Президент Эстонии Кальюлайд ТРЕБУЕТ

чтобы Россия отказалась от Крыма





Керсти Кальюлайд. Фото: baltnews.ee

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны ЕС и НАТО будут готовы вернуться к обсуждению возможных путей улучшения отношений с Россией лишь после того, как Москва сама устранит основные раздражающие Запад факторы. Поэтому, по словам Кальюлайд, смена президента России сама по себе не устранила бы препятствий к нормализации отношений, сообщает портал err.ee.

Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое вышло в эфир в 20:10 30 декабря. «Нет. Мы стали бы говорить о таких вещах спустя несколько лет после того, как Россия восстановила бы доверие к себе других государств — ушла бы из Крыма, ушла из Украины, ушла из оккупированных территорий Грузии», — считает президент Эстонии. «Тогда, спустя некоторое время, эти вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться, как было до этих событий», — добавила она. Кальюлайд подчеркнула, что важно не то, кто занимает пост президента России, а какую политику проводит Москва на международной арене. «Простая смена руководства это не то, о чем мы говорим. Ни у кого нет проблемы с тем, что президент России — Владимир Путин. Проблема западных государств состоит в оккупации Крыма», — сказала Кальюлайд.

Добавим, что Первый Балтийский канал (телекомпания, созданная на основе российского Первого канала для вещания в Прибалтике) отказался транслировать новогоднюю речь Кальюлайд. В ПБК объясняют отказ от трансляции техническими проблемами и никак не связывают это решение с прозвучавшими накануне критическими замечаниями президента в свой адрес. В частности, в отличие от прошлого года, на этот раз 31 декабря Керсти Кальюлайд обратится к народу в прямом эфире с площади Свободы в Таллине. У ПБК, как сообщается, нет технических возможностей для использования прямого сигнала.

Напомним, что накануне президент предложила не тратить деньги общественности на частный русскоязычный телеканал ПБК (услугами которого власти вынуждены пользоваться для информирования населения), а направить их, например, на развитие государственного ETV+. Кроме того, она предложила объединить с ETV+ столичный канал Tallinna TV. Озвученное президентом Эстонии мнение относительно того, как должно выглядеть русскоязычное медиапространство в стране, вызвало негативную реакцию со стороны политиков и общественных деятелей, которые указали на то, что подобные решения относительно средств массовой информации не являются прямой обязанностью главы государства.

В частности, по словам члена Центристской партии Маргариты Черногоровой, в Эстонии существует четкое разграничение прав местных самоуправлений, Рийгикогу и президента. Согласно конституции, президенту не разрешено вмешиваться в дела муниципалитетов, в данном случае в дела Таллина, которому принадлежит Tallinna TV. «Та система информации, которую мы имеем, полностью себя оправдала и востребована населением. Это и Tallinna TV, и печатная пресса, и структура ПБК», — сказала Черногорова в беседе со «Sputnik Эстония». По ее мнению, телеканал ПБК самый популярный среди русскоязычного населения Эстонии и используется как транслятор для передачи информации о происходящем в стране. Канал ETV+ в этом аспекте значительно ему уступает и русскоязычной аудиторией востребован в гораздо меньшей степени.



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