дедушку могут назвать mi amor — любовь моя. Это ничего особенного не означает, просто общее расположение. Однажды я пришла в чуррерию, а там пусто, чуррос остывшие. Я была очень голодна и съела бы любые, но работница сказала, что чуррос холодные, выбросила их в корзину и пожарила для меня новые.

Фото: Ольга Россой

Местные без проблем будут говорить с тобой на испанском, а не на каталонском, хотя у них трепетное отношение к своему языку. Например, во время обучения в группе преподаватель и все студенты, кроме одного, каталонцы. Они будут говорить на испанском ради одного иностранца.

В то же время жители Барселоны протестуют против засилья туристов. В городе появилось много граффити про то, что туризм убивает город. При этом все акции протеста, которые я видела, даже за отделение Каталонии от Испании, проходят довольно спокойно: собрались, покричали лозунги, прошли толпой — и всё.

Фото: Ольга Россой

Местные считают, что туристы очень шумные. Жителям не нравится, что парки становятся платными или что продавцы на рынке Бокерия поднимают цены, потому что этот рынок описан во всех путеводителях мира и туристов там толпы. Люди просто хотят прийти и спокойно купить еды, без всей этой выставки на прилавках и завышенных цен. В парк Гуэль раньше можно было попасть бесплатно, потом вход сделали платным для всех, кроме жителей соседних улиц, а потом пришли к компромиссу: разделили парк на платную и бесплатную зоны.

Рядом с нашим домом восстанавливают очень красивое старинное здание рынка. Но рынка там не будет, а будет туристический объект. Жители нашего района протестуют: они хотят рынок. Рядом с этим старым зданием есть новые магазины, а рынок закрыт уже много лет. Но барселонцам важно, чтобы всё было как прежде. Они привыкли ходить в одно и то же кафе; покупать билеты рождественской лотереи, потому что все соседи купят; есть чуррос по воскресеньям и кальсотс (запеченный зеленый лук) ранней весной. Эта приверженность традициям мне очень нравится.

Отделение Каталонии

На референдум за отделение Каталонии мы не ходили. Агрессию испанской полиции я видела только в интернете — на нашей улице было тихо. Только вечером, когда голосование закрыли, под окнами прошла толпа: они пели гимн Каталонии, это было очень красиво и торжественно. И никто их не трогал.

Во вторник была всеобщая забастовка, демонстранты не давали проехать автобусам, которые и раньше ходили только утром и вечером. Общественный транспорт работал с перебоями, на маршруты вышла примерно четверть от всех автобусов Барселоны.

Детский сад, куда я вожу ребенка, работал тайно: сотрудники закрыли двери и решетки, в холле выключили свет и унесли коляски от двери, чтобы не было видно, что сад работает. Воспитатели написали письма родителям, что они против насилия, но выйдут на работу, потому что не всем родителям есть, с кем оставить ребенка в этот день.

Когда я шла домой, мимо пробежал мужчина с криками «Нет работе! Нет потреблению! Все на забастовку!». Одна дама ответила ему: «А у нас пособие!».

Каждый вечер с 20 сентября барселонцы устраивают «касоладу»: в 22:00 выходят на балконы и минут 20 стучат в кастрюли в знак протеста против запрета на отделение и против агрессии испанской полиции. После действий испанской национальной полиции даже те каталонцы, кто не поддерживал отделение региона, не смогли оставаться в стороне и тоже вышли на балконы с кастрюлями.

Итоги

Жить в европейском городе на берегу Средиземного моря гораздо приятнее, чем в Сибири, где по полгода морозы. В Барселоне даже зимой +10 °C, не нужны шубы и шапки. Бонус — вид из окна на собор Саграда Фамилия Антонио Гауди.

Мне не хватает родителей и российских театров с их размахом и глубиной постановок, но по остальному я уже не скучаю.

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