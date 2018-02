архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.02.18 00:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович "Russia Insider",

"Scapegoating Jews, Whitewashing Anglo-Saxons. Idea of Western Supremacy Over Russia Is Not a Jewish Invention" Россия - 18 января 2018 г. Шельмование евреев, обеление англо-саксов. Идею превосходства Запада над Россией изобрели не евреи От переводчика: статья Марко Марьяновича (Marko Marjanović) написана в ответ на статью Чарльза Баусмана Пора отказаться от табу на еврейскую тему Я попытался “поднять” последнюю из архива, чтобы читателям не пришлось догадываться - о чем, собственно, идет речь, но неудачно. Так что если читатели захотят освежить её в памяти - посмотрите по ссылке. Плюс добавил, показавшееся мне интересным, письмо читателя в редакцию шотландской газеты The HERALD Scotland, на ту же тему

Двести лет англо-саксонский мир воюет против России и представление, что ядром англо-американской враждебности к России являются американские Jooz, которые приобрели влияние в Вашингтоне, округ Колумбия только пятьдесят лет назад, видится надуманным. Давайте говорить о тех кто действительно виновен - о бриттах и янки (а также - о фрицах и френчах). Marko Marjanović Jan 18, 2018

Как Запад видит Россию -- и ныне, и присно, и вовеки веков В 1788 г. Джон Ледьярд, американский исследователь, который плавал с Джеймсом Куком и вел переписку с Томасом Джефферсоном, возвратился в Германию из долгого путешествия, охватившего Сибирь, европейскую часть России и Польшу. После пересечения границы он записал: Проехав всего 3 английских мили, я перепрыгнул огромный барьер отделяющий азиатский образ жизни от европейского; от Рабства, Лености, Грязи, Тщеславия, Непорядочности, Подозрительности. Зависти, Трусости, Коварства, Скрытности, Невежества, Низости и я знаю чего ещё - ко всему прямо противоположному: - работающей Промышленности, Откровенности, Опрятность, хорошему столу, простым хорошим манерам, учтивому вниманию, Выдержке, Интеллекту, и слава Богу - к Жизнерадостности и самое главное - Честности, которую, я клянусь, почти не видел с того момента как я двинулся на восток и на север из Балтии. Еще раз приветствую Европу в моих самых теплых объятиях. В конце 18-го века, когда США и Россия были друг для друга прекрасными незнакомцами и ещё не имели объединяющих или разделяющих их интересов, американец посетил то, что тогда только начинало представляться как „Восточная Европа“ и решил что населявшие ее русские, поляки, евреи и татары - это грязные азиаты, стоящие, во всех отношениях, ниже западноевропейцев и американцев. Неужели предполагается, что сегодня, когда мощный триллионодолларовый американский военно-промышленный комплекс отчаянно ищет врагов, чтобы оправдать своё существование в мире, где Россия - единственная, соперничающая с Америкой, ядерная и военно-техническая супердержава, американская неприязнь к России могла бы быть объяснена влиянием евреев? Проблема с этим суждением состоит в том, что американская и англосаксонская враждебность по отношению к России, а вообще-то, точнее сказать, - отчаянная потребность провозгласить превосходство [своей] цивилизации над Россией – задолго предшествовало значительному еврейскому присутствию в США и значительному еврейскому присутствию в американских элитах. Являются ли англо-американские властные элиты бешено антироссийскими сегодня? Да, конечно, какими они и были в течение последних 200 лет. Являются ли американские элиты, в огромной своей части, еврейскими сегодня? Конечно - да. Осмеянные Ледьярдом как „вечная неприятность“, евреи прилежны, трудолюбивы и отважны. Начинавшие с самых нижних ступенек лестницы, вынужденные, как и другие новые иммигранты, преодолевать сильные предубеждения против них, они постепенно прокладывали себе путь в американскую властную элиту, где сегодня их представительство необычайно велико, даже по сравнению с англосаксами. Одной вещью, которой они, к сожалению, не сделали во время этого процесса, является изменение идеологии, на которую подписывается американская властвующая элита. Наоборот, вхождение евреев в положение реального влияния было возможно только в том случае, если они приручались, американизировались и тупели настолько, что становились идеологически неотличимы от хамоватой англосаксонской элиты, которую они заменяли. В 1930-х и 1940-х евреи в США занимали, по большей части, левые позиции. Их социализм часто шел рука об руку с сочувствующими взглядами на коммунистическую Россию. В 1960-е, еврейское американское лобби, как и многие американские избиратели-евреи, было настроено мирно решать любые вопросы, кроме вопроса об Израиле – но именно это и препятствовало тому, чтобы оно полностью влилось в коридоры американской власти. Только в конце 1960-х еврейское лобби заключило сделку с дьяволом - любыми способами поддерживать военно-промышленный комплекс в Конгрессе, который в ответ на это добавил национальную безопасность Израиля к списку своих наивысших приоритетов. Самой непосредственной причиной американской враждебности к России является то, что все те структуры, которые США создали, чтобы сражаться в холодной войне, не были демонтированы, после того как русские свалили Коммунизм. Все же эти государственные институты были созданы в 1940-х и 1950-х годах без какого бы то ни было участия американских евреев. В действительности, если бы евреи имели влияние в то время, эти структуры, возможно , никогда бы не появились на свет. Как только Вторая мировая война закончилась, США, сразу же стали относиться к бывшим союзникам, Советам, как к врагам, а к Германии - как к ценному инструменту в борьбе против русских. В результате Германия вошла в НАТО, которое собственно и было создано для этого, а де-нацификация никогда всерьёз не проводилась. Наоборот, возглавляемая США обновленная антироссийская сила, нашла применение для бесчисленных бывших нацистских идеологов, служащих, ученых, администраторов и полицейских. В то же самое время, антикоммунистическая истерия развязанная внутри страны, зачастую была направлена и против евреев-инакомыслящих. Для англо-американцев было легко простить их германским кузенам мучения 20 миллионов гражданских лиц, и военнопленных убитых в Восточной Европе, чья принадлежность к человеческой расе и цивилизации были, так или иначе, под вопросом. Американские евреи не были, вероятно, столь же снисходительны. Без доказательств того, что исторически, проникновение евреев в коридоры власти в США соотносится с ужесточением отношения Америки к России, слова о том, что американские евреи превалируют среди самых “отмороженных” публичных ненавистников России, это просто перепев тривиальной истины, что евреи чрезвычайно широко представлены в американской властной элите. Да, конечно, так оно и есть, но что из того? Они очень широко представлены, но на каждого еврея-профессионального русофоба приходится сотня немногим менее трудолюбивых англосаксов и других, которые продали бы родную мать, чтобы занять место еврея и делать то же самое. В 1890 году, в Америке было основано Society of Friends for Russian Freedom (Общество друзей русской свободы). Как вы можете понять из названия, основной идеей этого клуба, был нарциссическое представление , что Россия, отличие от США, мучится под гнётом ее собственного деспотизма, и что рядовой русский притесняется своим правительством намного сильнее и жестче чем американец своим. До 1914 г. Общество издавало ежемесячный, обличавший варварство информационный бюллетень, заполненный аляповатыми рассказами о притеснениях испытываемых политическими врагами русского царя. Общество было достаточно известным, одним из его членов был Марк Твен. Его президент, Уильям Дадли Фулк, сочинил памфлет “Славянин и Англо-сакс” , в котором он призывал американцев готовиться к будущему мировому столкновению свободолюбивой англо-саксонской цивилизации и полу-варварской „Скифии“ на востоке. Таким образом, задолго до того, как у США появился какой-то стратегический интерес в противостоянии с Россией или какая-либо способность проецировать силу в отношении её, американцы уже фантазировали об изменении режима в России. Желание читать лекции России, сломать ее, заставить признать ее неполноценность по отношению к Западу, сдержать и унизить её в военном отношении – всё это уже было в Америке в то время, когда первые евреи - оборванные иммигранты, только ступили на землю острова Эллис. Конечно, самая могущественная из двух англо-саксонских держав того времени - Великобритания, уже почти целый век вела холодную войну против России. Она поддерживала распадающуюся Оттоманскую империю против России в ущерб её страдающим христианским, в основном православным, субъектам. В 1854-55 годах она вторглась в Россию, а в 1878-м была близка к этому снова. Отчасти это противостояние прямо предписывалось геополитическими интересами великой державы: Великобритания боялась расширения российского влияния в Азии и на Ближнем Востоке по стратегическим причинам. Но у британской враждебности была и более темная сторона. Как Ларри Вольфф объясняет в своей чрезвычайно важной работе - “Inventing Eastern Europe” (Изобретая Восточную Европу), понятие Западной Европы, Запада и западной цивилизация, сформированное мыслителями эпохи Просвещения (французскими, немецкими, британскими и т.д.) требовало антитезы. Понятие высоко цивилизованного, прогрессивного, просвещенного Запада работало намного лучше если можно было указать на очевидно стоящего на более низкой ступени развития Другого. Этим Другим стала вновь изобретенная Восточная Европа – воображаемое место, достаточно схожее с Западной Европой, что оно могло быть понято и оценено, но без всех тех достижений, которые сделали Запад великим. Место, которое сравнением со своим диким полуварварством и нецивилизованным коварством позволяло жителям Запада ублажать себя мыслями о своей воображаемой высокой цивилизованности. (Следовательно грубые расистские высказывания Ледьярда - это традиция тех времен.) Эта конструкция не должна была оказывать влияние на политику западных государств, но конечно же она оказывала и оказывает. Представитель страшной полу-цивилизованной русской власти вызывает на международной арене намного более сильную тревогу, чем такой же представитель, но “правильной”' европейской власти. Кроме того, просто отказ упрямой России (кроме краткого периода 1990-х), упасть ниц перед западом и признать свою неполноценность приводит Запад в бешенство и наносит глубокое оскорбление его легко ранимому самовосприятию. Другими словами, в противостоянии с Россией Запад чувствует себя иначе, чем в противостоянии с другой западной или “правильной” восточной страной. Чему же тогда удивляться, что политики, доминирующие на Западе, англосаксы, в течение 200 лет были заняты холодной войной против России? Когда возвышение Германии угрожало их положению, они спрятали в карман свое отвращение к восточным варварам и объединились с российской военной мощью, но каждый раз, когда они могли себе это позволить, британцы и американцы предпочитали добиваться сомнительной чести и репутации выставляя себя как главный щит Запада против скифов на востоке. Ирония состоит в том, что евреи, которые приехали в Америку, сами были восточноевропейцами, и, вместо того чтобы бросить вызов представлениям о превосходстве Запада над варварским Востоком, они впитали их. По правде говоря, вновь прибывшие ашкеназы всегда были малоподходящими персонажами для такой попытки. Покидая Восточную Европу, они оставляли позади власти и системы, которые относились к ним несправедливо. В отличие от тех же польских или чешских иммигрантов , они сразу намеревались уехать навсегда и у них было мало хороших воспоминаний о местах, которые они покидали. И все же нельзя сказать, что американских евреев ведёт их историческая затаенная злоба против Восточной Европы и России. Как уже было сказано, в течение многих десятилетий они были левее господствующего англосаксонского мейнстрима, первоначально просоветскими и относительно миролюбивыми во времена холодной войны, в 1960-е годы. И только когда они полностью ассимилировались в американскую господствующую политическую идеологию, вы увидели превалирование в ней высокопоставленных, бешено анти-российски настроенных, американских евреев. И все же, что Джордж Сорос и Пол Волфовиц имеют общего? То что они евреи? Хорошо, но миллионы ашкеназов, который эмигрировали в Израиль, не проявляют никакого интереса к антироссийскому моральному крестовому походу. Израильская властвующая элита аналогично поддерживает прагматические отношения с Москвой, и их единственное беспокойство - российская политика на Ближнем Востоке, которая может затронуть непосредственно Израиль. Так может быть, то общее что действительно имеют между собой Сорос и Волфовиц - это то, что они американцы? Да, но не совсем. Более точно – точно так же, как Джон Маккейн и Хиллари Клинтон – и Пол Волфовиц и Джордж Сорос - сторонники превосходства Запада, западные шовинисты. Над ними насмехаются как над “глобалистами”, как будто у идей, которые они продвигаю, нет привязки ни к какому определённому месту в мире. Их идеи просты - что Запад достиг более высокого уровня цивилизованности, чем остальная часть мира. Что отсталые однопланетники Запада, Восточная Европа и, в особенности, Россия, являются оскорблением для всего достойного и хорошего в этом мире. Что военное доминирование Запада в мире идёт последнему только на пользу. Что распространение западных идей и институтов, при необходимости - силой, это чистое благо. И что остальная часть мира, а особенно - так похожие на неотёсанных мужиков восточноевропейцы, принесли бы миру больше пользы, если бы они просто прекратили сопротивляться и позволили Западу преобразовывать их по своему образу и подобию. (Или в гитлеровской версии, если бы западные расы заменили восточные, то это пошло бы на пользу человечеству). Это не еврейская идея. (Евреи все еще сидели в своих местечках, когда интеллектуалы эпохи Просвещения закладывали её основы). Израильские евреи, в целом достаточно мало идентифицирующие себя с Западом, не имеют времени для подобной ерунды. Они счастливы оставить Россию быть Россией. И это не американо-еврейская идея. Как американские евреи чрезвычайно широко представлены среди антироссийски настроенной властвующей элиты, точно также они чрезвычайно широко представлены и среди анти-империалистической (противников идеи превосходства Запада) элиты. (И такая ситуация существует во всех областях интеллектуальной деятельности). Хомский, Финкельштейн, Коэн, Блюменталь, Вайс. На каждого итальянского, ирландского или польского крупного критика американской империи, честный, хорошо информированный человек может, вероятно, назвать пять еврейских. Единственная причина, почему список не очень обширен, состоит в том, что инакомыслие не билет к поднятию престижа, поэтому известные критики американской империи, вне зависимости от происхождения, это не сильно распространенное явление. Если и есть какая-то еврейская особенность, которая делает евреев настроенными особенно антироссийски, то эта особенность не очень эффективна. На собственных страницах Russia Insider, среди Голштейна, Гончароффа, Доктороу и Шамира и других, евреи представлены сверх всякой меры. И это прекрасно характеризует их как людей. Они настолько яркие личности, что никогда не сойдутся во взглядах друг с другом. В 20-м веке, когда многие евреи стремились быть левее всех, три самых решительных и продуктивный сторонника капитализма - Милтон Фридман, Айн Рэнд и Мюррей Ротбард, также были евреями. Великолепно! Возможно, это является искушением для тех американцев, которые видят Россию в положительном свете, - думать, что остальная часть их соотечественников в основном согласилась бы с ними, если бы не влияние небольшой группы этнических “понаехавших”, но истоки проблемы не в этом. Глубокое презрение американской элиты к России - это то за что должны отвечать американцы (и Вольтер), а не евреи.





Long history of anti-Russian prejudice Долгая история анти-российских предубеждений Letters

Йен Джонстоун (IAN Johnstone Письмо от 20 декабря) затронул проблему, которая имеет глубокие корни в британской душе - возникновение анти-российских предубеждений относится, по меньшей мере, к викторианским временам. Россия была нашим врагом в киплинговской “Большой игре”, её вело желание достичь Индийского океана и угрожать “нашей” индийской Империи. Россию ненавидели Правые - как конкурента Империи, и всячески поносили Левые - как цитадель автократии и притеснителя рабочего класса (и это несмотря на то, что царь Александр II ("Освободитель") освободил крепостных за два года до того, как рабство было отменено в Америке). Во время русско-турецкой войны (1877-78), это было выражено в песне мюзик-холла где хор пел: “Мы не хотим воевать, но если мы воюем то по вине ура-патриотов / Ведь у нас есть корабли, у нас есть мужчины / И у нас есть деньги, также". Отсюда пошел термин “jingo” - “джингоизм” или по-русски - “ура-патриотизм”. После революционного переворота 1917 года и учреждения Советского Союза, интенсивность этой враждебности возросла. Это было обосновано так, что Россия, являющаяся первым в мире прямо атеистическим государством, с готовностью была представлена как “Империя Зла”, где нормальная человеческая порядочность и благопристойность не существовали. После Второй мировой войны, выдумки о невинном Западе, которому угрожает советская агрессия, стала основным постулатом демонологии сдерживания. Это остается само собой разумеющимся. Сколько людей знает, что ещё даже перед разрушением Хиросимы, США выбрали 20 советских городов для уничтожения? Но у них не было 20 атомных бомб, только эти две предназначенные для Хиросимы и Нагасаки. После ошеломительного успеха этого “эксперимента”, полномасштабное производство ядерного оружия пошло в США полным ходом. Факт, что у России не было ядерного оружия ещё четыре года, до 1949-го, стерт из нашей памяти. После краха СССР, - это самый обычный бизнес [теперь уже] анти-российской индустрии. Тот самый случай, когда “Король мертв. Да здравствует Король”. Можно было бы пойти глубже в историю антироссийских отношений, проследив их до исторического противостояния между греческим православием и латинским Западом. До Великой схизмы 1054 года, оно, кажется, не существовало. К сожалению, площадь не дает возможности этого сделать, хотя искушение есть. Brian M Quail, 2 Hyndland Avenue, Glasgow. статью прочитали: 196 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.