НАТО: в связи с переходом центра глобальной мощи от Запада к Востоку, война Соединённых Штатов с Россией и Китаем становится более вероятной

BY TOM O'CONNOR ON 11/17/17

Высокопоставленный представитель НАТО предупредил о смещении центра глобальной военной мощи от военного альянса Запада в Китай и Россию, и этот сдвиг, как он сказал, может сделать глобальный конфликт более вероятным.

В обращении к Атлантическому Совету (связанному с НАТО аналитическому центру), Верховный главнокомандующий по трансформации объединённых вооруженных сил НАТО, генерал Дени Мерсье, по сообщениям, заявил в четверг, что "риск возникновения крупного межгосударственного конфликта увеличился", поскольку не-Западные державы, особенно Россия и Китай, своим стремлением к большему военному и экономическому влиянию, нарушили возглавляемый США баланс сил. Обе страны осуществляют очень серьёзные мероприятия по обновлению и модернизации своих вооруженных сил, которые тревожат трансатлантическую коалицию.

Согласно The Hill, Мерсье сказал - "Китай усиливает свою экономическую мощь и увеличивает расходы на оборону как основание стратегии подъёма глобальной державы".

"Соседняя Индия идет по тому же самому пути и, в среднесрочной перспективе может достичь сопоставимого статуса . Одновременно с этим возрождается Россия, желая снова стать ведущей державой и бросая вызов установленному порядку на пространстве бывшего Советского Союза" добавил он.





Российские военнослужащие идут под национальным флагом, на заднем плане - флаги Китая и Венесуэлы. Церемония открытия соревнований подразделений ВДВ, Международные армейские Игры - 2017, в Guangshui, провинция Хубэй, Китай, 30 июля 2017г. НАТО, в своём последнем документе, заявила о том что центр военной и экономической мощи переходит от Запада к Востоку. CHINA DAILY VIA REUTERS

Замечания Мерсье появились в качестве прямого ответа на последний Стратегический прогнозный аналитический отчет НАТО, который был опубликован в прошлом месяце. Целью анализа текущих международных стратегических тенденций было - сформировать стратегию многонациональной коалиции на период до 2035. В отчете утверждается, что "одно из самых больших изменений в мире - повышенный риск крупномасштабного конфликта", самый высокий с момента начала выпуска подобных отчетов в 2013-м и 2015-м годах.

НАТО частично возложило ответственность за это на "действия возродившейся России в Восточной Европе и более самонадеянного Китая в Южно-Китайском море, использующих и жесткую и мягкую силу для достижения своих политических целей". И в экономическом плане ситуация также меняется, как указано в отчете: "глобальный сдвиг экономической мощи от стран с развитой экономикой в Северной Америке, Западной Европе и Японии, вероятно, продолжится до 2035 года и дальше".

"Поскольку [военная и экономическая] мощь переходит от Запада к Азии, способность Запада влиять на повестку дня в глобальном масштабе, как ожидается, будет сокращаться" говориться в отчете.

В сентябре, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд, на слушаниях Комитета Сената по делам вооруженных сил о его утверждении в должности, сказал, что, в то время как он считает Северную Корею передовой угрозой США "с точки зрения безотлагательности", а Россию - "с точки зрения общих военных возможностей", он ожидает, что Китай станет "самой большой угрозой нашей стране приблизительно к 2025 году".





Президент России Владимир Путин и китайский президент Си Цзиньпин обмениваются рукопожатием во время встречи за кулисами саммита АТЭС в Дананге, Вьетнам 10 ноября 2017 г. В дополнение к усилению их собственных стран Путин и Си искали пути укрепления связей их стран друг с другом для того чтобы вместе противостоять США и интересам Запада. SPUTNIK/KONSTANTIN ZAVRAZHIN/KREMLIN VIA REUTERS

Все более и более важная роль Китая на международной арене попала в центр внимания в прошлом месяце, во время проведения очередного съезда Коммунистической партии, который сделал консолидацию власти президентом Си Цзиньпином и рост его влияния очевидными для всего мира. Си быстро провел преобразование вооруженных сил своей страны, являющихся самой многочисленной постоянной армией на Земле, чтобы создать боевую силу 21-го века, способную защищать инициативы Пекина по установлению торговых маршрутов через Азию, Африку, Европу и Ближний Восток, а также противостоять американскому присутствию на Тихом океане.

Между тем военное усиление России рассматривается как особенно серьёзный вызов интересам Запада, поскольку страна уже начала заменять США в качестве ведущего игрока на Ближнем Востоке и расширила свое влияние в Европе. После аннексии президентом России Владимиром Путиным Крымского полуострова в 2014 г., НАТО заняла более воинственную позицию по отношению к конкуренту, и эти двое начали крупномасштабную гонку вооружений по всему региону.

Си и Путин также стремятся установить более тесные связи между своими странами, с тем чтобы обеспечить альтернативу Западному статус-кво. Китай и Россия провоят совместные учения по всему миру - от Восточной Азии до Балтии, и китайское министерство обороны объявило в пятницу, что Китай и Россия проведут совместные учения по противоракетной обороне. Как пишет агентство Рейтер, обе страны возражают против размещения американской системы Terminal High Altitute Area Defense (THAAD) в Южной Корее.