навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
26.03.18   Редакция

Да-а-а. Вот это подстава. Что делать будем, Борис?

(0)
 
25.03.18  

Лев Троцкий о Якове Свердлове (март 1925 г.)

(0)
 
25.03.18   Редакция

Иранская "сбоку припёка" жмётся под “зонтик” Москвы

(0)
 
24.03.18   Редакция

Американские летчики в Сирии каждый день рискуют случайно начать мировую войну с Россией

(0)
 
24.03.18  

Stratfor: отношения России c Западом пробили дно

(0)
23.03.18   Редакция

Результат одного опроса: "агрессивные селюки"

(0)
 
23.03.18  

Война без конца: США везут боевикам Сирии новые «Грады» и мины из Болгарии

(0)

последние за вчера, 25.03.18  
 
05:48  

Лев Троцкий о Якове Свердлове (март 1925 г.)

(0)
 
00:18   Редакция

Иранская "сбоку припёка" жмётся под “зонтик” Москвы

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
24.03.18 12:20    
Sharin Бережем ресурсы: Путин поддержал проведение акции «Час Земли» (1)
22.03.18 13:51    
lovexiru Кто и как бросил курить? (14)
22.03.18 12:37    
Олька Просто стихи (863)
22.03.18 12:04    
3674721 Великие женщины знаменитых мужчин (1)
22.03.18 12:01    
3674721 Поехали в Приэльбрусье! (1)
21.03.18 23:57    
ЕленаПетрова Привет с того Света мировой закулисе(или послание на годовщину). (4)
21.03.18 14:09    
lovexiru Хорошо ли живут русские за пределами России? (18)
17.03.18 21:44    
Pastila Россияне недовольны своей страной (110)
 
опубликовано редакцией на Переводике 26.03.18 02:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Да-а-а. Вот это подстава. Что делать будем, Борис?

Показания,  данные под присягой  химиком-аналитиком лаборатории Портон-Даун,  говорят о том, что в деле об отравлении  Скрипалей “всё не так однозначно”

Breaking: Russia tells their Side in UK Attack while VT “Spills the Beans”

VETERANS TODAY приоткрывает  завесу тайны

By   Gordon Duff, Senior Editor   March 23, 2018


Примечание  редактора 1: Источники  “подкинули” информационную  бомбу на VT. Печальная история: -   даже “ненавистники СМИ” считают VT “последним человеком, стоящим” на  страже свободы печати.

Вот, коротко,  то, что мы теперь знаем:

  • Манипулирование  в ходе американских  выборов действительно было, но  со стороны тех, кого никто из  нас не подозревал - британской МИ6,   представляющей “семейный клан” гангстеров, которые управляют финансовыми рынками Лондонского Сити.

  • Скрипаль, ”Белые каски”,  сирийские “газовые атаки” и пропагандистская война против России - все  это проекты МИ6.

  • Cambridge Analytica -  передовое подразделение  МИ6, управляемое политическим “решалой”/провокатором Стивом  Бэнноном, работало с Google, Facebook и управляемыми мафией мозговыми центрами округа Колумбия  - Heritage, Jamestown и пропагандистскими фронтами, которые контролируют господствующие СМИ через  центр распространения фальсифицированных новостей PJ (Pajama) Media.

  • И  ещё  много-много-много  чего. Считайте это  рекламным объявлением

  • Борис Джонсон - их “шестерка”,  “продающая” войну с Россией тем же самым способом,  что и самый большой мошенник всех времен и народов,   Уинстон Черчилль “продавал” Вторую мировую войну.

  • Обратите внимание  - мы уверены, что российский министр иностранных дел Лавров и сам Путин получили все  документы об этом несколько часов назад и будут действовать.

Борис Джонсон настаивает  на том, что британская химическая лаборатория Портон-Даун сказала ему, что отравляющее  вещество (ОВ) нервно-паралитического действия которое было использовано при нападении  на Скрипалей, это совершенно определенно был “Новичок”. Однако судебные документы показывают, что  полной уверенности в этом нет.

В интервью Deutsche Welle в четверг, британский министр иностранных дел утверждал, что ученый из  лаборатории Портон-Даун “совершенно однозначно” подтвердил, что источником ОВ, опознанного Великобританией как A-234 – также известного  как “Новичок”, была Россия. Джонсон сказал:

“Позвольте я  проясню вам … люди  из Портон-Дауна, лаборатории …, они [подтвердили]  это совершенно однозначно, я сам спросил человека  оттуда - “Вы уверены?’ И он сказал - нет никаких сомнений [в этом]”.


Однако,  в четверг,  решение Верховного суда  позволило взять новые пробы крови у   Сергея и Юлии Скрипаль и для проведения  анализа Организацией по запрещению химического  оружия (OЗХО).

В  свое  решение   судья Дэвид Бэзил Уильямс включил краткое  изложение свидетельств и показаний, в том  числе анализ, выполненный лабораторией Портон Даун.  В решении, которое включает в себя данные под присягой  показания аналитика лаборатории Портон-Даун читаем:

“Образцы крови  Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль  были проанализированы, и результаты указали на воздействие ОВ нервно-паралитического  действия ИЛИ родственного ему соединения. Образцы дали положительный результат на присутствие ОВ нервно-паралитического  действия класса “Новичок” ИЛИ близкородственного ему вещества”.

[Примечание редактора 2: Дорогие читатели, заметьте, что только  это решение суда вынудило британское правительство передать образец OЗХО,  что Великобритания обязана была сделать как участник этой организации, в соответствии с   существующими протоколами, которые были просто проигнорированы. Только представьте себе это.

Воздерживаясь  от выполнения обязательств  перед ОЗХО, Уайтхолл, основываясь  только на предполагаемой вине России,  преуспел в высылке российских дипломатов, и использовал время задержки, чтобы заставить США и ЕС   включиться в “свару” с возложением вины на Россию без единого клочка приемлемых для судебных  органов доказательств. Откровенно говоря, такое дикое поведение, даже для британцев, выглядит так как   будто они опустились ниже их обычного, и без того не слишком высокого уровня (что не служит извинением  для США и их низкого уровня).

Клоун Борис  неуклюже проявил  себя как ключевой актер  в этом ОВ-спектакле, своими  опрометчивыми заявлениями и способом   действий, которые могли бы разрушить его  политическую карьеру (как и большинства политиков), если бы он   не был так тесно связан с британской машиной спецслужб и структурами  власти позади них.

Литвиненко – как  он узнал, у профессии  контрабандиста радиоактивных  материалов есть свои риски

При  этом я не имею в виду британское правительство, поскольку британские  спецслужбы это уже долгое время - детский манеж для тусовки британского Глубинного государства.  Может быть Ротшильды?

И, наконец,  мы - ой, пропустили  момент, когда кто-то должен был  поднять вопрос о мотивах - почему  и зачем русские сделали это. Ту точку,  где тезис “Это сделала Россия” просто разваливается  на куски. У них нет никаких мотивов, точно так же, как не было никаких  мотивов в случае с полонием Литвиненко.

Этот  сегодняшний  фейк дал нам  возможность ещё  раз сказать о том ,  что он “отравил” себя, контрабандой   переправляя [радиоактивный] материал в Израиль. И   поэтому, оба самолета [которыми он летел] в и из Израиля  были подвергнуты дезактивации. Полоний, между прочим, используется для ядерных спусковых механизмов - триггеров,  кусочек размером с 10-центовую монету…..Jim W. Dean] 


Британский парламентарий  ре-твитнул утверждение, что  ученые из лаборатории Портон-Даун  не могут идентифицировать отравляющее  вещество как имеющее российское происхождение

Бывший  посол Великобритании  в Узбекистане, Крэйг Мюррей написал в своем блоге, что данные  не подтверждают  со всей определенностью, что  ОВ - это именно “Новичок”. Мюррей также утверждает, что ученые из Портон-Даун   не нашли доказательств  “виновности ”  России

Решение  суда появилось  на фоне многократных  утверждений британского правительства, что ОВ  нервно-паралитического действия имеет российское  происхождение. Свидетельские показания, данные в суде, вызывают вопросы по информации, предоставленной правительством парламенту, ЕС, НАТО, Организации Объединенных Наций и общественности.

В воскресенье Борис Джонсон сказал  на шоу Эндрю Марра (BBC One), что у России есть “запасы” химического оружия. “У нас на самом деле,  в течение прошлых 10 лет, были свидетельства того, что Россия не только исследовала возможности  доставки ОВ в целях убийства, но также создавала запасы “Новичка”” сказал Джонсон. На следующий день он сказал в Брюсселе, что Россия “никого  не одурачит” своими “все более и более абсурдными” опровержениями разработки “Новичка” с целью атаки на Скрипалей.

13 марта Тереза Мэй дала Москве  крайний срок, чтобы доказать, что  это не русские произвели химическое оружие, использованное при  нападении в Солсбери. В заявлении в Палате общин премьер-министр заявила, что  свидетельства говорят о том, что Скрипаль стал жертвой “боевого отравляющего  вещества, разработанного Россией”. Когда Москва попросила предоставить ей образцы ОВ  прежде, чем она ответит на ультиматум Мэй, премьер-министр сказала членам парламента в Палате общин что “нет никакого альтернативного заключения кроме  того, что российское государство виновно в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери …”

В  решении суда  также обнародованы новые  данные о состоянии Скрипалей.  “Невозможно сказать, когда или до какой степени г-н или г-жа Скрипаль  смогут восстановить свою дееспособность” говорится в нем.

Согласно свидетельским показаниям  лечащего врача Скрипалей - “после  травмы вызванной воздействием ОВ [Скрипали]  находятся в значительной степени в седативном состоянии”. Он  также сообщил, что “г-н Скрипаль неспособен общаться никаким образом”,  а “г-жа Скрипаль неспособна общаться никаким значащим способом”.

Судья Уильямс постановил, что “в  интересах г-на Скрипаля и г-жи Скрипаль  [у них] будут взяты образцы [крови], проанализированы  и результаты предоставлены” ОЗХО



ВВС Русская редакция

Глава Портон-Дауна: утечки "Новичка" из британской лаборатории быть не могло

23 марта 2018


Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке. Саму скамейку увезли специалисты

Гэри Эйткенхед, руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун, заявил Би-би-си, что никаких утечек токсичных веществ из его лабораторий быть не могло и тот факт, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены после отравления сравнительно недалеко, - это совпадение.

Эйткенхед также назвал "раздражающими" намеки со стороны представителей России, считающих подозрительным факт того, что его лаборатория находится неподалеку от Солсбери, где были найдены Сергей и Юлия Скрипаль.

Портон-Даун (это название самого объекта, а не близлежащего населенного пункта) - британская секретная лаборатория в Уилтшире на юго-западе Англии, ближайший к ней относительно крупный город - действительно, Солсбери, до него примерно 13 км. С момента создания в 1916 году лабораторию окружало множество слухов (страница последний раз обновлялась в 2016 году) - от разработки химического оружия до визитов инопланетных пришельцев .

Британское правительство заявляет, что страна прекратила разработку химического и биологического оружия еще в 1950-е годы, однако в лабораториях Портон-Дауна разрабатываются средства и методы защиты от таких вооружений, и для этой цели "мы производим очень малые объемы химических и биологических агентов". "Они хранятся под охраной и безопасными способами утилизируются, когда больше не требуются", - подчеркивается на правительственном сайте.

Эйткенхед подчеркнул, что на объекте действуют строжайшие меры контроля и безопасности.

"У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырех стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло", - подчеркнул он в интервью Би-би-си.

Новые здания?

Сотрудники лаборатории и те, кто знают о ее работе, подчеркивают, что ее деятельность исключительно оборонная.

Внутри, например, находятся герметизированные камеры, в которые поступают разные нервно-паралитические вещества, для того, чтобы понять, насколько хорошо от них защищают комбинезоны химической защиты.

Российские официальные лица утверждали, что в Портон-Дауне строится новый завод по производству химического оружия. Администрация центра показала Би-би-си обращение к местным властям за разрешением на строительство (в Британии подобные документы находятся в открытом доступе). Возводимый объект там описывается как новая лаборатория для анализа взрывчатых веществ.

Сэр Дэвид Раппер, председатель правления Портон-Дауна, назвал обвинения в строительстве завод для производства химического оружия нонсенсом.

"Это оборонное предприятие. Мы в курсе того, что некоторые в России предполагают, что здесь строится нечто для производства химического оружия. Это полный вздор", - сказал он в интервью Би-би-си.


Лаборатория Портон-Даун находится неподалеку от Солсбери

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице в коме.

Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

В понедельник в Портон-Даун прибыла группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В четверг судья Опекунского суда разрешил предоставить им для изучения образцы крови и медицинскую историю Скрипалей.

Результатов, как пояснило британское министерство иностранных дел, можно ожидать не раньше, чем через две недели.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке. Саму скамейку увезли специалисты.


Лечащий врач Сергей Скрипаля и его дочери Юлии говорит, что они не в состоянии общаться с окружающими

По словам министра иностранных дел Бориса Джонсона, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из Портон-Дауна, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко написал письмо сержанту полиции Нику Бейли, накануне выписанному из больницы, где он лечился после того, как оказал первую помощь Сергею и Юлии Скрипалям. Копию письма, датированного 23 марта, российское посольство вечером в пятницу выложило в свой "Твиттер-аккаунт":



Russian Embassy, UK

✔@RussianEmbassy

17:19 - 23 мар. 2018 г.


"Прошу принять заверения, что Россия не имела никакого отношения к этому безответственному инциденту и готова сотрудничать с британскими властями относительно расследования как на двусторонней основе, так и через международные организации", - говорится в завершении письма посла британскому полицейскому.

статью прочитали: 36 человек

   
теги: Великобритания  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 