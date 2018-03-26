Да-а-а. Вот это подстава. Что делать будем, Борис?

Показания, данные под присягой химиком-аналитиком лаборатории Портон-Даун, говорят о том, что в деле об отравлении Скрипалей “всё не так однозначно”

VETERANS TODAY приоткрывает завесу тайны

By Gordon Duff, Senior Editor March 23, 2018





Примечание редактора 1: Источники “подкинули” информационную бомбу на VT. Печальная история: - даже “ненавистники СМИ” считают VT “последним человеком, стоящим” на страже свободы печати.

Вот, коротко, то, что мы теперь знаем:

Манипулирование в ходе американских выборов действительно было, но со стороны тех, кого никто из нас не подозревал - британской МИ6, представляющей “семейный клан” гангстеров, которые управляют финансовыми рынками Лондонского Сити.

Скрипаль, ”Белые каски”, сирийские “газовые атаки” и пропагандистская война против России - все это проекты МИ6.

Cambridge Analytica - передовое подразделение МИ6, управляемое политическим “решалой”/провокатором Стивом Бэнноном, работало с Google, Facebook и управляемыми мафией мозговыми центрами округа Колумбия - Heritage, Jamestown и пропагандистскими фронтами, которые контролируют господствующие СМИ через центр распространения фальсифицированных новостей PJ (Pajama) Media.

И ещё много-много-много чего. Считайте это рекламным объявлением

Борис Джонсон - их “шестерка”, “продающая” войну с Россией тем же самым способом, что и самый большой мошенник всех времен и народов, Уинстон Черчилль “продавал” Вторую мировую войну.

Обратите внимание - мы уверены, что российский министр иностранных дел Лавров и сам Путин получили все документы об этом несколько часов назад и будут действовать.

Борис Джонсон настаивает на том, что британская химическая лаборатория Портон-Даун сказала ему, что отравляющее вещество (ОВ) нервно-паралитического действия которое было использовано при нападении на Скрипалей, это совершенно определенно был “Новичок”. Однако судебные документы показывают, что полной уверенности в этом нет.

В интервью Deutsche Welle в четверг, британский министр иностранных дел утверждал, что ученый из лаборатории Портон-Даун “совершенно однозначно” подтвердил, что источником ОВ, опознанного Великобританией как A-234 – также известного как “Новичок”, была Россия. Джонсон сказал:

“Позвольте я проясню вам … люди из Портон-Дауна, лаборатории …, они [подтвердили] это совершенно однозначно, я сам спросил человека оттуда - “Вы уверены?’ И он сказал - нет никаких сомнений [в этом]”.





Однако, в четверг, решение Верховного суда позволило взять новые пробы крови у Сергея и Юлии Скрипаль и для проведения анализа Организацией по запрещению химического оружия (OЗХО).

В свое решение судья Дэвид Бэзил Уильямс включил краткое изложение свидетельств и показаний, в том числе анализ, выполненный лабораторией Портон Даун. В решении, которое включает в себя данные под присягой показания аналитика лаборатории Портон-Даун читаем:

“Образцы крови Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль были проанализированы, и результаты указали на воздействие ОВ нервно-паралитического действия ИЛИ родственного ему соединения. Образцы дали положительный результат на присутствие ОВ нервно-паралитического действия класса “Новичок” ИЛИ близкородственного ему вещества”.

[Примечание редактора 2: Дорогие читатели, заметьте, что только это решение суда вынудило британское правительство передать образец OЗХО, что Великобритания обязана была сделать как участник этой организации, в соответствии с существующими протоколами, которые были просто проигнорированы. Только представьте себе это.

Воздерживаясь от выполнения обязательств перед ОЗХО, Уайтхолл, основываясь только на предполагаемой вине России, преуспел в высылке российских дипломатов, и использовал время задержки, чтобы заставить США и ЕС включиться в “свару” с возложением вины на Россию без единого клочка приемлемых для судебных органов доказательств. Откровенно говоря, такое дикое поведение, даже для британцев, выглядит так как будто они опустились ниже их обычного, и без того не слишком высокого уровня (что не служит извинением для США и их низкого уровня).

Клоун Борис неуклюже проявил себя как ключевой актер в этом ОВ-спектакле, своими опрометчивыми заявлениями и способом действий, которые могли бы разрушить его политическую карьеру (как и большинства политиков), если бы он не был так тесно связан с британской машиной спецслужб и структурами власти позади них.

Литвиненко – как он узнал, у профессии контрабандиста радиоактивных материалов есть свои риски

При этом я не имею в виду британское правительство, поскольку британские спецслужбы это уже долгое время - детский манеж для тусовки британского Глубинного государства. Может быть Ротшильды?

И, наконец, мы - ой, пропустили момент, когда кто-то должен был поднять вопрос о мотивах - почему и зачем русские сделали это. Ту точку, где тезис “Это сделала Россия” просто разваливается на куски. У них нет никаких мотивов, точно так же, как не было никаких мотивов в случае с полонием Литвиненко.

Этот сегодняшний фейк дал нам возможность ещё раз сказать о том , что он “отравил” себя, контрабандой переправляя [радиоактивный] материал в Израиль. И поэтому, оба самолета [которыми он летел] в и из Израиля были подвергнуты дезактивации. Полоний, между прочим, используется для ядерных спусковых механизмов - триггеров, кусочек размером с 10-центовую монету…..Jim W. Dean]

Решение суда появилось на фоне многократных утверждений британского правительства, что ОВ нервно-паралитического действия имеет российское происхождение. Свидетельские показания, данные в суде, вызывают вопросы по информации, предоставленной правительством парламенту, ЕС, НАТО, Организации Объединенных Наций и общественности.

В воскресенье Борис Джонсон сказал на шоу Эндрю Марра (BBC One), что у России есть “запасы” химического оружия. “У нас на самом деле, в течение прошлых 10 лет, были свидетельства того, что Россия не только исследовала возможности доставки ОВ в целях убийства, но также создавала запасы “Новичка”” сказал Джонсон. На следующий день он сказал в Брюсселе, что Россия “никого не одурачит” своими “все более и более абсурдными” опровержениями разработки “Новичка” с целью атаки на Скрипалей.

13 марта Тереза Мэй дала Москве крайний срок, чтобы доказать, что это не русские произвели химическое оружие, использованное при нападении в Солсбери. В заявлении в Палате общин премьер-министр заявила, что свидетельства говорят о том, что Скрипаль стал жертвой “боевого отравляющего вещества, разработанного Россией”. Когда Москва попросила предоставить ей образцы ОВ прежде, чем она ответит на ультиматум Мэй, премьер-министр сказала членам парламента в Палате общин что “нет никакого альтернативного заключения кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери …”

В решении суда также обнародованы новые данные о состоянии Скрипалей. “Невозможно сказать, когда или до какой степени г-н или г-жа Скрипаль смогут восстановить свою дееспособность” говорится в нем.

Согласно свидетельским показаниям лечащего врача Скрипалей - “после травмы вызванной воздействием ОВ [Скрипали] находятся в значительной степени в седативном состоянии”. Он также сообщил, что “г-н Скрипаль неспособен общаться никаким образом”, а “г-жа Скрипаль неспособна общаться никаким значащим способом”.

Судья Уильямс постановил, что “в интересах г-на Скрипаля и г-жи Скрипаль [у них] будут взяты образцы [крови], проанализированы и результаты предоставлены” ОЗХО

ВВС Русская редакция

23 марта 2018





Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке. Саму скамейку увезли специалисты

Гэри Эйткенхед, руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун, заявил Би-би-си, что никаких утечек токсичных веществ из его лабораторий быть не могло и тот факт, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены после отравления сравнительно недалеко, - это совпадение.

Эйткенхед также назвал "раздражающими" намеки со стороны представителей России, считающих подозрительным факт того, что его лаборатория находится неподалеку от Солсбери, где были найдены Сергей и Юлия Скрипаль.

Портон-Даун (это название самого объекта, а не близлежащего населенного пункта) - британская секретная лаборатория в Уилтшире на юго-западе Англии, ближайший к ней относительно крупный город - действительно, Солсбери, до него примерно 13 км. С момента создания в 1916 году лабораторию окружало множество слухов (страница последний раз обновлялась в 2016 году) - от разработки химического оружия до визитов инопланетных пришельцев .

Британское правительство заявляет, что страна прекратила разработку химического и биологического оружия еще в 1950-е годы, однако в лабораториях Портон-Дауна разрабатываются средства и методы защиты от таких вооружений, и для этой цели "мы производим очень малые объемы химических и биологических агентов". "Они хранятся под охраной и безопасными способами утилизируются, когда больше не требуются", - подчеркивается на правительственном сайте.

Эйткенхед подчеркнул, что на объекте действуют строжайшие меры контроля и безопасности.

"У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырех стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло", - подчеркнул он в интервью Би-би-си.

Новые здания?

Сотрудники лаборатории и те, кто знают о ее работе, подчеркивают, что ее деятельность исключительно оборонная.

Внутри, например, находятся герметизированные камеры, в которые поступают разные нервно-паралитические вещества, для того, чтобы понять, насколько хорошо от них защищают комбинезоны химической защиты.

Российские официальные лица утверждали, что в Портон-Дауне строится новый завод по производству химического оружия. Администрация центра показала Би-би-си обращение к местным властям за разрешением на строительство (в Британии подобные документы находятся в открытом доступе). Возводимый объект там описывается как новая лаборатория для анализа взрывчатых веществ.

Сэр Дэвид Раппер, председатель правления Портон-Дауна, назвал обвинения в строительстве завод для производства химического оружия нонсенсом.

"Это оборонное предприятие. Мы в курсе того, что некоторые в России предполагают, что здесь строится нечто для производства химического оружия. Это полный вздор", - сказал он в интервью Би-би-си.





Лаборатория Портон-Даун находится неподалеку от Солсбери

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице в коме.

Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

В понедельник в Портон-Даун прибыла группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В четверг судья Опекунского суда разрешил предоставить им для изучения образцы крови и медицинскую историю Скрипалей.

Результатов, как пояснило британское министерство иностранных дел, можно ожидать не раньше, чем через две недели.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке. Саму скамейку увезли специалисты.





Лечащий врач Сергей Скрипаля и его дочери Юлии говорит, что они не в состоянии общаться с окружающими

По словам министра иностранных дел Бориса Джонсона, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из Портон-Дауна, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко написал письмо сержанту полиции Нику Бейли, накануне выписанному из больницы, где он лечился после того, как оказал первую помощь Сергею и Юлии Скрипалям. Копию письма, датированного 23 марта, российское посольство вечером в пятницу выложило в свой "Твиттер-аккаунт":





Russian Embassy, UK

✔@RussianEmbassy

17:19 - 23 мар. 2018 г.





"Прошу принять заверения, что Россия не имела никакого отношения к этому безответственному инциденту и готова сотрудничать с британскими властями относительно расследования как на двусторонней основе, так и через международные организации", - говорится в завершении письма посла британскому полицейскому.

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