навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
19.11.17   Редакция

НАТО: в связи с переходом центра глобальной мощи от Запада к Востоку, война Соединённых Штатов с Россией и Китаем становится более вероятной

(0)
18.11.17   Редакция

Война с Россией: Два величайших американских мифа.

(0)
 
18.11.17  

Посол США в России выразил поддержку журналистам Радио Свобода

(0)
17.11.17   Название проекта

Популизм Навального переходит границы. Очередной провал российского блогера

(0)
 
17.11.17  

10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги

(0)
 
17.11.17   Редакция

Экс-министр ВМС США: - “Российские хакеры нейтрализуют военно-технологическое превосходство Соединенных Штатов”

(0)
 
16.11.17   Редакция

Москва переиграла курдский проект Вашингтона

(0)
 
16.11.17  

Канадские новости

(0)

последние за вчера, 18.11.17  
18:04   Редакция

Война с Россией: Два величайших американских мифа.

(0)
 
07:22   Редакция

“СТОП-ХАМ” по-британски

(0)
 
04:50  

Посол США в России выразил поддержку журналистам Радио Свобода

(0)
 
04:34   Редакция

Революция сверху в Саудовской Аравии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
18.11.17 23:00    
Олька Просто стихи (831)
16.11.17 03:02    
IrinKya Отдых (24)
15.11.17 16:44    
Jasm 10 идей о космосе (4)
15.11.17 16:43    
Jasm 15 самых «пьющих» стран (3)
15.11.17 16:42    
Jasm Богатые дети России (44)
15.11.17 13:42    
Олька Три вывода (2)
14.11.17 17:57    
Jasm Австралийцы — жизнь в кредит (4)
14.11.17 17:56    
Jasm Запреты во благо (2)
 
опубликовано редакцией на Переводике 19.11.17 00:24
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

НАТО: в связи с переходом центра глобальной мощи от Запада к Востоку, война Соединённых Штатов с Россией и Китаем становится более вероятной

BY TOM O'CONNOR ON 11/17/17

Высокопоставленный представитель НАТО предупредил о смещении  центра  глобальной военной мощи  от  военного альянса  Запада   в Китай и Россию, и  этот  сдвиг,  как  он  сказал,  может  сделать глобальный конфликт более вероятным.

В обращении к Атлантическому Совету (связанному  с  НАТО аналитическому центру), Верховный главнокомандующий по  трансформации объединённых вооруженных сил НАТО,  генерал  Дени Мерсье, по сообщениям, заявил в четверг, что "риск  возникновения  крупного  межгосударственного конфликта увеличился", поскольку не-Западные державы, особенно Россия и Китай,  своим  стремлением к большему военному и экономическому влиянию,  нарушили  возглавляемый США  баланс  сил. Обе страны  осуществляют  очень  серьёзные  мероприятия  по  обновлению  и  модернизации  своих  вооруженных  сил,  которые  тревожат  трансатлантическую  коалицию.

Согласно  The Hill,  Мерсье  сказал - "Китай усиливает свою экономическую мощь и  увеличивает  расходы на оборону как основание  стратегии  подъёма  глобальной  державы".

"Соседняя Индия идет по тому же самому пути и, в среднесрочной перспективе  может достичь  сопоставимого статуса . Одновременно  с  этим  возрождается Россия,  желая  снова  стать  ведущей державой   и  бросая вызов установленному порядку на  пространстве  бывшего Советского Союза"  добавил он.


Российские военнослужащие идут  под  национальным  флагом,  на заднем  плане  -  флаги  Китая  и  Венесуэлы. Церемония  открытия  соревнований  подразделений  ВДВ,  Международные  армейские  Игры - 2017, в Guangshui, провинция  Хубэй, Китай, 30 июля 2017г.  НАТО,  в  своём  последнем  документе,  заявила о  том  что  центр  военной   и экономической  мощи  переходит  от  Запада к Востоку. CHINA DAILY VIA REUTERS

Замечания Мерсье появились в  качестве  прямого   ответа  на последний Стратегический прогнозный  аналитический отчет  НАТО, который был опубликован в прошлом месяце.  Целью анализа текущих международных стратегических тенденций  было  -  сформировать стратегию многонациональной коалиции на  период  до 2035. В  отчете утверждается, что "одно из самых больших изменений в мире - повышенный риск  крупномасштабного  конфликта",  самый  высокий   с  момента  начала   выпуска подобных отчетов в 2013-м и 2015-м годах.

НАТО частично возложило ответственность за это на "действия возродившейся России в Восточной Европе и более самонадеянного   Китая  в Южно-Китайском море, использующих  и жесткую и мягкую силу для  достижения   своих  политических целей". И  в   экономическом  плане  ситуация  также  меняется,  как  указано в  отчете:  "глобальный сдвиг  экономической мощи от  стран с развитой экономикой в Северной Америке, Западной Европе и Японии, вероятно, продолжится до  2035  года  и  дальше".

"Поскольку  [военная и экономическая]  мощь  переходит  от  Запада к Азии, способность Запада влиять на повестку дня в глобальном масштабе, как ожидается, будет  сокращаться"  говориться в отчете.

В сентябре, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд, на  слушаниях Комитета  Сената по делам вооруженных сил  о  его  утверждении  в  должности,   сказал, что, в  то  время   как  он считает    Северную Корею передовой угрозой США "с точки зрения безотлагательности",  а  Россию  -   "с точки зрения общих  военных  возможностей",   он ожидает, что Китай станет "самой большой угрозой нашей стране приблизительно к 2025  году".


Президент России Владимир Путин и китайский президент Си Цзиньпин обмениваются рукопожатием во время встречи за кулисами саммита АТЭС в Дананге, Вьетнам 10 ноября 2017 г. В дополнение к  усилению их собственных стран Путин и Си  искали  пути  укрепления  связей  их  стран  друг  с  другом  для  того  чтобы  вместе  противостоять  США  и  интересам  Запада.  SPUTNIK/KONSTANTIN ZAVRAZHIN/KREMLIN VIA REUTERS

Все более и более важная роль Китая на международной арене  попала  в центр внимания в прошлом месяце,  во время  проведения  очередного  съезда  Коммунистической партии, который сделал консолидацию  власти  президентом  Си Цзиньпином  и  рост  его  влияния очевидными  для  всего  мира. Си быстро  провел  преобразование  вооруженных  сил  своей страны, являющихся  самой  многочисленной  постоянной  армией на Земле, чтобы создать боевую  силу 21-го века, способную  защищать  инициативы Пекина  по  установлению  торговых  маршрутов  через Азию, Африку, Европу и Ближний Восток, а также противостоять   американскому присутствию  на  Тихом океане.

Между тем военное усиление  России  рассматривается  как особенно серьёзный  вызов  интересам  Запада, поскольку страна уже начала заменять США в качестве ведущего игрока  на Ближнем Востоке и расширила свое влияние в Европе. После  аннексии президентом России Владимиром Путиным Крымского полуострова  в  2014 г., НАТО заняла  более воинственную позицию по  отношению к  конкуренту, и эти двое  начали крупномасштабную  гонку вооружений по  всему  региону.

Си и Путин также стремятся  установить более  тесные  связи  между  своими  странами,  с  тем  чтобы обеспечить альтернативу Западному статус-кво. Китай и Россия провоят совместные учения  по  всему  миру -  от Восточной Азии до Балтии, и китайское министерство обороны объявило в пятницу, что Китай и Россия  проведут  совместные  учения  по  противоракетной  обороне.  Как  пишет агентство Рейтер, обе страны возражают  против размещения  американской  системы Terminal High Altitute Area Defense (THAAD) в Южной Корее.


статью прочитали: 2 человек

   
теги: Геополитика  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  10.11.2017 23:11  
-

Уничтожить США России хватит дюжины «Сарматов»
 Об этом пишут  Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts)  и  Андрей Раевский (The Saker)

читали: 1282 , обсуждали: 11

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 