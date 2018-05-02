Трамп -”Мы больше не хотим быть мировым полицейским”

BY BRETT SAMUELS - 04/30/18





В понедельник президент Трамп заявил, что США больше не должны быть “мировым полицейским”.



“Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским” сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с нигерийским президентом Мохаммаду Бухари.

“Мы десятилетиями тратим огромные суммы денег для поддержания порядка в мире, но это не должно быть [больше] приоритетом”, сказал он. “Мы хотим навести порядок у себя, мы хотим восстановить нашу страну. И президент понимает это”.

Трамп повторил своё обещание, высвободить США из иностранных войн и положить конец попыткам формирования так называемой национальной идентичности. Он также долго жаловался, что США инвестируют слишком много своих денег и ресурсов в международные организации, такие как НАТО.

Он сказал, что предпочел бы видеть, как США улучшают экономические отношения с Нигерией и другими странами.

Буари сказал, что лучшее что могут сделать США, так это помочь обучить его военных в Нигерии, что, в свою очередь, стабилизирует страну.

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