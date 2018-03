архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.03.18 07:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian sex-skills trainers to be deported, blacklisted " Таиланд - 28 февраля 2018 г. Полиция Паттайи (Таиланд): Русские секс-тренеры будут занесены в “черный список” и депортированы

28 Feb 2018 CHAIYOT PUPATTANAPONG

Российские подозреваемые, многие в футболках с надписью “SEX-animator”, в полицейском участке Паттайи после налета на гостиничный номер в начале утра понедельника. Иммиграционная полиция занесет их в “черный список” и депортирует. (Photo by Chaiyot Pupattanapong)

CHONBURI: Иммиграционная полиция занесет в “черный список” и депортирует 10 россиян , которые вели классы по секс-тренингу в приморском туристическом городе Паттайя. Россияне остаются под арестом в полиции Паттайи, им были предъявлены обвинения в нелегальном пребывании в стране и работе без разрешения, сказал в среду подполковник полиции Thawatchai Nongbua, заместитель начальника полиции Чонбури. После суда они будут депортированы и им будет запрещен въезд в страну, ыли бы высланы и помещены в черный список от входа в страну снова, сказал подполковник полиции Thawatchai. Русские были арестованы в момент, когда они выдавали свидетельства о секс-квалификации 43 своим соотечественникам в гостиничном номере Паттайи ранним утром в понедельник. И тренеры и стажеры были одеты в футболки с надписью “SEX-animator”, когда полиция вошла в комнату около 0:30. Подполковник полиции Dulyapat Detpornchayasin, заместитель руководителя спецотдела Бюро полиции безопасности, сказал в среду, что рейд последовал после получения информации от полицейского агента, что группа российских граждан проводит секс-курсы в Паттайе. Полицейское расследование обнаружило, что находившаяся среди арестованных российская пара организовала в Таиланде институт сексуальных наук и использовала гостиничный номер Паттайи для обучения своих соотечественников сексуальным навыкам. Восемь других подозреваемых работали тренерами, сказал подполковник полиции Dulyapat. Одна из стажерок, россиянка, имя которой не было названо, сказала полиции, что учебный курс занял четыре дня и стоил каждому стажеру 45 000 батов. Курс включал сексуальные методы доставления удовольствия мужчинам, а также - как найти и обмануть богатых мужчин, с тем чтобы заставить их жениться на себе. Стажерам также выдали книги, детализирующие методы. До полицейской облавы, секс-тренеры набрали приблизительно 40 женщин, зарегистрировавшихся на курс в Koh Larn (за пределами Паттайи), для участия в практической сессии, которая транслировалась онлайн в социальных сетях, сказал подполковник полиции Dulyapat. Впоследствии они возвратились в отель, где церемония вручения им свидетельств о прохождении курса была позже прервана полицией.

Добавлено с веб-сайта NEWSADER Защитите от России: Рыбка и Лесли попросили политубежище в США в обмен на «очень важную информацию» Александр Кириллов (Алекс Лесли), задержанный в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга, написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище, сообщает RT со ссылкой на представителя Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которая была задержана вместе с Лесли. В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", — говорится в письме, имеющемся в распоряжении RT. Ранее Настя Рыбка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях российских депутатов с американским лидером Дональдом Трампом, экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом, а также с общей проблемой вмешательства РФ в выборы в обмен на собственное освобождение. Представитель Рыбки американский гражданин Пол подтвердил РБК информацию о том, что она вместе с Лесли действительно намерены просить политубежища в США. По его словам, письмо от обоих задержанных уже передано в американское посольство. Знакомый Лесли и Рыбки, помогавший собирать деньги для залога, сообщил том, что информация о запросе по политубежищу в США верна. Сегодня, 28 февраля, всего лишь через несколько часов после того, как Рыбка высказала готовность поделиться секретными сведениями о Трампе, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев вылетел в Таиланд. Официальная причина визита объяснялась необходимостью провести переговоры с вице-премьером, министром обороны страны Правитом Вангсуваном. В Кремле, однако, призвали не связывать визит Патрушева с арестом Рыбки, сказав, что "нелепо" предполагать обратное. Примечательно, что Патрушев прилетел в Таиланд на самолете специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96023. Согласно опубликованным аргентинской жандармерией фотографиям, именно этот лайнер фигурировал в "кокаиновом деле": на его борт грузился наркотик. Хотя Управделами президента опровергло причастность этого самолета к преступлению, правоохранительные органы Аргентины подтвердили подлинность снимков. Полиция Таиланда задержала десять человек, среди которых Рыбка и Лесли, за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан 25 февраля. По словам Рыбки, на тренинг, который проводил Алекс Лесли, "просто пришли люди из Интерпола", после чего в полиции к задержанным "пришел российский консул, который сказал, что нас очень хотят видеть в России". Ранее Анастасия Вашукевич (Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни.

