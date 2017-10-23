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опубликовано редакцией на Переводике 23.10.17 04:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Путин показал [президенту ЮАР] Зуме - кто здесь босс

 
Группа  русских  встретилась  с  [президентом ЮАР] Зумой  за  несколько дней  до  перестановок в правительстве

Sunday Times  взорвала  очередную “бомбу”. На этот раз  -  по  поводу  России и того  политического  влияния, которое   она   имеет на Зуму и  Южную Африку. Российскую бомбу.


By Nic Andersen -  October 22, 2017

zuma putin russia cabinet reshuffle

Image Credits: Gallo

Воскресная газета  “погрузилась”  в  ещё  одну  громкую  политическую историю. В то время как мир стал хорошо знает  о  российском вмешательстве  в политические  процессы  в  других странах, последняя  статья  показывает, что  связи  Зумы  и русских могут  быть  гораздо  более  тесными  чем  это  раньше  предполагалось.

Sunday Times сообщает, что президент Зума  встретился  с “российской командой высокого уровня” действовавшей  по приказу  президента Путина,  встреча  произошла в понедельник, непосредственно перед тем, как он сообщил  шести  высшим  руководителям АНК (Африканский  национальный конгресс - примечание переводчика) о своем решении  провести  ещё  одну  перестановку в кабинете министров.

Источники в  правительстве ЮАР сообщили газете, что “группа  приехала, чтобы   подтолкнуть  администрацию  Зумы  к шагам  по  реализации  проекта  нового  ядерного  объекта  стоимостью  1 триллион  рандов”. Инструкции  Путина были четкими: “Форсируйте  заключение  одиозной ядерной  сделки”.

После встречи [с русскими]  Зума объявил об  переводе  Nkhensani Kubayi  из   энергетического сектора  в   министерство  связи.  Обратите  внимание, кем она была заменена - Дэвидом  Махлобо, который, прежде чем он занять  позицию министра разведки в 2014 году,  обучался в России.

“Их визит должен был  представлять  то, что  многие из нас  считают  последним  предупреждением  южноафриканским властям. Люди,  входящие в эту группу,  обычно не выезжают  из России. Это представители  вооруженных сил, полиции, и разведки”  сказал  источник газете.

“Махлобо  был выбран русскими”.

В  статье  утверждается, что Зума хотел  поставить  на  эту  позицию  Фейт Матамби,  но  русские  убедили его сделать  иначе.

Другое весьма  примечательное изменение было удалением главы SACP,  министра высшего образования Blade Nzimande. Он был заменен бывшим министром внутренних дел Hlengiwe Mkhize.

За  тот короткий  период  времени  который  Махлобо руководил  энергетическим  сектором, он уже практически подтвердил, что правительство продолжит продвигать атомную сделку  с Россией.

“Южная Африка признает роль  атомной  энергетики  в обеспечении безопасности энергоснабжения и  решения  проблемы  изменения климата”, сказал он.

“Южная Африка приняла стратегическое решение, чтобы  развивать  атомную  энергетику  как часть энергетического комплекса”.


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теги: Южная Африка  
   
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