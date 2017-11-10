навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
10.11.17  

Новости из Эстонии

(0)
 
10.11.17   Редакция

Реальный риск для глобальной экономики

(0)
 
09.11.17   Редакция

Хакеры из ФСБ атакуют

(0)
09.11.17  

Уроки Русской революции для кризисного Запада: обзор мировых СМИ

(0)
 
08.11.17   Редакция

Израиль vs Иран. Кто создал врага?

(0)
 
08.11.17  

В поисках неуловимых "денег Путина"

(0)
 
07.11.17  

"Большевики — это власть жидов"

(0)
 
07.11.17   Редакция

Покровители террора

(0)

последние за вчера, 09.11.17  
 
19:04   Редакция

Хакеры из ФСБ атакуют

(0)
14:22   Редакция

Виталий Милонов призвал Собчак покаяться за «проамериканский грех»

(0)
13:11   Редакция

Для выживания гражданам Украины нужны мозги, а с этим проблемы...

(0)
12:32   Редакция

Соловьев прокомментировал слова Собчак о вине России в американских санкциях

(0)
07:30  

Уроки Русской революции для кризисного Запада: обзор мировых СМИ

(0)
 
05:39   Редакция

Для тех кто понимает шутки юмора судьбы

(0)
 
05:24  

"От имени WADA предлагали деньги и убежище в США"

(0)
 
05:06   Редакция

Как американцы стали уязвимы для российской дезинформации

(0)
 
03:56   Редакция

Путинская Россия не может праздновать свое революционное прошлое. Она должна затушевать его

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
09.11.17 08:24    
Олька Просто стихи (829)
09.11.17 04:09    
Lastori Россия (42)
06.11.17 13:45    
Fomand Снаряжение (1)
03.11.17 16:47    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (188)
01.11.17 23:07    
Eddie1 Богатые дети России (44)
01.11.17 13:52    
Sergeolov Принадлежности для школы детям (1)
29.10.17 19:44    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
29.10.17 11:02    
akumkol5 Чем интересна личность Коко Шанель? (1)
 
дата публикации 10.11.17 05:49
скаут: Игорь Львович;
   
 

Новости из Эстонии

Предполагаемый агент ФСБ пытался проникнуть в государственные компьютерные сети

Подробности громкого разоблачения
Ристо Берендсон   8 ноября 2017

Шпион иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Задержанный в минувшие выходные на Нарвском погранпункте предполагаемый агент российской спецслужбы ФСБ пытался незаметно проникнуть в компьютерные сети государственных учреждений Эстонии. Как предполагают, безуспешно.

Подозреваемый – молодой человек, с очень хорошими знаниями в области ИТ. Он приехал в Эстонию «какое-то время назад», как многие другие российские граждане совершенно официально и с визой. Это должно быть уберечь его от каких-либо подозрений.

Теперь КаПо считает, что на самом деле еще на родине молодой человек получил основательные инструкции от ФСБ, что делать в Эстонии и к каким объектам проявить внимание. Если коротко, то молодой человек через свои знания в области ИТ должен был найти на месте слабые места в компьютерных сетях государственных учреждений Эстонии.

Для того чтобы получить доступ к информации, есть несколько способов: используя различные комбинации, зайти через беспроводной Интернет в закрытые сети государственных учреждений или физически сблизиться с людьми, работающими с информацией в госучреждениях. Предположительно, прибывший из России ИТ-агент испробовал оба способа, что и привело к его разоблачению.

Учреждений, интересующих ФСБ, информация которых передается по закрытым каналам связи, в Эстонии десятки. Начиная с каналов обычных воинских частей, где можно посмотреть, о чем говорят между собой военнослужащие и, заканчивая медицинскими данными о здоровье, что дает спецслужбам отличную возможность для влияния на людей и их вербовки. Сюда же входят ИТ-системы силовых структур и так далее – все это в любом случае конфиденциальная информация.

Postimees точно не знает, в сети каких государственных учреждений агент пытался попасть, но это не было связано с проблемами ИД-карт или председательством Эстонии в Евросоюзе. Для того, чтобы зафиксировать деятельность агента, - а прямой и быстрой угрозы для Эстонии не было - Полиция безопасности позволила ему какое-то время беспрепятственно, но подконтрольно работать.

За это время была четко установлена его связь с Федеральной службой безопасности России. Это, с позиции КаПо, значительная рабочая победа, поскольку, например, спецслужбы США до сих пор сокрушаются, что только задним числом могут говорить о влиянии России на прошедшие там президентские выборы.

Postimees сообщили, что все попытки молодого ИТ-агента проникнуть в инфосети госучреждений провалились. Его задержали в минувшие выходные буквально в паре сотен метров от родины, когда он пытался покинуть Эстонию через погранпункт в Нарве.

В понедельник, 6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора взял гражданина России под стражу. Молодому человеку предъявлено подозрение в деятельности против Эстонской Республики в качестве агента ФСБ и подготовке кибер-преступления. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Вчера ФСБ появившуюся в Эстонии новость никак не прокомментировала. В мире разведки это обычное поведение, как и отправка ИТ-агента в интересующую страну. «Если попытаться проникнуть в базы данных госучреждений с территории России, в случае провала ФСБ будет сложно защищаться, а если то же самое сделает случайный турист, находящийся в стране, всегда можно сказать, мол, мы ничего об этом не знаем», - объяснил Postimees специалист в области разведки.

«Этот случай вновь показывает, что данные из систем нашего э-государства интересуют и спецслужбы других государств,- сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. – И то, что такие данные - это лучшая информация, которая дает возможность для вербовки».

По словам руководящего следствием государственного прокурора Инны Омблер, в сотрудничестве с КаПо прокуратура пытается выяснить все обстоятельства произошедшего: «Сейчас, не раскрывая деталей, можем сказать, что крупного ущерба удалось избежать».


В Эстонии заявили о существовании особой «эстонской математики»

В эстонской школьной математике используется большое число объяснений, толкований и обозначений, которые в остальном мире могут быть несколько иными. Об этом заявили в эстонском Центре тестирования Innove, объясняя снижение оценки на экзамене одному из студентов, успешно окончившему ранее несколько высших учебных заведений, сообщает BaltNews.ee.

Уроженцу Уругвая Марио Пиццоланти, проживающему в Эстонии с 1993 года, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать в центре Innove госэкзамен по математике. Экзаменаторы снизили ему оценку за то, что его решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. Когда Пиццоланти узнал, что получил всего 71 балл по госэкзамену по математике, то очень удивился — он был уверен, что должен получить как минимум 85 баллов. Недоумение молодого человека становится понятным, если знать, что после окончания средней школы в Уругвае он изучал информатику в высшей школе США и Тартуском университете, а также в колледже Тартуского университета. Таким образом, с математикой на экзамене у уругвайца никаких проблем возникнуть было не должно.

Пиццоланти сразу же написал жалобу и попросил объяснить, почему его работу так оценили. После пересмотра его оценку повысили с 71 до 84 баллов, объяснив, что баллы были снижены потому, что в решении использовался способ, который не практикуется в школах Эстонии и не соответствует приведенному в руководстве для проверяющего работы экзаменатора. Главный специалист по математике Центра тестирования Innove Дейви Таалв своем ответе на жалобу сообщила, что эстонская школьная математика имеет свою давнюю историю и сложившиеся традиции. «Тот факт, что при преподавании математики в эстонских школах в течение многих десятилетий используются только составленные в Эстонии ​​учебники, заслуживает особого внимания и признано во всем мире. Еще в эстонской школьной математике используется большое число объяснений, толкований и обозначений, которые в остальном мире могут быть несколько иными, или темы, которые обосновываются и объясняются в остальном мире по-другому», — пояснила Таал.

Такой ответ вызвал у Марио Пиццоланти удивление, сравнимое с тем, которое он испытал ранее, когда узнал о провале экзамена. В комментарии журналистам эстонского издания Eesti Päevaleht он признался, что никогда ранее не подозревал о существовании какой-то особой «эстонской математики». «Не существует никакой американской математики, русской и особой эстонской математики, — заявил он. — То, что разные люди решают одну и ту же задачу по-разному, совершенно нормально. Цель школы должна состоять в том, чтобы воспитывать творческих людей, которые понимают суть математики, а не роботов, которые могут решать только типичные задачи одним конкретным школьным способом».

«А еще у нас собственные законы физики! :) Другие на территории Эстонии не действуют!», — с иронией прокомментировал данное сообщение в соцсети известный эстонский журналист Роман Денисов.


статью прочитали: 62 человек

   
теги: Эстония  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 