Цены и зарплаты: почему литовцы уезжают из страны

Больше всего на решение жителей Литвы эмигрировать действуют экономические мотивы и чувство социальной незащищенности.

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Как показывают результаты опроса, проведенного 12-21 января по заказу Каунасского технологического университета (КТУ) центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, большая часть респондентов (64,2%) считает самой большой проблемой в Литве неадекватно высокие цены по сравнению с небольшими зарплатами, а 55,6% – считают проблемой необеспечивающие достойную жизнь зарплаты и пенсии, сообщает DELFI.

Эти проблемы актуальны для респондентов во всех возрастных группах. Больше всего высокие цены акцентировали респонденты 30–39 лет (66,1%), меньше всего – 18–29 лет (59,6%). Проблему низких зарплат и пенсий чаще упоминали респонденты в группе 70 лет и старше (58,3%), меньше всего – 30–39 и 40–49 лет (по 50%). Третьей актуальной проблемой респонденты назвали эмиграцию и отсутствие надежды на возвращения уехавших — 43,5%.

Эмиграцию в числе трех основных проблем чаще всего называли респонденты 70 лет и старше (46,4%), реже – 50–59 лет (41,2%).

Во всех возрастных группах эти проблемы фигурируют как самые важные в Литве. Неадекватно высокие цены, по сравнению с зарплатами, особенно актуальны для жителей сельской местности и небольших городов (соответственно 67,4% и 70,9%), для Вильнюса и четырех крупных городов это относительно меньшая проблема (соответственно 44,3% и 67,4%). Более актуальной проблемой жители Вильнюса считают низкие зарплаты и пенсии, которых не хватает на достойную жизнь (50,6%).

Сокращение числа жителей актуальнее для жителей небольших городов (53,6%), а относительно менее актуально для сельских жителей (38,9%).

Директор Vilmorus, социолог Владас Гайдис сказал, что проблема цен обострилась, когда жители стали сравнивать литовские цены с ценами за границей. Социолог констатировал, что, в первую очередь, замечают те цены, которые там ниже.

«В течение долгого времени – с 1990 по 1996 гг. основной проблемой называли высокий уровень преступности, на втором месте была безработица. По мере снижения уровня преступности – с 1999 г. на первое место вышла проблема безработицы. Цены и зарплаты заняли первую строку примерно во время введения евро, когда в публичном дискурсе любимой темой стала тема роста цен, и сравнения цен в Литве и Польше», – сказал Гайдис. Говоря о зарплатах, Гайдис заметил, что литовцы — одна из самых мобильных наций в Европе.

«Самолеты летят и в Ирландию, и в Англию, Норвегию, люди едут и сравнивают цены, зарплаты за тот же труд там и здесь. Конечно, результат не в пользу Литвы. В Болгарию никто не едет и не сравнивает», – сказал Гайдис. Он обратил внимание, что по данным «Евробарометр», Литва занимает первом место по упоминанию проблемы роста цен в сравнении с доходами.

Проблема угрозы со стороны России в списке находится довольно низко, но социолог ее не склонен умалять. «Из 16 проблем можно было упомянуть всего 3. Если можно было упоминать все, упомянули бы, наверное, все 16, а сокращение выбора позволяет вычленить основные. Угроза со стороны России не попадает в тройку самых больших проблем», – сказал Гайдис. Большая часть респондентов уверена, что на эмиграцию влияют в основном экономические мотивы (65,2%). Их самыми главными считают представители всех возрастных групп, а чаще всего жители в группе 60–69 лет (80%). Относительно незначительны эти мотивы в группе 18–29 лет(61%).

Вторая по степени важности проблема в группе от 70 лет и старше и 50-59 лет (соответственно 45,3 и 45,5%) - это чувство небезопасности и нехватка справедливости. Однако жители более молодого возраста – до 29 лет и 30–39 лет назвали лучшие перспективы карьеры за границей (соответственно 46,6 и 43,5%).

Угрозу со стороны России вообще не упоминали респонденты в группе 30–49 лет, а в других группах их упоминали меньше 1,5% участников опроса. В группе 18-29 лет чаще называли проблемы науки и образования (15,8%).

Негативное эмоциональное состояние было актуальным для респондентов в группе 60–69-летних (16,1%), менее актуальным для представителей от 70 лет и старше (8,9%). Внутреннее политическое окружение чаще упоминали респонденты в группе 40–49 лет (15,2%), а меньше в группе 60–69-летних жителей (11,4%).

В опросе участвовали 1004 респондента 18 лет и старше.