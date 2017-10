архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.10.17 07:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Воскресный выпуск (без политики): Новинки сексуальной культуры народов мира Singapore

Sex dolls for immediate #sexgratification in China

Китай: секс-куклы для неотложных утех October 7, 2017

BEIJING: В Китае, сексуально оголодавшие мужчины, нуждающиеся в компаньонке, или просто сытые по горло непомерными обязательствами в отношениях, могут теперь чтобы хоть немного сбросить пар, обратившись к секс-куклам. Формула “всё-в-одном” предоставляет мужчинам женщин в различных видах, будь то “собеседница”, “родственная душа”, или просто “сексуальный партнер”. Что самое соблазнительное - мужчины наделены правом выбрать любые боготворимые ими формы, размеры, цвета и другие физические или интеллектуальные черты и характеристики Вебсайт “Ta qu” - прокат секс-кукол Согласно Foreign Policy, китайский веб-сайт “Ta qu” (название созвучно английскому слову "Touch"(“тач” - прикосновение, примечание переводчика)) - это приложение, которое позволяет пользователям арендовать секс-куклы в натуральную величину за всего лишь 45$ в день — с депозитом в размере 1200$. Операторы уверяют пользователей, что куклы проходят санобработку перед каждой сдачей в аренду. Власти в Китае вмешались, даже прежде чем приложение стало слишком популярным и широко распространенным. Гендерный дисбаланс и растущая нехватка женщин - причина, почему такой прокатный сервис получил быстрое распространение, приведя к растущему спросу на секс-кукол. В то время как достоверные цифры по отрасли недоступны, согласно Global Times, продажи секс-игрушек на онлайн-платформах Taobao росли последние 5 лет подряд, в среднем, на 50 процентов ежегодно. Данные прошлогоднего Дня Одиноких (11 ноября, или 11.11) — самого большого в Китае мероприятия по онлайн-шопингу, показывают рост продаж секс-кукол одним достоверным продавцом до 500 единиц, при средней норме - одна продажа в минуту. Согласно отчету, более 65 процентов секс-игрушек проданных онлайн были куплены молодыми мужчинами в возрасте от 18 до 29 лет.

Посетители осматривают секс-куклы на Шанхайской выставке игрушек для взрослых и товаров репродуктивного здоровья. Шанхай 14 апреля 2016 г. (Photo: STR/AFP/Getty Images) Использование секс-игрушек все больше и больше становится нормой в Китае. На торговых площадках часто посещаемых китайцами, все чаще продаются такие товары как искусственные влагалища. Кажется, есть меньше социального клейма вокруг идеи, чем в прошлом оценка Судя по количеству вездесущих угловых секс-шопов и открытому обсуждению достоинств и недостатков различных устройств на преимущественно мужских онлайн-форумах, социальное клеймо постепенно сходит с идеи о секс-игрушках. К секс-роботам начали относиться серьезно с начала 2010-х, когда были организованы первые семинары и выставки. Г-н Хэ, который управляет в Дунгуане компанией, раньше делавшую офисную мебель на экспорт, продемонстрировал 10-12 настраиваемых моделей в натуральную величину. “Соски — очень жесткие” сказал г-н Хэ, энергично дергая. “Нормальные”- сказал он - “никогда не выдержали такого обращения”.

Промышленность долго наполнялась солидными игроками – все крупнейшие компании, делающие куклы высокого уровня, были зарубежными. Китай был более известен недорогими надувными куклами, которые можно было легко транспортировать. Ведущие компании, такие как калифорнийская Abyss Creations создали настраиваемые модели, способные произносить некоторое количество слов и поддерживать определенную температуру тела. Стоили они приблизительно 8,000$ - 10,000$. Hitdoll, по освященной веками китайской традиции, надеялся копировать их с меньшим количеством опций за более доступную цену.

Появление секс-роботов многими рассматривается как своевременный ответ на сокращение размеров населения почти во всех развитых странах мира. Данные говорят о том, что четверть японцев в возрасте 30 - 40 лет является девственниками, а 50% населения признаются, что не имеют регулярных сексуальных отношений. Уровень рождаемости в Японии упал до такой степени, что, по прогнозам, к 2060 году страна может потерять до 30% населения. Япония - также один из крупнейших производителей порнографии в мире, а японские мужчины, кажется предпочитают героинь манги женщинам. Японские секс-куклы теперь выглядят как живые, с как будто настоящими глазами и кожей, которая при прикосновении кажется натуральной. Один из производителей, Orient Industry, настолько полно индивидуализировал каждый компонент относительно требований заказчиков, что теперь мужчины могут выбрать размер бюста, цвет волос, глаза и все остальное вплоть до подвижности пальцев. Г-н Озаки, разведенный японец, страстно влюбился в свою резиновую партнершу, Мейю, которая делит с ним постель в его доме в Токио. Он признается, что был разочарован человеческими отношениями. “Японские женщины жестокие” сказал он во время прогулки по берегу моря с его силиконовой подругой. Открытие выставок секс-кукол во всем мире символизирует изменившееся время – большую разницу по сравнению со стереотипным изображением извращенцев-интровертов, удовлетворяющих себя на идоле с пластмассовыми сиськами. На выставках можно услышать как посетители хвалят изобретение, некоторые делают селфи с секс-куклами. Куклы заменяют людей. В будущем, развитие искусственного интеллекта приведет к тому что куклы станут ничем не хуже вашего обычного партнера-человека. Будущие пользователи секс-кукол могут ожидать большего за свои доллары, исследователи работают над тем, чтобы создать следующее поколение роботов, которые будут в состоянии общаться, смеяться и даже изображать кого-либо. Некоторые сторонники секс-кукол даже утверждают, что они могут на самом деле снизить количество связанных с сексом преступлений - изнасилований и торговлю женщинами. В этом году в Великобритании должен открыться бордель с секс-куклами, заменив секс-работниц, с которыми, как говорят, плохо обращаются. Противники критикуют это, как ясный знак того, что мужчины ищут больше способов превратить женщин в предмет, сексуальную игрушку. Дэвид Писарро, адъюнкт-профессор психологии в Корнелльском университете, также предупреждает, что использование секс-роботов может привести к агрессии. “Я думаю, мы знаем достаточно о человеческой психологии, чтобы понимать, что если вы можете плохо обращаться с очень похожей на живого человека вещью, то это - вероятно, просто хорошая репетиция к тому чтобы делать тоже самое с настоящим человеком”.





'Married in style': British bride appears to perform sex act on husband in cheeky wedding photo

“Стильная свадьба”: на отвязной свадебной фотографии британская невеста, кажется, занимается оральным сексом со своим мужем Мэтью и Карли Ланн позировали для необычного снимка спустя несколько минут после их завершения их свадебной церемонии на живописном пляже в Греции Dave Burke 6 OCT 2017 На фотографии показана Карли Ланн, вроде бы совершающая половой акт со своим мужем Мэтью (Image: Facebook) На смелой свадебной фотографии британской пары показана невеста, похоже, совершающая половой акт со своим мужем - и это, кажется, является началом новой вульгарной тенденции. Фотография была отправлена [в Facebook ] сразу после того как Мэтью, и Карли Ланн поженилась в Греции - и их приятели окрестили их “'легендарными”. На ней показан Мэтью, его правая рука поднята вверх, в сторону живописного озера и заката, его брюки спущены до земли, а трусы стянуты на колени. Карли стоит на коленях перед ним, ее руки лежат на его бедрах , а ее голова находится в наводящем на размышления положении. Мэтью, 27 лет, немедленно разместил фотографию в Facebook, к огромному удовольствию его друзей и семьи. "Это - ваще класс" восхитился один из друзей когда увидел фотографию.

Карли, сфотографированная с Мэтью, назвала её “блестящей свадебной фотографией” (Image: Carly Lunn) Новобрачные хотели иметь фотографию, которая была бы уникальна и отразила их отвязное чувство юмора. Поэтому, они были очень удивлены, когда появилась подобная фотография голландской пары, делающей то же самое, хотя друзья Линнов говорят, что их версия лучше. Карли, 34 года, сказала Mirror Online, что она была ошеломлена реакцией, которую она получила. Она сказала: "Это было что-то, что мы сказали, что сделаем для шутки, мы договорились сделать это ещё до того как поженились и сделали”. "Всем понравилось, это была блестящая свадебная фотография".

Свадьба состоялась в Греции 25 сентября (Image: Carly Lunn) Фотография была сделана членом семьи Мэтью после их свадьбы 25 сентября. Вскоре после того, как фото попало в сеть, пара стала получать сообщения от друзей и семьи из Великобритании и Греции.

Карли сказала, что у нее нет сожалений о фотографии, сделанной после их свадьбы (Image: Carly Lunn)

После размещения фотографии в Facebook, пара получила множество сообщений (Image: Carly Lunn) "Это была просто фотография, мы сделали её вдали от гостей, и это был просто прикол" сказала Карли. "Мы ожидали что будет много смеха и шуток, но не думали, что она будет так популярна, как это произошло. Люди дома, в Англии комментировали её как сумасшедшие". Когда её спросили - были ли у нее были какие-либо сожаления, она ответила: "Нисколько, это - прикол".

Фотография пары в подобной позе быстро стала популярной (Image: CEN/Michel Klooster) Но она была удивлена, когда вчера появилась фотография голландской пары делающей точно то же самое. Фотография неназванных новобрачных была опубликована под заголовком: "Некоторые молодожены не могут дождаться когда закончатся торжества и они смогут спокойно отправиться в свой номер люкс для восхитительной брачной ночи” "К счастью они уже обменялись своими супружескими клятвами, и теперь они были официально женаты". Самое странное, что идея, по словам фотографа, сделавшего снимок, была предложена одной из матерей новобрачных. Карли сказала, что с тех пор как фотографии появились в Facebook, её маркировали множество раз. "Люди говорили, что украли нашу “бомбу”, но я думаю, что это забавно". Друг пары, Уэйн Ходжкинс, сказал Mirror Online: "Я думаю, что они (Мэтью и Карли) должны получить признание за предложенную идею. "Мэтью всегда говорил, что собирается сделать фото, которого ещё никто никогда не делал, поэтому после того, как официальные фотографии были сделаны, он забежал за угол спустил штаны и сказал Карли стать на колени. "Их версия намного лучше, видите, - он на самом деле полностью спустил свои брюки вниз". Другой впечатленный друг назвал фотографию Ланнов “лучшей фотографией, которую я когда-либо видел”, ещё одно, шуточное название от Найджела Ланна: "Начинайте, раз уж вы хотите продолжать". Друг Ли Баркер просто сказал: "Стильная свадьба".

