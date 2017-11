архив



дата публикации 11.11.17 00:01

"Зачем американские банки спонсировали большевиков" Глобальная сеть - 02 ноября 2017 г. Зачем американские банки спонсировали большевиков

Эту тему до сих пор предпочитают обходить стороной официальные лица по обе стороны океана – и в Америке, и на постсоветском пространстве. Тот факт, что зарождающемуся советскому государству, противнику любой формы капитализма, многомиллионную финансовую помощь на протяжении десятилетий оказывали именно «закоренелые» воротилы западного бизнеса, замалчивается и сегодня.

Возможно, именно потому, что Америка никогда и никому не помогала из альтруистических соображений – у нее при этом всегда были свои, «дальнобойные», политические интересы.



Кем были западные финансисты российской революции

Достоверно известно, что в свое время главой престижного американского банка «Kuhn, Loeb & Co.» Яковом Шиффом для поддержки большевиков было выделено 20 миллионов долларов.

Компания «Brown Brothers Harriman» финансировала Советы посредством своей дочерней немецкой фирмы «Guaranty Trust Company». Как утверждает американский экономист и историк Энтони Саттон, «… Вильям Аверелл Гарриман (американский политический деятель и дипломат, сын владельца железнодорожной компании «Юнион Пасифик Рейлрод», в годы НЭПа инвестировал в Чиатурские марганцевые концессии на Кавказе) был директором «Guaranty Trust Company», сотрудничал с советским руководством…».

В 1933 году американский конгрессмен Льюис МакФадден прямо указал в своем отчете в Конгрессе США: «Федеральная резервная служба через «Chase Bank» и «Guaranty Trust Company» финансировала советское правительство. Возьмите и посмотрите документы Амторга (комиссионер-посредник внешнеторговых операций между США и СССР-СНГ), Госторга и Государственного банка СССР, вы все будете потрясены, узнав, какое количество денег Америка фактически подарила Советам!»

Одинаковая поддержка политических антагонистов

Американский экономист британского происхождения, автор нашумевшей книги «Уолл-стрит и большевистская революция» Энтони Саттон в своем уникальном исследовании приводит такие факты финансирования западными структурами идеологически совершенно разных и часто противоборствующих государств: «В учебниках пишут – СССР и нацистская Германия были непремиримыми соперниками. Но в 1920-х Вильям Аверелл Гарриман помогал большевикам получать финансовую и политическую помощь от иностранных государств, участвовал в создании «РУСКОМБАНКА» (первого коммерческого банка СССР). Макс Мэй, вице-президент «Guaranty Trust Company», даже стал вице-президентом «РУСКОМБАНКА»... А ведь именно Аверелл Гарриман и его брат Роланд через «Union bank» субсидировали Гитлера…».

Саттон утверждает, что подобная система финансирования политических антагонистов позволяла боссам с Уолл-стрит контролировать спонсируемые государства и, соответственно, в случае необходимости оказывать на них то или иное давление. Чтобы убедиться в последовательности подобной финансовой политики, достаточно взять в качестве примера ту же династию Рокфеллеров и их союзников – они уже более века занимаются субсидированием обеих сторон любого конфликта.

Западный капитал спасает новую власть

У финансистов с Уолл-стрит с 1917 года существовала твердая уверенность в том, что у большевиков есть реальные шансы удержать захваченную ими власть. Даже когда в мае 1918, когда коммунистами, по сути, контролировалась незначительная часть России и они оказались на волосок от проигрыша в Гражданской войне, большевики получили финансовую поддержку вовсе не от своих заокеанских собратьев-коммунистов, а от предшественника «Mobil» «Vacuum Oil Company», «General Electric», Федеральной резервной службы и «Baltimore and Ohio Railroad».

На самом деле, как считают западные ученые, после отречения от престола Николая II большевики сами по себе не представляли реальную силу, способную самостоятельно придти к власти и впоследствии удержать ее – достаточной поддержки населения России они не имели. Если бы не ощутимая помощь влиятельных людей Европы и США, Ленину и Троцкому не удалось бы к ноябрю 1918 переломить ситуацию – решающую роль в этом сыграл западный финансовый капитал.

Американская экспансия в советскую промышленность

Созданная Рокфеллерами в России колония, по некоторым данным, поддерживалась американцами не только финансово, но и технологически. Компанией самых известных капиталистов того времени «Standard Oil of New Jersey» были выкуплены наши месторождения нефти, Рокфеллеры построили первую в СССР рафинирующую печь и помогли Советскому Союзу с выходом на европейский топливный рынок.

В 20-х годах рокфеллеровским «Chase Bank» была основана Американо-российская торгово-промышленная палата, поддерживавшая экспорт российских металлов, она также занималась продажей советских облигаций в США.

Сенатор Барри Голдвотер утверждал, что американский банк «Chase Manhattan» финансировал в России постройку завода по производству грузовиков, способного в случае необходимости перестроиться на выпуск танков и ракетниц. Есть данные, что наша промышленность активно использовала американские технологии и для возведения Камского автомобильного завода, впоследствии приспособленного для военных целей.

Более того, американцы оказывали финансовую помощь Советскому Союзу даже во время Вьетнамской войны, прекрасно зная об активной поддержке СССР вьетнамских коммунистов.

Всех купить для установления Нового порядка

По мнению западного профессора Гари Аллена, пока еще никто не сделал серьезной попытки развенчать факты, изложенные в книге Энтони Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция» и в других его опубликованных исследованиях на ту же тему. Ученый считает, что противникам Саттона просто «нечем крыть», однако «… информационная машина может игнорировать его труды. Что, собственно, и происходит».

Энтони Саттон в своей книге находит простое и вместе с тем весьма убедительное объяснение «броуновской» системы финансирования воротилами с Уолл-стрит «всех и вся»: «Истеблишмент хочет установить Новый мировой порядок. Без контроля это нельзя сделать. Вот почему банкиры финансировали и нацистов, и коммунистов, и Северную Корею... Чем больше искусственных «конфликтов», чем больше проливается крови, тем легче формально обосновать необходимость создания Единого мирового правительства, которое уже не за горами» ...

