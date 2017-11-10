Новости из Эстонии

Подозреваемый – молодой человек, с очень хорошими знаниями в области ИТ. Он приехал в Эстонию «какое-то время назад», как многие другие российские граждане совершенно официально и с визой. Это должно быть уберечь его от каких-либо подозрений.

Теперь КаПо считает, что на самом деле еще на родине молодой человек получил основательные инструкции от ФСБ, что делать в Эстонии и к каким объектам проявить внимание. Если коротко, то молодой человек через свои знания в области ИТ должен был найти на месте слабые места в компьютерных сетях государственных учреждений Эстонии.

Для того чтобы получить доступ к информации, есть несколько способов: используя различные комбинации, зайти через беспроводной Интернет в закрытые сети государственных учреждений или физически сблизиться с людьми, работающими с информацией в госучреждениях. Предположительно, прибывший из России ИТ-агент испробовал оба способа, что и привело к его разоблачению.

Учреждений, интересующих ФСБ, информация которых передается по закрытым каналам связи, в Эстонии десятки. Начиная с каналов обычных воинских частей, где можно посмотреть, о чем говорят между собой военнослужащие и, заканчивая медицинскими данными о здоровье, что дает спецслужбам отличную возможность для влияния на людей и их вербовки. Сюда же входят ИТ-системы силовых структур и так далее – все это в любом случае конфиденциальная информация.

Postimees точно не знает, в сети каких государственных учреждений агент пытался попасть, но это не было связано с проблемами ИД-карт или председательством Эстонии в Евросоюзе. Для того, чтобы зафиксировать деятельность агента, - а прямой и быстрой угрозы для Эстонии не было - Полиция безопасности позволила ему какое-то время беспрепятственно, но подконтрольно работать.

За это время была четко установлена его связь с Федеральной службой безопасности России. Это, с позиции КаПо, значительная рабочая победа, поскольку, например, спецслужбы США до сих пор сокрушаются, что только задним числом могут говорить о влиянии России на прошедшие там президентские выборы.

Postimees сообщили, что все попытки молодого ИТ-агента проникнуть в инфосети госучреждений провалились. Его задержали в минувшие выходные буквально в паре сотен метров от родины, когда он пытался покинуть Эстонию через погранпункт в Нарве.

В понедельник, 6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора взял гражданина России под стражу. Молодому человеку предъявлено подозрение в деятельности против Эстонской Республики в качестве агента ФСБ и подготовке кибер-преступления. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Вчера ФСБ появившуюся в Эстонии новость никак не прокомментировала. В мире разведки это обычное поведение, как и отправка ИТ-агента в интересующую страну. «Если попытаться проникнуть в базы данных госучреждений с территории России, в случае провала ФСБ будет сложно защищаться, а если то же самое сделает случайный турист, находящийся в стране, всегда можно сказать, мол, мы ничего об этом не знаем», - объяснил Postimees специалист в области разведки.

«Этот случай вновь показывает, что данные из систем нашего э-государства интересуют и спецслужбы других государств,- сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. – И то, что такие данные - это лучшая информация, которая дает возможность для вербовки».

По словам руководящего следствием государственного прокурора Инны Омблер, в сотрудничестве с КаПо прокуратура пытается выяснить все обстоятельства произошедшего: «Сейчас, не раскрывая деталей, можем сказать, что крупного ущерба удалось избежать».



