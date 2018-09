архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.09.18 03:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Китай Учения «Восток-2018» - взгляд из Китая China’s military learns the art of the counter-attack at Russian war games as US tensions rise На фоне роста напряжения в отношениях с США, вооруженные силы Китая изучают искусство контрнаступления на учениях в России Участие в учениях «Восток-2018» свидетельствует о растущем стратегическом доверии и военном взаимодействии между Пекином и Москвой - заявляет министерство обороны. Kristin Huang, South China Morning Post Участие Китая в учениях «Восток-2018», крупнейших за последние 37 лет военных учениях в России, усилит контрнаступательный потенциал наших вооруженных сил и укрепит связи с северным соседом, на фоне растущей напряженности с Соединенными Штатами - было заявлено Пекином во вторник. Пятидневные военные игры начались во вторник на пяти военных полигонах в дальневосточном регионе России, а также в водах Японского (Восточного), Берингова и Охотского морей «Фокус внимания учений сместился с борьбы с терроризмом на совместную оборону и контрнаступление», - говорится в заявлении министерства обороны Китая. «Это также означает, что политическое стратегическое доверие и военное взаимодействие между Китаем и Россией достигли исторического максимума».

В учениях принимают участие около 300 000 российских военнослужащих, 1000 самолетов и 36 000 единиц военной техники. Это самые крупномасштабные учения с момента проведения учений «Запад-81» в разгар «холодной войны». Китай представлен 3200 военнослужащими, более более чем 1000 автомашин, шестью самолетами и 24 вертолетами. Вертолетная группа состоит из шести Ми-171, которые были куплены у России в 2014 году и впервые появляются на таких учениях, девяти Z-9 и девяти Z-19. «Восток-2018» - крупнейшие, с 2012 года, зарубежные совместные военные учения с участием китайских войск. Кроме того, в учениях принимает участие Монголия. Хотя и Россия, и Китай заявили, что маневры не направлены против других стран, по времени они совпадают с военными учениями НАТО Rapid Trident 2018 на Украине, которые начались 3 сентября и заканчиваются в субботу. Силы 10 стран-членов НАТО принимают участие в учениях, проводимых в условиях продолжающегося на востоке Украины конфликта между правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами .

Коллин Кох, научный сотрудник Школы международных исследований Nanyang Technological University в Наньяне в Сингапуре, сказал, что переход от антитеррористических учений к более традиционным военным играм может открыть путь к более тесному сотрудничеству между Китаем и Россией. Народно-освободительная армия, вооруженные силы Китая, «все еще находятся в процессе приобретения навыков и опыта общевойсковой подготовки, с тем чтобы трансформироваться представительное и современное военное формирование», - сказал он. «Для НОАК это вполне оправдано - использовать эти учения прежде всего для получения ценной информации и опыта в планировании и проведении широкомасштабных совместных маневров», - сказал он. Сун Чжунпин, военный комментатор из Гонконга, сказал, что Пекину, который рассматривает защиту своего суверенитета над большей частью Южно-Китайского моря и островом Тайвань в качестве основных приоритетов, необходимо усиление своего потенциала в рамках подготовки к возможным реальным военным конфликтам. «Сотрудничество в области традиционной безопасности между Китаем и Россией имеет очень четкую цель [США]», - сказал он. «Пекин и Москва должны показать Вашингтону, что у них есть нерушимое стратегическое партнерство». Александр Габуев, старший научный сотрудник и руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в Московском центре Карнеги, согласился. «Учение« Восток 2018 »направляет сигнал Вашингтону и его союзникам - если США продолжат давить [на Россию и Китай], то им придется углублять военные связи», - сказал он.







Joint military drills broad-based Крупномасштабные совместные военные учения 2018-09-13 Командиры из Китая и России обсуждают вопросы стратегии во время пятидневных военных учений «Восток-2018», которые начались во вторник в России. [Photo / Xinhua] Во вторник, в Забайкальском регионе России, китайские и российские войска начали пятидневные совместные военные учения под кодовым названием «Восток-2018». На полигоне Цугол, расположенном в среднем течении реки Онон, китайский командир отдает приказ, и более 170 китайских солдат внезапно выбегают из кустарника. Вниз по течению реки, примерно в 500 метрах от китайской позиции, батальон российских солдат медленно, ползком, движется к берегу реки. Это всего лишь пара примеров совместных учений вооруженных сил двух стран, учения проходят к северу от монгольской границы. Цзи Юнган, командир батальона китайской понтонной бригады, сказал, что инфраструктура, такая как мосты, станет основной целью во время реального боя. Значение практической отработки таких действий заключается в обеспечении того, чтобы передовые части могли быстро преодолевать препятствия, такие как реки и озера, и эффективно атаковать врага. В отличие от предыдущих совместных учений, в которых Китай и Россия фокусировались на действиях по борьбе с терроризмом, учения «Восток-2018» включают в себя более широкий спектр мероприятий. На этот раз около 3200 китайских и 300 000 российских военнослужащих проведут совместные учения по мобильной обороне, в том числе учебные атаки и контратаки. У Кели, заместитель начальника штаба 78-го корпуса Народно-освободительной армии, сказал, что учения фактически моделируют полный цикл военной операции, и направлены на усиление реальных боевых возможностей армии при действиях в отдаленной безлюдной местности. «Эти учения будут самым строгим испытанием боевых навыков и готовности военных округов к наземным, воздушным и морским операциям», - сказал на пресс-конференции начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он сказал также, что главная цель учений - проверить уровень подготовки войск. Ван Сивай, начальник штаба китайской понтонной бригады, сказал, что учения открывают новые перспективы для китайских войск, которые продемонстрировали большой потенциал при проведении операций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и по спасению людей в Китае, но, в отличие от своих российских коллег, не имеют реального боевого опыта «Эти виды обменов между военными являются действительно важным делом из-за доверия, которое возникает в результате», - сказал Ван. Российский коллега Вана, полковник российского 36-го армейского корпуса Владимир Флавов, согласился с Ваном, сказав, что самая ценная часть учений состоит в том, что два военных могут обмениваться боевыми стратегиями и вместе отрабатывать тактику. «При этом, наша дружба становится еще теснее» - сказал он.