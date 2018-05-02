навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.05.18   Редакция

Трамп -”Мы больше не хотим быть мировым полицейским”

(0)
 
30.04.18   Редакция

Американское военное агентство инвестирует 100 миллионов долларов в технологии генетического уничтожения

(0)
29.04.18   Редакция

Армянский протест: кто в ответе за имидж нового Че Гевары?

(0)

последние за вчера, 01.05.18  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
30.04.18 12:06    
Олька Просто стихи (879)
29.04.18 12:49    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (17)
23.04.18 13:01    
delina Борщ (39)
21.04.18 20:07    
KaRiSha Отношения укрепляются: Владимир Путин развивает контакты с коллегами (1)
21.04.18 19:15    
KaRiSha Опухоль русофобства: откуда в «Росбалте» столько ненависти к родине? (1)
20.04.18 20:30    
KaRiSha Александр Шестун. Криминальная история выдвижения во власть (1)
20.04.18 17:11    
alex34 Россия (41)
18.04.18 18:14    
roodme Отдых (30)
 
опубликовано редакцией на Переводике 02.05.18 02:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Трамп -”Мы больше не хотим быть мировым полицейским”

BY BRETT SAMUELS - 04/30/18


В понедельник  президент Трамп заявил, что США больше не должны  быть “мировым полицейским”.

“Мы все больше  и больше не хотим   быть мировым полицейским”  сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с нигерийским президентом Мохаммаду Бухари.

“Мы  десятилетиями  тратим огромные суммы денег для  поддержания порядка в мире, но  это не должно быть [больше] приоритетом”, сказал он. “Мы хотим  навести порядок у себя, мы хотим восстановить нашу страну. И президент понимает это”.

Трамп  повторил  своё обещание,   высвободить США из иностранных войн и положить  конец попыткам формирования так называемой национальной  идентичности. Он также долго жаловался, что США инвестируют слишком много своих денег и ресурсов в международные  организации, такие как НАТО.

Он сказал, что предпочел бы видеть,  как США улучшают экономические отношения с Нигерией и другими странами.

Буари сказал,  что лучшее что  могут сделать США,  так это помочь обучить его  военных в Нигерии, что, в свою очередь, стабилизирует страну.

статью прочитали: 39 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 