Саудовская Аравия: Спецслужбы арестовали 11 принцев по подозрению в коррупции





Александра Титова -



05 ноября 2017

Созданный 4 ноября в Саудовской Аравии Комитет по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев, четырех действующих и десятки бывших министров.

Комитет по борьбе с коррупцией не сообщает СМИ, кто именно задержан.

Издание Аl Аrabiya сообщает, что одного из принцев обвиняют в заключении незаконных сделок по продаже оружия, другого – в отмывании денег, еще одного – в подписании нелегальных сделок.



Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд. Фото: AP Photo

Среди задержанных могут быть саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, экс-министр экономики Адель Факих и бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд — один из самых богатых людей в мире, обладающий состоянием в 17 млрд долларов и акциями компаний Twitter, Citigroup и 21st Century Fox.



Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд

Принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, лишенный поста главы нацгвардии, является сыном предыдущего короля Саудовской Аравии.

Антикоррупционное ведомство возглавляет наследный принц Мухаммед бин Салман.

Он стал наследным принцем летом 2017 года, однако уже давно считается самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии.



Аресты проводдятся по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Фото: Симон Доусон \ Bloomberg

По мнению BBC, эти аресты — чистка политической элиты, которая поможет наследному принцу укрепить свою власть и провести реформы.

Издание Bloomberg считает, что антикоррупционные аресты устраняют возможных конкурентов Мухаммеда бин Салмана на трон Саудовской Аравии.









В административном округе Асир на юго-западе Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в воскресенье потерпел крушение вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Жертвами авиакатастрофы стали девять человек - все, кто находился на борту.

Среди погибших оказался заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и начальник полиции Асира. Информацию о гибели члена королевской семьи позднее подтвердило государственное телевидение Саудовской Аравии.

По данным местных СМИ, принц и чиновники совершали на вертолете инспекционную поездку.

Информации о причинах катастрофы к настоящему моменту не приводится.

Отметим, что Мансур бен Мукрин является членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии. Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз аль Сауд с 23 января по 29 апреля 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии. В апреле 2015 года король Салман изменил порядок престолонаследия и освободил Мукрина от должности, а новым наследником саудовского престола стал второй вице-премьер Мухаммад ибн Наиф аль Сауд.

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