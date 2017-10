архив



дата публикации 23.10.17 05:24 скаут: Игорь Львович “swissinfo.ch”,

"Газета «NZZ» о «русских одолжениях» швейцарской прокуратуре" Швейцария - 09 октября 2017 г. Газета «NZZ» о «русских одолжениях» швейцарской прокуратуре

«Михаэль Лаубер (на фото) очень ценит возможность иметь тесные и базирующиеся на взаимном понимании отношения с Юрием Чайкой». (Keystone) Воскресный выпуск газеты «NZZ» поместил материал о «тесном сотрудничестве» прокуратур России и Швейцарии, в котором задается вопрос о том, где проходит граница, переступив которую, можно попасть в зависимость от своего «партнера»? Свой рассказ газета «NZZ am SonntagВнешняя ссылка» начинает в марте 2016 года, когда по приглашению Генерального прокурора России Юрия Чайки швейцарская делегация во главе с федеральным прокурором швейцарии Михаэлем Лаубером (Michael Lauber) отправилась в Москву на переговоры по теме «вызовы и угрозы в рамках международной борьбы с коррупцией». «Чайка принял гостей со всем радушием, поселил в роскошном отеле и одарил на прощание щедрыми сувенирами, включая водку, икру и фарфоровый сервиз на несколько персон, который был упакован в огромным чемодан», — пишет газета. «Габариты подарков были настолько велики, что в самолет они просто не поместились, а потому их пришлось отправить в швейцарское посольство в Москве на такси в сопровождении одного из членов делегации. Там сувениры пролежали несколько месяцев, пока, наконец, некоторые из них не были переправлены в Швейцарию». «Что касается этих подарков, то речь шла о самых обычных сувенирах, передаваемых гостям хозяевами», — цитирует газета Никлауса Оберхольцера (Niklaus Oberholzer), главы структуры, осуществляющей надзор за деятельностью швейцарской федерального прокуратуры. Со своей стороны, «NZZ am Sonntag» цитирует неназванного «хорошо информированного источника», по мнению которого «масштаб подарков взорвал все привычные рамки». Кроме того, уверен этот источник, «российская сторона хотела усыпить бдительность Михаэля Лаубера».

Самолет «Falcon 50» швейцарских ВВС использется для нужд правительства Конфедерации, Федерального совета. (Keystone) Газета напоминает, что «в этом контексте следует учитывать, что Юрий Чайка является ближайшим доверенным лицом Владимира Путина, и это обстоятельство является одним из поводов для российской оппозиции обвинять его в том, что он предлагает свои услуги для организации уголовных преследований неугодных шефу государства политических противников. Организация „Amnesty International“ несколько раз указывала на факты нарушения (в России) принципов честного юридического расследования». ПРАВО И ПОРЯДОК Швейцария прекратила дело Андрея Бородина Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей Швейцарские правоохранительные органы разблокировали счета бывшего банкира Андрея Бородина. Основание: в России не гарантирован честный суд.

Конечно, подчеркивает газета, «сам по себе вопрос масштабов полученных в России швейцарской делегацией подарков имеет второстепенный характер, за которым, однако, скрывается куда более серьезная проблема: насколько тесно швейцарская прокуратура работает с (родственной) структурой в стране, постоянно нарушающей базовые основы правовой государственности?» «Обычаи, сопротивляться которым невозможно»

«В рамках международных контактов существуют обычаи, сопротивляться которым невозможно», — приводит газета «NZZ am Sonntag» слова официальной представителя швейцарской федеральной прокуратуры. «Многие наши партнеры проявляют щедрость, русские тут не исключение. Куда важнее наличие личных контактов с прокуратурами других стран, каковые обеспечивают Швейцарии возможность получения правовой помощи в особо сложных и неоднозначных случаях». Газета пишет дальше, что «вопрос, в какой степени М. Лаубер позволил себе пойти на поводу у своих российских коллег, возник еще до указанного визита в марте 2016 года. Напомним, что в декабре 2015 года фонд А. Навального „ФБК“ подал на адрес швейцарской федеральной прокуратуры ходатайство с просьбой о возбуждении дела в отношении Артема Чайки, сына Юрия Чайки. В ходатайстве указывалось на наличие подозрений о том, что Чайка-мл. трансферировал в Швейцарию преступные капиталы, которые пошли на покупку виллы в регионе города Коппе (Coppet) недалеко от Женевы на берегу озера, а также были перечислены в распоряжение некоей консалтинговой фирмы в Лозанне». Газета «NZZ am Sonntag» пишет, что «швейцарская прокуратура отрицает любую связь между своим фактическим оправдательным решением в отношении Чайки-младшего со встречей с Чайкой-старшим. Спустя три месяца после поступления ходатайства и через три недели после визита в Россию делегации М. Лаубера федеральная прокуратура Швейцарии сделала вывод о том, что никаких доказательств преступных деяний, совершенных, якобы, Чайкой-младшим, получено не было». По мнению же источников газеты «скорость, с которой было завершено это дело, поразительна», кроме того, говорит другой источник, «к Артему Чайке прикасались буквально в бархатных перчатках». Федеральная прокуратура со своей стороны, как пишет газета, подчеркивает, что «никакого влияния на ход следствия она не оказывала, а решение вообще не начинать заниматься этим делом было принято отделением прокуратуры в Лугано». С точки зрения «NZZ am Sonntag» «Михаэль Лаубер очень ценит возможность иметь тесные и базирующиеся на взаимном понимании отношения с Юрием Чайкой. В марте 2016 года, например, он подарил ему картину с изображением Св. Николая, сделанную в Швейцарии на заказ за 300 франков (18 тыс. рублей по курсу на начало октября 2017 года). Газета так же напоминает о визите швейцарской делегации в августе 2014 года в Иркутск на международную конференцию, причем «по соображениям безопасности», Михаэль Лаубер полетел туда на специальном бизнес-джете (на фото) Федерального совета (правительства Швейцарии), остальные же члены делегации попали на место проведения мероприятия обычным рейсовым самолетом. Источник «NZZ am Sonntag» указывает, что тогда «условия, в которых находилась швейцарская делегация, заметно отличались в лучшую сторону от средних условий» и что «в условиях острой фазы украинского кризиса Чайке-старшему было важно показать, что Россия все еще имеет наилучшие отношения со Швейцарией, то есть с Западом». «Всегда готова услужить»?

«Швейцарская прокуратура всегда готова услужить, если России чего-то надо», — критически отзывается еще один источник газеты, занимающийся вопросами оказания правовой помощи. Сам Михаэль Лаубер отрицает факт «особых» и «предвзятых» отношений к связанным с Россией ходатайствам об оказании правовой помощи. «Как обычно, наша работа строится на принципе: в случае сомнения — в пользу оказания помощи. Кроме того, в нашей работе мы также исходим из базового принципа сотрудничества на основе взаимного доверия», — говорит официальная представительница швейцарской прокуратуры. Газета напоминает о деле Андрея Бородина (здесь подробности), в рамках которого федеральная прокуратура Швейцарии была готова оказать правовую помощь — если бы не вето, наложенное МИД Швейцарии, точнее, Дирекцией международного права (Direktion für Völkerrecht), с указанием на отсутствие в России шансов на то, дело А. Бородина будет рассматриваться в строгом соответствии с принципами правового государства. «И напоследок: счет за пребыванием в роскошном московском отеле в марте 2016 года сначала оплатил Ю Чайка, но затем все расходы взял на себя М. Лаубер, который подчеркивает, что личных, приватных подарков (от своего русского коллеги) никогда не существовало», — резюмирует «NZZ am Sonntag». В завершении газета информирует, что, по словам официального представителя прокуратуры, у российских и швейцарских коллег «налажены хорошие отношения», а это особенно важно, с учетом того, что «в рамках кооперации Москвы и Берна регулярно насчитывается большое количество ходатайств об оказании правовой помощи, причем число ходатайств из Москвы примерно соответствует числу таких обращений из Берна в адрес России. За последние пять лет Россия направила в адрес Швейцарии около 150 таких ходатайств, Швейцария со своей стороны 137 раз запрашивала Москву об оказании ей правовой помощи». Статистики на предмет того, какое количество таких ходатайств получило положительные ответы, швейцарский Департамент (министерство) юстиции и полиции не ведет. Подготовил: Игорь Петров статью прочитали: 36 человек Комментарии