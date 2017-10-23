Казахстан - 20 октября 2017 г.

Бывший СССР: Узники Поднебесной или "Съездил в Казахстан, значит, шпион”

Уголовное преследование, длительные тюремные сроки, пытки… Этому подвергаются, по словам родных, наши соотечественники, проживающие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

На пресс-конференции в Алматы общественные деятели, политологи, родные рассказали, что проблемный вопрос уже поднимался на последнем курултае казахов. Специально для прессы приготовили списки с указанием фамилий людей, подвергшихся преследованию только за последнее время, – более 30 человек.

Причины, по их словам, абсурдны – неоднократные поездки в Казахстан к родственникам, отправка детей на учебу или работу в нашу страну, общение по телефону с родней, чтение Корана и другие.

Жумадан ЖАРКЫНБЕК рассказал, что вместе с младшим братом в 2014 году приехал работать в Казахстан, их отец Касымбайулы Жаркынбек тоже часто сюда ездил, навещал родных. С его слов, 4 месяца назад отца отправили в образовательный центр, якобы пройти “мозговую перезагрузку”. Но через месяц посадили в тюрьму. Ему дали 10 лет. С ним нет никакой связи, текст приговора на руки не выдают. “Получается, съездил в Казахстан, значит, шпион”, – говорит Жумадан. Родные перестали поддерживать связь с братьями – таких людей сразу ставят на спецучет.

– За пределами Казахстана проживает более 5 миллионов казахов, из них около 2 миллионов – в Китае, и они в наиболее ущемленном положении, – комментирует ситуацию общественный деятель Расул ЖУМАЛЫ. – Речь идет об ограничениях, связанных с выдачей виз для людей, получивших гражданство Казахстана. Китайское консульство не выдает визу. У тех, кто имеет гражданство Китая и собирается в Казахстан, часто забирают паспорта.

Немало наших граждан по весьма сомнительным причинам находятся под заключением, приговорены к длительным срокам – до 10–12 лет. Некоторые погибли при странных обстоятельствах в застенках.

В СУАР насчитывается около 1 500 казахских школ. Все естественные науки в них уже преподают на китайском. Тот же процесс китаизации мы видим в части религиозных позывов, традиций. Это нарушение прав человека, международных и внутренних законов Китая. В частности, закона, регулирующего национальные регионы, области. В нем прописаны гарантии сохранения национальной самобытности, создания условий для развития и сохранения культуры, традиций.

Как заявили собравшиеся, у них есть основания полагать, что “гайки закручивает” руководство СУАР, а правительство КНР, с которым у Казахстана дружественные дипломатические отношения, не в курсе происходящего.

– Речь идет не о генеральной линии политики Пекина, вопрос больше связан с произволом местных властей, – подчеркнул Расул Жумалы. – И раньше были ограничения по визам, проблемы с китаизацией, но не так выпукло, как последние год-два. Хочется надеяться, что это неприемлемое поведение местных сотрудников.

Мы попросили пресс-службу казахстанского МИДа прокомментировать ситуацию.

“В мае – июне МИД РК направил спецписьма в министерство иностранных дел КНР, – сообщили КАРАВАНУ. – Принимая во внимание дружбу двух стран, попросили благоприятно решать проблемы казахов, проживающих в Синьцзяне. Также дважды направлено письмо в посольство КНР в Астане, с сотрудниками посольства проводились встречи по этому поводу. С послом Китая в Казахстане и с должностными лицами министерства общественной безопасности КНР организованы специнтервью. В итоге китайская сторона начала возвращать паспорта и вид на жительство казахов”. Между тем “китайская власть отмечает: все дела граждан Китая, несмотря на национальность казах – внутренние дела Китая. Поэтому во время двусторонних встреч с руководством Китая будет доведено, что казахстанская сторона желает справедливых решений этих и других проблем казахов”, – говорится далее в ответе.

АЛМАТЫ

Автор: Елена Коэмец



Узники Поднебесной: китайская полиция предвзято относится к казахстанцам 22 сентября

25 сентября в суде города Урумчи будет рассматриваться дело 21-летнего казахстанца Нуомана ДАУРОВА, который находится под подпиской о невыезде. Об этом стало известно в минувшую среду. Фото - Нэля САДЫКОВА



О непростой ситуации, в которой оказался молодой человек, мы писали в прошлом номере “КАРАВАНА” (см. материал “Умоляю, верните похищенного сына домой!”).



Наша статья вызвала большой общественный резонанс. В редакцию звонили родные, знакомые Нуомана, просто неравнодушные люди, просили поставить в известность МИД РК. Ведь, со слов парня, за полгода, что он находится в Урумчи, его ни разу не навестили казахстанские дипломаты. Нанятый им адвокат взял деньги и не выходит больше на связь.





Сотрудники посольства РК пообещали приехать на процесс

На наш официальный запрос министерство иностранных дел Казахстана ответило следующее: “С целью выяснения деталей инцидента с гражданином РК Н. Дауровым, происшедшего 18 апреля т. г., сотрудниками консульского отдела посольства РК в КНР были установлены причины и участники инцидента, а также видение сторон относительно способов разрешения ситуации. По итогам консулом Н. Даурову были даны рекомендации по обращению с заявлением в правоохранительные органы и найму адвоката”.

Что касается вопроса, входит ли в обязанности консульства РК в Урумчи, посольства РК в Китае предоставление услуг адвоката и переводчика казахстанцам, попавшим в непростые ситуации, нам сообщили: к консульским функциям относится принятие мер по защите прав и законных интересов физических, юридических лиц Республики Казахстан за рубежом. В то же время оплата услуг адвоката и переводчика за счет государства предусмотрена при форс-мажорных ситуациях и при невозможности самостоятельной оплаты таких услуг гражданином РК или его ближайшими родственниками.

Вчера утром Нуоман отправился в суд Урумчи за официальным уведомлением для посольства РК. После посольство должно отправить письмо в суд, чтобы казахстанские дипломаты могли участвовать в процессе.

– Больше всего мы переживаем, какой будет адвокат, не перевернет ли он все в пользу китаянки, похитившей, избившей и повесившей несуществующий долг на сына, – говорит его мама Айша Даурова. – Я созвонилась с сотрудниками посольства Казахстана в Китае, они пообещали приехать на судебный процесс, оказать сыну поддержку. Прошу Аллаха, чтобы все разрешилось и сын вернулся домой! Он ведь не преступник, а жертва.





За что сидят казахстанцы?

Нуоман Дауров не единственный наш соотечественник, который предстанет перед китайским правосудием. По данным консульского отдела посольства РК в КНР, в тюрьмах Китая отбывают наказание 8 осужденных казахстанцев. По подозрению в совершении преступлений в следственных изоляторах находятся еще 5 наших сограждан.

Чаще всего казахстанцы подвергаются административным задержаниям и арестам за незаконное проживание и трудоустройство, употребление наркотических веществ, контрабанду запрещенных товаров, хулиганство, драки…

– Как мне кажется, во многих странах Азиатского региона у полицейских предвзятое отношение к казахстанцам и в целом к иностранцам, – высказал мнение алматинский предприниматель Сергей Н. – Я был в Китае раз 20, наверное. Каких только историй не слышал о наших соотечественниках и россиянах! Проблема в том, что большинство шопников, туристов не владеют китайским, а часто и английским языком. В случае конфликтной ситуации, например драки, китайцы сразу вызывают полицию. Те приезжают, перекидываются парой фраз и в участок почему-то везут иностранцев. Некоторые пытаются предложить деньги, чтобы их отпустили. А это взятка, страшное преступление. Сопротивление тоже может закончиться судом и тюрьмой. Туристы не знают законов. Отсюда все беды.

– Китайские партнеры меня предупреждали: чтобы не было проблем, не стоит распивать алкогольные напитки в уличных кафе, банях, ходить по злачным местам, – продолжает мой собеседник. – Не завязывать конфликт, даже если будут провоцировать. Как я сам убедился, если что-то происходит, стоит снять это на камеру мобильного телефона. Как правило, свидетелей потом не найти. Да и китайцы своих неохотно сдают.

Лучше не ходить в сомнительные банные комплексы: опытные шопники предупредили, что могут подсыпать и подбросить наркотики, а потом вызвать полицию. Нельзя подписывать бумаги на китайском, если не понимаешь, о чем идет речь.

Не доверяйте кому-либо свой багаж, сумки. Не давайте деньги за услуги, которые еще не оказаны. Не разговаривайте громко, не кричите и не машите руками – это сразу расценивается как агрессия. Нюансов много. А ребят, оказавшихся здесь на скамье подсудимых, конечно, жалко.





“Здесь нет агашки, который все разведет”

Ежегодно около 200 тысяч казахстанцев посещают Китай, из них более 60 процентов – Синьцзян-Уйгурский автономный район и город Урумчи. Около 12 тысяч наших сограждан сейчас находятся в Китае, из них более 10 тысяч – студенты. В МИДе сообщили: посольство и консульство РК в КНР регулярно проводит встречи с нашими соотечественниками, разъясняя законы, необходимость соблюдения местных традиций. Работа ведется и в соцсетях.

Сауле С., продавец алматинской барахолки, уверена: в “шкуре” Нуомана Даурова, может оказаться любой казахстанский предприниматель:

– Конфликты с китайскими поставщиками товара бывают, много недопонимания. Вообще, это очень рискованный бизнес. Чуть задолжал денег, разговор переходит на повышенные тона. Друзья перестают быть друзьями. А могут и похитить, как в случае с россиянкой, которая задолжала китайским поставщикам обуви (история произошла в июле 2016 года: жительницу Красноярского края в Китае похитили кредиторы, с которыми она решила встретиться и урегулировать отношения. – Прим. авт.). Студентам, обучающимся в Китае, тоже нужно быть очень осторожными. Многие приезжают – пальцы веером, ведут себя как дома. Это другая страна, культура, менталитет. Здесь нет агашки, который все разведет. Китайскую полицию, судов все боятся, даже сами местные. Так что осторожность и еще раз осторожность.

Алматы

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