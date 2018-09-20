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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.18 03:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Учения «Восток-2018» - взгляд из Китая

China’s military learns the art of the counter-attack at Russian war games as US tensions rise

На фоне роста напряжения в отношениях  с США, вооруженные силы Китая изучают искусство контрнаступления на  учениях в России

Участие в учениях  «Восток-2018» свидетельствует о растущем стратегическом доверии и военном  взаимодействии между Пекином и Москвой - заявляет министерство обороны.

Kristin Huang,   South China Morning Post      

Участие Китая в  учениях «Восток-2018», крупнейших  за последние 37 лет военных учениях в России, усилит контрнаступательный  потенциал наших вооруженных сил и укрепит связи с  северным соседом, на фоне растущей напряженности с Соединенными Штатами  - было заявлено Пекином во вторник.

Пятидневные военные  игры начались во вторник на пяти военных полигонах  в дальневосточном регионе России, а также в водах Японского (Восточного), Берингова  и Охотского морей

«Фокус внимания учений сместился с борьбы с терроризмом на  совместную оборону и контрнаступление», - говорится в заявлении министерства обороны Китая.

«Это также означает, что политическое  стратегическое доверие и военное взаимодействие  между Китаем и Россией достигли исторического максимума».


В учениях принимают участие около 300 000 российских военнослужащих, 1000 самолетов и 36 000 единиц военной  техники. Это самые крупномасштабные учения с момента проведения учений «Запад-81» в разгар «холодной войны».

Китай представлен 3200 военнослужащими, более  более чем 1000 автомашин, шестью самолетами и 24 вертолетами. Вертолетная группа  состоит из шести Ми-171, которые были куплены у России в 2014 году и впервые появляются на  таких учениях, девяти Z-9 и девяти Z-19.

«Восток-2018»  - крупнейшие, с 2012 года,  зарубежные совместные военные  учения с участием китайских войск. Кроме того,  в учениях принимает участие Монголия.

Хотя и Россия, и Китай заявили, что маневры не направлены против других стран,   по времени они совпадают с военными учениями НАТО Rapid Trident 2018 на Украине, которые начались 3 сентября и заканчиваются в субботу.

Силы 10 стран-членов НАТО принимают участие в  учениях, проводимых в условиях продолжающегося на востоке Украины  конфликта между правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами .


Коллин Кох, научный сотрудник Школы международных исследований Nanyang Technological University  в Наньяне в Сингапуре, сказал, что переход от антитеррористических учений к более традиционным военным играм может открыть путь к более тесному сотрудничеству между Китаем и Россией.

Народно-освободительная армия, вооруженные силы Китая, «все еще находятся в процессе приобретения  навыков и опыта общевойсковой подготовки, с тем чтобы трансформироваться представительное и современное  военное формирование», - сказал он.

«Для НОАК  это вполне  оправдано - использовать эти  учения прежде всего для получения ценной информации и опыта в планировании и проведении широкомасштабных совместных маневров», - сказал он.

Сун Чжунпин, военный комментатор из Гонконга, сказал, что Пекину, который рассматривает защиту своего суверенитета над большей частью Южно-Китайского моря и островом  Тайвань в качестве основных приоритетов, необходимо усиление своего потенциала в рамках подготовки к возможным реальным военным конфликтам.

«Сотрудничество в области традиционной безопасности между Китаем и Россией имеет очень четкую цель [США]», - сказал он. «Пекин и Москва должны показать Вашингтону, что у них есть нерушимое стратегическое партнерство».

Александр Габуев, старший научный сотрудник и руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в Московском центре Карнеги, согласился.

«Учение« Восток 2018 »направляет сигнал Вашингтону и его союзникам - если США продолжат  давить [на Россию и Китай], то им придется углублять военные связи», - сказал он.





Joint military drills broad-based

Крупномасштабные  совместные военные учения

2018-09-13

Командиры из  Китая и России обсуждают  вопросы стратегии во время пятидневных  военных учений «Восток-2018», которые начались во вторник в России. [Photo / Xinhua]

Во вторник, в Забайкальском регионе России,  китайские и российские войска начали пятидневные  совместные военные учения под кодовым названием «Восток-2018».

На  полигоне Цугол,  расположенном в среднем течении  реки Онон, китайский командир отдает  приказ, и более 170 китайских солдат внезапно выбегают из кустарника.

Вниз по течению  реки, примерно в 500 метрах от китайской позиции, батальон российских солдат медленно,  ползком, движется к берегу реки.

Это всего лишь  пара примеров совместных учений  вооруженных сил двух стран, учения  проходят к северу от монгольской границы.

Цзи Юнган, командир батальона китайской понтонной бригады, сказал, что инфраструктура, такая как мосты, станет основной целью во время  реального боя. Значение практической отработки таких действий заключается в обеспечении того, чтобы передовые части могли быстро преодолевать препятствия, такие как реки и озера, и эффективно атаковать врага.

В отличие от предыдущих совместных учений, в которых Китай и Россия  фокусировались на действиях по борьбе с терроризмом, учения «Восток-2018» включают в себя более широкий спектр мероприятий.

На этот раз около 3200 китайских и 300 000 российских военнослужащих проведут совместные учения по мобильной  обороне, в том числе учебные атаки и контратаки.

У Кели, заместитель начальника штаба 78-го корпуса Народно-освободительной армии, сказал, что  учения фактически моделируют полный цикл военной операции, и направлены на усиление реальных  боевых возможностей армии при действиях в отдаленной безлюдной местности.

«Эти  учения будут самым строгим испытанием  боевых навыков и готовности военных округов к наземным, воздушным и морским операциям», - сказал на пресс-конференции начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он сказал  также, что главная цель учений - проверить уровень подготовки войск.

Ван Сивай, начальник штаба китайской понтонной бригады, сказал, что учения открывают новые перспективы для китайских войск, которые продемонстрировали  большой потенциал при проведении операций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и по спасению людей в Китае, но, в отличие от своих российских коллег,   не имеют реального боевого опыта «Эти виды обменов между военными являются действительно важным делом из-за доверия, которое возникает в результате», - сказал Ван.

Российский коллега Вана, полковник российского 36-го армейского корпуса Владимир Флавов, согласился с Ваном,  сказав, что самая ценная часть учений состоит в том, что два военных могут обмениваться боевыми стратегиями и вместе  отрабатывать тактику.

«При этом, наша дружба становится еще  теснее» - сказал он.

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теги: вооруженные силы  
   
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