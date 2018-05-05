Цена глобального доминирования – жизни американцев

Проблема привлечения ментально и физически здоровых рекрутов может быть решена или внешней агрессией или глобальным финансовым крахом

By VT Senior Editors by Firas Samuri April 20, 2018





Соединенные Штаты Америки рассматривают военное присутствие во всем мире как один из ключевых инструментов обеспечения национальных интересов. Пентагон имеет огромное количество военных баз и различных объектов вне национальной территории, в более чем 30 странах. Кроме того, американские военные инструкторы обучают военных десятков иностранных государств, а американские силы специальных операций действуют в более чем 80 странах.

Обслуживание и расширение сети военных объектов, а также проведение операций за границей в 2018 году будут стоить американскому налогоплательщику 89 миллиардов долларов, на 23.2 миллиарда больше, чем годом ранее. Однако финансирование глобального военного присутствия - это не главная проблема с которой сталкивается Министерство обороны США. Намного более сложная задача состоит в том, чтобы укомплектовать зарубежные объекты физически и ментально здоровым персоналом. Так, к сентябрю 2018 г., Пентагон должен набрать на военную службу свыше 80,000 добровольцев, между тем прошлогодняя планка - 69 000 рекрутов была достигнута с большим трудом.

После трагических событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, Америка была готова поддержать любую антитеррористическую инициативу Белого дома. Молодые люди, активно присоединявшиеся к Вооруженным силам, были готовы отправиться на Ближний Восток и Среднюю Азию, чтобы отомстить экстремистам за дерзкое нападение. Мало того, как отмечала New York Times, с 2002 года, на военную службу стали поступать молодые люди из обеспеченных слоев американского общества.

Они чаще имели дипломы об окончании средней школы и более высокие квалификационные оценки, по сравнению с рекрутами, поступавшими на службу до “9/11”. Ситуация существенно изменилась в 2005 г., когда тела американских солдат начали прибывать из Ирака. В это время Пентагон столкнулся с серьезной нехваткой волонтеров и снижением их качества, и только финансовый кризис 2008 года вынудил американцев, которые потеряли источники дохода, бежать, от бедности и голода, в Вооруженные силы.

В наше время американцы не чувствуют непосредственной угрозы. В этих условиях у Пентагона остается мало аргументов, чтобы привлечь рекрутов. Потенциальные солдаты боятся перспективы бесславной смерти в Ираке, Сирии, Афганистане или какой-нибудь никому не известной африканской или латиноамериканской деревне. Эта ситуация вынуждает Пентагон обращаться к различным уловкам. Согласно газете USA Today, начиная с августа 2017 г., люди с историей “членовредительства”, биполярного расстройства, депрессии и злоупотребления наркотиками и алкоголем, могут присоединиться к армии.

Журналисты из Newsweek указывают на серьезные проблемы с физическим здоровьем среди рекрутов, особенно из южных штатов. Значительное количество кандидатов страдает ожирением и неспособно осилить базовый курс физической подготовки.

Все это неизбежно приводит к ухудшению качества боевой подготовки персонала, снижению боеспособности войск, а также росту числа преступлении среди военнослужащих. Самое главное - это увеличивает количество убитых и раненых в боевых миссиях, специальных операциях и на каждодневной службе. Military Times сообщил, что в 2017 г., число военнослужащих убитых за границей, увеличилось, впервые за шесть лет. Согласно данным чиновника Минобороны, число погибших увеличилось с 26 до 31 военнослужащего, и это не включая 17 матросов, погибших в двух отдельных столкновениях военных кораблей.

Совершенно очевидно, что в этих условиях Вашингтон не заинтересован в раскрытии информации о потерях среди американских военнослужащих и контрактников Министерства обороны широкой публике, особенно в США. Именно поэтому военное руководство использует целый диапазон различных административных и юридических приемов. Для рискованных миссий МО склонно нанимать частные военные компании (ЧВК) или развертывать подразделения, сформированные главным образом из неграждан. Официально Пентагон имеет право не включать потери среди иностранцев и контрактников ЧВК в официальную статистику. Это также создает впечатление, что американские солдаты живы, здоровы и - в безопасности, а в районах боевых действий гибнут только некие абстрактные наемники.

По словам исследователей George Washington University, между 2001-2010 г.г., в боевых действиях в Афганистане и Ираке погибло 5531 американских военных и 2008 контрактников ЧВК, было ранено 16,210 и 44,152 соответственно. Таким образом, общее число убитых превысило 7,500 человек, а общее число раненых составило невероятные 60,362 .

Укрывательство потерь - обычная практика. Представители МО обычно выпускают официальное заявление только после того, как информация уже стала доступной широкой публике через социальные сети, контролирующие организации или средства массовой информации. Здесь стоит упомянуть о том, что ещё недавно была тенденция вмешательства МО в работу независимых наблюдателей.

В 2015 г., специалист по международной безопасности и бывший автор Guardian Нафиз Ахмед (Nafeez Ahmed) опубликовал отчет о расследовании, в котором он показал, что якобы независимая антивоенная мониторинговая группа Iraq Body Count финансируется в основном правительством и подрядчиками Министерства обороны США. В конце 2017 года, The Daily Caller и некоторые другие новостные источники сообщили, что Пентагон ввел ограничения на публикацию информации об американских военных усилиях в Афганистане. Только через три месяца, МО признало, что это была ошибка и объяснила её “человеческой ошибкой” в приказе.

Попытка ограничить доступ общественности к информации об афганской операции стала результатом очень ограниченного успеха в этой стране. Кроме того, там продолжают гибнуть американские граждане. Согласно официальной статистике, с начала Операции Freedom’s Sentinel (1 января 2015 г. по настоящий момент) американские Вооруженные силы потеряли 47 человек.. Между тем, согласно iCasualties, за тот же самый промежуток времени, в Афганистане был убит 51 американский военнослужащий.

Причиной официального признания потерь Пентагоном является, как правило, “утечка” информации об инциденте в средства массовой информации. Например, МО официально подтвердило гибель сержанта 1-го класса Михаила Голина в афганской провинции Нангархар 3 января, спустя день после того как об этом написали Stars and Stripes. Он был убит 1 января.

До некоторой степени, привычка к сокрытию потерь до последнего момента, - это своего рода индикатор того, что любой неназванный американец, погибший за пределами страны, так или иначе связан с Министерством обороны. По крайней мере, такое заключение можно сделать в отношении американских граждан, которые были убиты во время террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле, Афганистан. Одной из жертв был Гленн Селиг, представитель советника кампании Трампа Рика Гейтса. Эта информация была предоставлена представителем компании Selig Multimedia , основанной Гленном.

Данные других американцев тщательно скрыты под предлогом “уважения к чувствам семей покойных”. Учитывая, что Селиг был чиновником высокого ранга, то остальные трое могли быть оперативниками службы специальных операций, офицерами военной разведки или даже агентами ЦРУ.

Когда факт смерти нельзя скрыть, чиновники МО часто обращаются к методам прямого манипулирования данными. В частности, небоевые потери могут быть исключены из общего списка потерь. С этой целью, даже если несчастный случай произошел во время выполнения боевого задания, он часто категоризируется как небоевой до конца расследования, которое может продлиться больше года.

Раскрытие информации об американских гражданах убитых за границей несет для Пентагона и другую угрозу – обнародование американской военной деятельности в регионах, где операции с их участием официально не проводятся, или декларируемые цели не совпадают с реальными. “С 1952 года мы проводили миссии, неизвестные широкой публике, а иногда, и обычным силам” сказал генерал-майор в отставке Симеон Тромбитас, председатель Фонда Зеленых беретов.

Скорее всего, во время одной из этих “неизвестных” операций, 4 октября 2017 г., четыре американских спецназовца были убиты в засаде около селения Tongo Tongo, в республике Нигер. В первых сообщениях средств массовой информации в день инцидента говорилось, что три “зеленых берета” были убиты, а два были ранены в ходе обычной, совместной с нигерийскими силами, учебной миссии.

Два дня спустя было найдено тело четвертого солдата и анонимный источник агентства Рейтер сообщил о возможной связи нападавших с ИГИЛ. Американскому президенту Дональду Трампу понадобилось 12 дней, чтобы прокомментировать инцидент и он немедленно оказался в центре скандала, - его обвинили в неуважительном отношении к семье убитого военнослужащего.

Несмотря на это грандиозное фиаско, центр внимания средств массовой информации, быстро переместился назад - к самому инциденту. Это произошло из-за обнародования пропагандистского видео ИГИЛ, сделанного на основе видеозаписи нашлемной камеры одного из “зеленых беретов”. В обществе, среди экспертов и в политических кругах Соединенных Штатов разгорелись острые дебаты о природе и объемах американского вмешательства в Африке. В результате, некоторые СМИ получили информацию, что подразделение спецназа выполняла задачу по выслеживанию одного из местных лидеров ИГ - Doundou Chefou.

Кроме того, оказалось, что миссия в Нигере, которая стала сюрпризом для большинства американского политического истеблишмента, является частью крупномасштабной кампании Пентагона по борьбе с терроризмом на африканском континенте. В рамках этой борьбы, американские вооруженные силы развернуты в Чаде, Сомали, Ливии, Камеруне и нескольких других африканских странах.

Маскировка тайных операций под учебно-тренировочные миссии является одним из излюбленных, но далеко не единственным из методов Вашингтона. Чтобы избежать прямых обвинений в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела и других незаконных действиях в других странах, американские разведчики, в качестве прикрытия, используют неправительственные и некоммерческие организации. 20 декабря 2015 года, в столице Афганистана, была убита американская гражданка Лиза Акбари.

Согласно официальным данным Государственного департамента, она была сотрудницей агентства World Vision и контрактником USAID. Стоит упомянуть, что Израиль обвинил сотрудников этой НПО в шпионаже, саботаже и сотрудничестве с палестинской группой ХАМАС.

Кроме того, убийство Aкбари стало четвертым случаем нападения на членов World Vision с 2010 г. Другим доказательством того, что смерть американской гражданки не была случайностью, стал отчет главы отдела расследований кабульской полиции, который утверждал, что убийство было спланировано и осуществлено с помощью оружия с глушителем.

Много вопросов возникло относительно крушения американского военного вертолета на западе Ирака 15 марта 2018 г. Сообщения об этом сначала появились в иракских аккаунтах в Твиттере около 14:00 по местному времени. В них говорилось о несчастном случае с транспортным вертолетом CH-47 “Чинук” . Первые неофициальные комментарии Пентагона последовали в тот же день. Было разъяснено, что вертолет HH-60 Pave Hawk упал около иракского города Аль-Кайма, расположенного вблизи сирийской границы. Было подчеркнуто, что вертолет выполнял небоевую миссию и не перевозил войска.

16 марта чиновники МО подтвердили смерть всех семи членов команды. Они также добавили, что катастрофа, кажется, не была результатом вражеской деятельности. Так как истинные причины бедствия - все еще предмет расследования, пресса рассматривает версии - ошибка пилота, сбой и столкновение с линиями электропередач. Однако, учитывая тот факт, что в миссии участвовало два вертолета HH-60 Pave Hawk, то совершенно непонятно, почему экипаж второго вертолета неспособен назвать причину катастрофы.

Кроме того, социальные сети, газета USA Today и официальный пресс-релиз операции Inherent Resolve, все указывают различное время инцидента. И наконец, использование дорогого HH-60G Pave Hawk просто для переброски персонала выглядит крайне маловероятным. Этот вертолет поиска и спасения в условиях боевых действий с возможностями огневой поддержки и оборудованный самой современной авионикой используется для того, чтобы доставлять маленькие разведывательно-диверсионные группы к месту проведения операции.

Количество человек на борту - четыре члена экипажа и три пассажира, также предполагает - весьма маловероятно чтобы это была обычная транспортная миссия. Если вертолеты действительно участвовали в специальной операции, то полет, вероятно, проходил в условиях радиомолчания, что и объясняет трудности при выявлении причин катастрофы.

В заключение мы можем сказать, что Белый дом намеревается увеличить масштаб вмешательства во внутренние дела независимых государств во всем мире. Однако, Вашингтон сталкивается со все большими трудностями при использование правильных инструментов для реализации этой стратегии, и он изо всех сил пытается найти достаточно человеческих ресурсов приемлемого качества для наращивания американского глобального военного присутствия,

Уроки истории учат нас, что проблема привлечения ментально и физически здоровых рекрутов может быть решена или внешней агрессией или глобальным финансовым крахом. В противном случае, число убитых за рубежом американцев будет только расти. И скрыть эту информацию в эпоху “Джихадистского Голливуда” почти невозможно.

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