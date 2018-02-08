Как Варшавское Восстание изменило Польшу



Быть верным моей Родине, Республике Польша



„Летом 1944 года гитлеровская и советская армии готовились к ужасному и кровавому сражению в Варшаве В уготованном на земле аду поляки встали на защиту своей Родины”.





Этими словами Президент Дональд Трамп, выступая в своей речи в Варшаве у памятника Варшавскому Восстанию на Площади Красинских, обратил внимание мира на событие, которое много лет назад было вычеркнуто из истории западного мира.

Во время жаркого лета 1944 года, Третий Рейх, сеявший опустошение по всей Европе, давал задний ход.

На западе американские, британские и канадские вооруженные силы при поддержке польских летчиков, моряков и других союзных войск, завоевали мыс в Нормандии и начали бой за освобождение Франции.

На юге союзнические армии освободили Рим после сражения под Монте Кассино, которые отвоевали солдаты Второго польского корпуса.

На востоке Красная армия пересекла довоенную границу Польши, оттолкнув в направлении Берлина немецкую армию.

В тот момент Польша, которая первой противилась гитлеровской Германии в 1939 году, без малого пять лет страдала под жестокой оккупацией и террором. Польша прошла также испытание, которому подверглись немногочисленные страны Европы – двойную оккупацию гитлеровской Германии и советской России.

В 1939-1941 гг. советская Россия и гитлеровская Германия предприняли совместные действия в силу пакта Риббентроп – Молотов, сотрудничая при нападении и оккупации Польши; данный факт в настоящее время охотно умалчивается представителями российских властей.

В 1939-1941 гг. советская Россия и гитлеровская Германия предприняли совместные действия, определенные в Пакте Молотов-Риббентроп, сотрудничая при нападении и оккупации Польши; данный факт в настоящее время охотно умалчивается представителями российских властей.

Этот опыт стал для властей Польши и ее военных элит важным уроком, который Запад быстро понял: Красная армия принесла с собой ряд правил и поверий, которые были несовместимы с западной цивилизацией, с ее греко – римскими ценностями. Поляки понимали, что, несмотря на то, что дни жестокого нацистского режима были сочтены, этот режим вскоре будет заменен чем-то также преступным.

В этих обстоятельствах в 1944 году Польское Подпольное Государство приняло решение о начале восстания, Армия Крайова была одной из крупнейших подпольных организаций в Европе, а также была лояльна в отношении правительства РП в изгнании, находившееся в Лондоне. Когда немецкие войска в спешке покидали Варшаву и первые советские танки появились на периферии столицы, легко вооруженные, но полные решимости Польское Подпольное Государство и Армия Крайова вступили в бой за освобождение Варшавы.

Разгорелась героическая борьба за свободу, вопреки всему.

В течение следующих 63 дней повстанцы вели бои с немцами, освободив часть польской столицы, однако, их усилия оказались бесполезными.

Как сказал президент Трамп: „По ту сторону Вислы советские войска остановились и выжидали. Советы смотрели, как нацисты безжалостно уничтожают город, убивая мужчин, женщин и детей Они пытались навсегда уничтожить этот народ, подавив в нем волю выживания”.

Стратегия поляков подразумевала быстрый захват контроля над столицей в промежуток между отступлением немецких войск и российским наступлением. Таким образом, польские отряды должны были перенять свой собственный дом и, как верили, остановить советские притязания на польский суверенитет.

Советское наступление все таки было приостановлено. Сталин не выразил согласия, чтобы американские и британские самолеты приземлялись и заправлялись на польских территориях, контролируемых советскими войсками, что сделало невозможным предоставление соответствующей помощи борющимся в Варшаве. В результате немцы смогли без препятствий – методично и жестоко – подавить Варшавское Восстание.

В районе Воли немцы продвигались улица за улицей, убивая каждого встречного мужчину, женщину и ребенка. Во время недельной резни Воли было убито от 40 до 50 тысяч человек. Затем в осаде оказался Старый город, который бомбили до тех пор, пока не сравняли с землей почти весь город. Такого рода действия велись на протяжении 63 дней. За это время город превратился море руин, а четверть миллиона польских бойцов и простых жителей отдали жизнь.

Какова была цель всего этого? За что воевала Армия Крайова?

Она боролась за свободу. За лучшее будущее, в котором возродится независимая и гордая Польша.

Что еще более важно, она сражалась во имя ценностей, во имя высших идеалов, таких как плюрализм, свобода и справедливость. За ценности, как научил поляков военный опыт, которые может отстоять только сильное национальное государство и сильная армия. Повстанцы знали, что эти ценности были чужды Советскому Союзу – тому же Советскому Союзу, который отвечал за ссылку более миллиона невинных польских граждан в сибирские лагеря. Советскому союзу, который нес ответственность за расстрел двадцати тысяч польских офицеров и военнопленных., которые были уничтожены только из-за того, какой они носили мундир. Советскому союзу, наконец, насильно пытался распространить большевицкую революцию в Европу в 1920 году, и которую остановили под Варшавой.

Поляки знали, что восточная граница Польши несет собой конец западной цивилизации, а вместе с тем и конец уважения западных ценностей, традиций и убеждений.

Поэтому сегодня, в семьдесят третью годовщину Варшавского Восстания, остановимся, чтобы вспомнить тех, кто защищал Польшу и наши западные ценности. Среди них был Юлиан Кульски – подросток, который схватился за оружие в Варшавском Восстании; нет уже среди живых Зофии Корбоньской – бесстрашного оператора радиостанции, которая сообщала миру о нацистских преступлениях, и смелой связной Барбары Сыской. Все эти люди, проживавшие позже в окрестностях Вашингтона, олицетворяют дух польского народа.

Сегодня поляки чтут память героических бойцов Варшавского восстания не только 1 августа, но и каждый день, поступая согласно ценностям, за которые те боролись. Польша остается верна своим основным ценностям, свидетельством чего является исполнение совместных обязательств в рамках НАТО или действия в мире там, где свобода находится под угрозой.

Как в 1944 году, когда Польша встала против тирании, так и сегодня Польша встает против тирании Исламского Государства и оказывает помощь таким странам как Украина в их протесте против тирании. Поляки обязаны хранить живую память о 1944 году.

Как сказал Президент Трамп: „Память о павших в Варшавском восстании напоминает нам, что Запад был спасен кровью патриотов; что каждое поколение должно восстать и сыграть свою роль в этой защите – и что стоит пожертвовать жизнью в защиту каждого клочка земли, каждого сантиметра нашей цивилизации”.

Слава героям.

Посол Пётр Вильчек







Петр Вильчек был назначен Послом Республики Польша в Соединенных Штатах Америки и в Содружестве Багамских Островов в 2016 году. Является признанным автором, переводчиком, экспертом в области сравнительного литературоведения. Автор и редактор более 20 книг. Прежде был профессором и руководителем аспирантуры в Коллегии „Artes Liberales” Варшавского университета, а ранее директором Коллегии.

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