Новости из Эстонии
Подробности громкого разоблачения
Ристо Берендсон 8 ноября 2017
Шпион иллюстративный. | ФОТО: Scanpix
Задержанный в минувшие выходные на Нарвском погранпункте предполагаемый агент российской спецслужбы ФСБ пытался незаметно проникнуть в компьютерные сети государственных учреждений Эстонии. Как предполагают, безуспешно.
Подозреваемый – молодой человек, с очень хорошими знаниями в области ИТ. Он приехал в Эстонию «какое-то время назад», как многие другие российские граждане совершенно официально и с визой. Это должно быть уберечь его от каких-либо подозрений.
Теперь КаПо считает, что на самом деле еще на родине молодой человек получил основательные инструкции от ФСБ, что делать в Эстонии и к каким объектам проявить внимание. Если коротко, то молодой человек через свои знания в области ИТ должен был найти на месте слабые места в компьютерных сетях государственных учреждений Эстонии.
Для того чтобы получить доступ к информации, есть несколько способов: используя различные комбинации, зайти через беспроводной Интернет в закрытые сети государственных учреждений или физически сблизиться с людьми, работающими с информацией в госучреждениях. Предположительно, прибывший из России ИТ-агент испробовал оба способа, что и привело к его разоблачению.
Учреждений, интересующих ФСБ, информация которых передается по закрытым каналам связи, в Эстонии десятки. Начиная с каналов обычных воинских частей, где можно посмотреть, о чем говорят между собой военнослужащие и, заканчивая медицинскими данными о здоровье, что дает спецслужбам отличную возможность для влияния на людей и их вербовки. Сюда же входят ИТ-системы силовых структур и так далее – все это в любом случае конфиденциальная информация.
Postimees точно не знает, в сети каких государственных учреждений агент пытался попасть, но это не было связано с проблемами ИД-карт или председательством Эстонии в Евросоюзе. Для того, чтобы зафиксировать деятельность агента, - а прямой и быстрой угрозы для Эстонии не было - Полиция безопасности позволила ему какое-то время беспрепятственно, но подконтрольно работать.
За это время была четко установлена его связь с Федеральной службой безопасности России. Это, с позиции КаПо, значительная рабочая победа, поскольку, например, спецслужбы США до сих пор сокрушаются, что только задним числом могут говорить о влиянии России на прошедшие там президентские выборы.
Postimees сообщили, что все попытки молодого ИТ-агента проникнуть в инфосети госучреждений провалились. Его задержали в минувшие выходные буквально в паре сотен метров от родины, когда он пытался покинуть Эстонию через погранпункт в Нарве.
В понедельник, 6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора взял гражданина России под стражу. Молодому человеку предъявлено подозрение в деятельности против Эстонской Республики в качестве агента ФСБ и подготовке кибер-преступления. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Вчера ФСБ появившуюся в Эстонии новость никак не прокомментировала. В мире разведки это обычное поведение, как и отправка ИТ-агента в интересующую страну. «Если попытаться проникнуть в базы данных госучреждений с территории России, в случае провала ФСБ будет сложно защищаться, а если то же самое сделает случайный турист, находящийся в стране, всегда можно сказать, мол, мы ничего об этом не знаем», - объяснил Postimees специалист в области разведки.
«Этот случай вновь показывает, что данные из систем нашего э-государства интересуют и спецслужбы других государств,- сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. – И то, что такие данные - это лучшая информация, которая дает возможность для вербовки».
По словам руководящего следствием государственного прокурора Инны Омблер, в сотрудничестве с КаПо прокуратура пытается выяснить все обстоятельства произошедшего: «Сейчас, не раскрывая деталей, можем сказать, что крупного ущерба удалось избежать».
В эстонской школьной математике используется большое число объяснений, толкований и обозначений, которые в остальном мире могут быть несколько иными. Об этом заявили в эстонском Центре тестирования Innove, объясняя снижение оценки на экзамене одному из студентов, успешно окончившему ранее несколько высших учебных заведений, сообщает BaltNews.ee.
Уроженцу Уругвая Марио Пиццоланти, проживающему в Эстонии с 1993 года, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать в центре Innove госэкзамен по математике. Экзаменаторы снизили ему оценку за то, что его решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках, хотя сам ответ был правильным. Когда Пиццоланти узнал, что получил всего 71 балл по госэкзамену по математике, то очень удивился — он был уверен, что должен получить как минимум 85 баллов. Недоумение молодого человека становится понятным, если знать, что после окончания средней школы в Уругвае он изучал информатику в высшей школе США и Тартуском университете, а также в колледже Тартуского университета. Таким образом, с математикой на экзамене у уругвайца никаких проблем возникнуть было не должно.
Пиццоланти сразу же написал жалобу и попросил объяснить, почему его работу так оценили. После пересмотра его оценку повысили с 71 до 84 баллов, объяснив, что баллы были снижены потому, что в решении использовался способ, который не практикуется в школах Эстонии и не соответствует приведенному в руководстве для проверяющего работы экзаменатора. Главный специалист по математике Центра тестирования Innove Дейви Таалв своем ответе на жалобу сообщила, что эстонская школьная математика имеет свою давнюю историю и сложившиеся традиции. «Тот факт, что при преподавании математики в эстонских школах в течение многих десятилетий используются только составленные в Эстонии учебники, заслуживает особого внимания и признано во всем мире. Еще в эстонской школьной математике используется большое число объяснений, толкований и обозначений, которые в остальном мире могут быть несколько иными, или темы, которые обосновываются и объясняются в остальном мире по-другому», — пояснила Таал.
Такой ответ вызвал у Марио Пиццоланти удивление, сравнимое с тем, которое он испытал ранее, когда узнал о провале экзамена. В комментарии журналистам эстонского издания Eesti Päevaleht он признался, что никогда ранее не подозревал о существовании какой-то особой «эстонской математики». «Не существует никакой американской математики, русской и особой эстонской математики, — заявил он. — То, что разные люди решают одну и ту же задачу по-разному, совершенно нормально. Цель школы должна состоять в том, чтобы воспитывать творческих людей, которые понимают суть математики, а не роботов, которые могут решать только типичные задачи одним конкретным школьным способом».
«А еще у нас собственные законы физики! :) Другие на территории Эстонии не действуют!», — с иронией прокомментировал данное сообщение в соцсети известный эстонский журналист Роман Денисов.
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